پیامرسان «شاد» با اضافه شدن ۳۰۰ سرور جدید تقویت میشود
رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزشوپرورش از عرضه نسخه جدید «شاد» در مهرماه و اضافه شدن ۳۰۰ سرور جدید به این شبکه خبر داد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش، محمود حبیبی درباره برنامههای جدید شبکه شاد در سال تحصیلی پیشرو گفت: نسخه جدید سوپر اپلیکیشن شاد در آغاز مهرماه ارائه خواهد شد که علاوه بر سرویسهای آموزشی جدید، امکان استفاده نامحدود از کلاس مجازی را برای معلمان فراهم میکند.
حبیبی افزود: این قابلیت میتواند در شرایطی مانند آلودگی هوا که آموزش حضوری در برخی مناطق با محدودیت مواجه میشود، زمینه استمرار آموزش دانشآموزان را فراهم کند.
وی درباره کلاسبندی دانشآموزان نیز توضیح داد: پس از اینکه مدیر مدرسه کلاسبندی و انتخاب واحد را انجام دهد، کلاس مربوط بهصورت خودکار در شاد ایجاد میشود و دانشآموزان و معلمان به آن اضافه خواهند شد؛ بنابراین نیازی به انجام فرآیند دستی از سوی آنها نیست.
رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزشوپرورش با اشاره به برنامه ارتقای زیرساختهای فنی شبکه شاد اظهار داشت: با توجه به ضرورت ارتقای زیرساختها و افزایش پایداری شبکه، مقرر شده است ۳۰۰ سرور جدید به مجموعه سرورهای شاد اضافه شود.
حبیبی بیان داشت: تاکنون حدود ۱۴۰ سرور خریداری شده و این سرورها از ابتدای مهرماه وارد مدار میشوند و طبق برنامه زمانبندی، مابقی سرورها نیز تا پایان آبانماه به شبکه اضافه خواهند شد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این طرح، پایداری شبکه و تجربه کاربری دانشآموزان و معلمان در شاد در سال تحصیلی جدید بهبود یابد.
خانوادهها ثبتنام و سفارش کتاب را
به روزهای پایانی موکول نکنند
رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزشوپرورش از خانوادهها خواست امور مربوط به ثبتنام و سفارش کتب درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.
حبیبی تأکید کرد: خانوادهها هرچه سریعتر فرآیندهای باقیمانده را انجام دهند تا آموزشوپرورش نیز بتواند برنامهریزی دقیقتری برای ارائه خدمات در آغاز سال تحصیلی داشته باشد.