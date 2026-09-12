رتبه علمی ایران در جهان طی 30 سال گذشته از ۵۴ به ۱۵ رسیده است
وزیر علوم درباره جایگاه علمی ایران در جهان گفت: از رتبه ۵۴ با ۸۵۰ مقاله، امروز به ۷۵ هزار مقاله و رتبه ۱۵ یا ۱۶ رسیدهایم و معتقدم که میتوانیم بهتر از این باشیم.
به گزارش ایرنا، حسین سیمایی در افتتاحیه یکصدمین اجلاس رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با اشاره به نقش دانشگاه و نهاد علم در اقتدار کشور اظهار داشت: این جنگ، ارزشمندی نهاد علمی را نشان داد. اقتدار دفاعی ما مطمئناً متکی به اقتدار علمی بود. جنگ، جنگ فناوری و تکنولوژی بود. اگر ما در علم و فناوری کوتاهی داشتیم، در دفاع حتماً این توفیقات حاصل نمیشد.
سیمایی در ادامه به جایگاه علمی ایران در جهان اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از کارکردهای دانشگاه، حضور در میان سرآمدان علمی دنیاست، در سال ۱۹۹۶ میلادی رتبه علمی ایران ۵۴ بوده است، با حدود ۸۵۰ مقاله. از رتبه ۵۴ با ۸۵۰ مقاله، امروز به ۷۵ هزار مقاله و رتبه ۱۵ یا ۱۶ رسیدهایم و معتقدم که میتوانیم بهتر از این باشیم.
وی ادامه داد: تقریباً ایران از دهه ۷۰ تازه وارد تولید علم شده است. قبل از انقلاب، دانشگاه ما فقط آموزشی بود. نهاد دانشگاه، نهاد آموزشی بود و نهاد پژوهش نبود. پژوهشگاه نداشتیم، مجله علمی آنچنانی نداشتیم، تولید مقاله یک فرهنگ عمومی نشده بود.
وزیر علوم اظهار داشت: دانشگاه در جمهوری اسلامی از مرحله پژوهش به مرحله فناوری نیز قدم گذاشته است. امروز این قدرت و توان را پیدا کردهایم که آموزش را به پژوهش، پژوهش را به فناوری و نوآوری و تجارت و تولید ثروت و ارتقای اقتصاد، یعنی اقتصاد مبتنی بر دانش، پیوند بزنیم.
سیمایی افزود: اکنون ما در دانشگاه، ۶۰ پارک علم و فناوری داریم و بیش از ۱۷۰ هزار فناور در این زیستبوم فعالیت میکنند که اکثریت آنها دانشگاهی هستند، شرکتهای دانشبنیان، هستههای فناور و ۵۰ هزار محصول در پارکهای علم و فناوری تولید میشود و این خروجی دانشگاه است.