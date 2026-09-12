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کد خبر: ۳۳۷۸۴۶
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۷
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هشدار سازمان بازرسی به بنیاد مسکن

نیمی از متقاضیان قانون «جوانی جمعیت» زمین دریافت نکرده‌اند

سازمان بازرسی کل کشور طی یک نامه به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به تأخیر در تخصیص زمین به طرح جوانی جمعیت هشدار داد.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، مهدی خنجری بازرس کل امور راه و شهرسازی این سازمان در نامه‌ای به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به فاصله میان ظرفیت موجود اراضی روستایی و میزان تخصیص واقعی زمین به متقاضیان طرح «جوانی جمعیت» هشدار داد و خواستار اقدام فوری برای رفع این خلأ اجرایی شد.
وی در این نامه با اشاره به اینکه بنیاد مسکن متولی واگذاری اراضی روستایی به متقاضیان طرح جوانی جمعیت است، خاطرنشان کرد: بررسی‌های آماری از سامانه مربوطه نشان می‌دهد؛ از میان ۱۰ هزار و ۶۳۱ متقاضی که تأیید نهایی شده‌اند، تاکنون تنها به پنج هزار و ۶۸ نفر زمین تخصیص یافته است.
خنجری با اشاره به اینکه در حالی که بیش از ۳۰۰ هزار قطعه زمین برای واگذاری در روستا‌ها پیش بینی شده است، فاصله قابل‌توجهی میان ظرفیت موجود، تقاضای فعال و تخصیص واقعی زمین مشاهده می‌شود، تصریح کرده است: استمرار این وضعیت با اهداف کلان قانون‌گذار در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مغایر بوده است.
بازرس کل امور راه و شهرسازی ضمن هشدار برای جلوگیری از تأخیر در اجرای تکالیف قانونی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از رئیس بنیاد مسکن خواست تا با قید تسریع، اقدامات اصلاحی لازم را انجام داده و نتایج حاصله را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کند.

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