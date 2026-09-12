دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای ابلاغ شد
دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، به منظور جلوگیری از طرح شکایات و دعاوی واهی و غیرمستند از سوی برخی از اشخاص و آثار مخرب آن بر امنیت قضایی، اعتبار دستگاه قضا، اتلاف منابع انسانی و مالی، تضییع حقوق شهروندان و ایجاد اختلال در روند رسیدگی پروندهها و نیز شناسایی، پیشگیری، مدیریت و برخورد مؤثر با دعاوی خلاف واقع و جلوگیری از سوءاستفاده از حق تظلمخواهی «دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای» در ۱۵ ماده و ۴ تبصره تهیه و از سوی حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شد.
در بخشی از این ابلاغیه آمده است: شاکی یا مدعی حرفهای شخصی است که با سوءاستفاده از حق دادخواهی و بدون برخورداری از دلایل، مستندات یا قرائن کافی و با هدف تأخیر یا تعلل در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرضورزی و به صورت مکرر نسبت به طرح شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا سایر ادعاهای بیاساس، واهی یا خلاف واقع اقدام مینماید. صرف تعدد دعاوی یا شکایات، بدون احراز سوءنیت، رفتار سوءاستفادهآمیز و تأیید کارگروه موضوع این دستورالعمل، موجب اطلاق عنوان شاکی یا مدعی حرفهای نخواهد بود.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مطالبق این دستورالعمل موظف است که حداقل هر 6 ماه یکبار، فهرست اشخاصی را که در طول یک سال، بیش از پنج فقره شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مطرح نمودهاند که حسب مورد منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا بیحقی آنان شده است را با توجه به محل اقامت شخص به دادگستری استان مربوط ارسال مینماید. کارگروه پس از وصول گزارش، سوابق اشخاص، آرا یا تصمیمات قضایی مربوط به ایشان را بررسی نموده و در صورت احراز شرایط مقرر در این دستورالعمل درخصوص درج نام وی در فهرست شکات و مدعیان حرفهای در سامانه مربوط تصمیمگیری مینماید. تصمیم کارگروه باید مستدل و مستند بوده و به شخص ذینفع ابلاغ شود.