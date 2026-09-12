کلاهبرداری 160 میلیارد تومانی با ترفند فروش سنگهای قیمتی در شیراز
فرمانده انتظامی استان فارس از شناسایی و انهدام باند دونفره خبر داد که با جعل عنوان تاجر بینالمللی سنگهای قیمتی ، مبلغ 160 میلیارد تومان از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار عزیزالله ملکی اظهار داشت: در پی ارجاع دو فقره شکایت مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان با ترفند سرمایهگذاری در خرید و فروش سنگهای قیمتی، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد متهمین با تشکیل باندی دونفره، ضمن معرفی خود به عنوان تاجر و فعال اقتصادی در حوزه سنگهای قیمتی، ادعا میکردند که در مزایدههای معتبر یکی از کشورهای عربی شرکت کرده و از این طریق سودهای کلان ارزی کسب میکنند.
ملکی افزود: متهمین با جلب اعتماد طعمههای خود و استفاده از وعدههای پوشالی مبنی بر بازگشت سرمایه، مبلغ ۸۰۰ هزار دلار معادل یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را از دو نفر از شهروندان دریافت کرده و پس از آن ارتباط خود را قطع و متواری شدهاند.
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند مخفیگاه متهمین را شناسایی و آنان را دستگیر کنند، گفت: کلاهبرداران در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به جرم خود اعتراف کردند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهمین پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، خاطرنشان کرد: شهروندان باید نسبت به پیشنهادات وسوسهانگیز با وعده سودهای غیرمتعارف در بازارهای خارجی یا سرمایهگذاریهای مشکوک هوشیار باشند و قبل از هرگونه پرداخت وجه، حتماً از اصالت و صحت فعالیت افراد اطمینان حاصل کنند.