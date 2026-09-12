هزینه مراسم ترحیم صرف آزادی ۲ زندانی جرایم غیرعمد شد

خانواده‌ای در استان لرستان با صرف‌نظر از هزینه‌های مرسوم مراسم ترحیم، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را به آزادی دو زندانی جرایم غیرعمد اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری میزان، در اقدامی خیرخواهانه که نشان‌دهنده فرهنگ نوع‌دوستی و همبستگی اجتماعی است، خانواده یک متوفی با هدف ترویج سنت‌های حسنه و کمک به همنوع، هزینه‌های برگزاری مراسم ترحیم عزیز از دست رفته خود را به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص دادند.

با اهدای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از سوی این خانواده نیک‌اندیش، بدهی دو زندانی جرایم غیرعمد که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیون مالی در حبس به سر می‌بردند، تأمین و زمینه بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده فراهم شد.

دادگستری استان لرستان ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند و خداپسندانه، از عموم مردم، خیرین و نیکوکاران دعوت می‌کند با مشارکت در چنین پویش‌هایی، علاوه بر ترویج فرهنگ صلح و سازش، یاری‌گر دستگاه قضا در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت سرپرستان خانوار به کانون خانواده باشند.