موضوع «مسکن معلمان» بهزودی در دستورکار قرار میگیرد
شهردار تهران گفت: با رئیسجمهور گفتوگو داشتهایم و بهزودی موضوع «مسکن معلمان» در دستورکار قرار خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی در دیدار با علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه اساس فعالیتهای مشترک باید معطوف به ساختن آیندهای متحول، پیشرفته و رو به رشد و تعالی باشد، اظهار داشت: نقش ممتاز آموزشوپرورش باید بهدرستی درک شود؛ چراکه مهمترین سرمایه کشور، نیروی انسانی آن، بهویژه نوجوانان و جوانان هستند.
زاکانی با اشاره به ظرفیتهای شهرداری تهران برای همکاری با آموزشوپرورش افزود: شهرداری ظرفیتهای متعددی در اختیار دارد و تلاش ما این است که از این ظرفیتها برای حل مسائل و توسعه خدمات در حوزه آموزشوپرورش استفاده کنیم. وی سپس پروژه مسکن معلمان را یکی از ظرفیتهای قابلتوسعه برای ارائه خدمات به فرهنگیان دانست و گفت: مجموعه شهرداری میتواند از ظرفیتهای موجود برای خدمترسانی گستردهتر به معلمان استفاده کند. اخیرا نیز در این رابطه با رئیسجمهور گفتوگو داشتهایم و بهزودی موضوع «مسکن معلمان» در دستورکار قرار خواهد گرفت و تلاش ما بر این است در نزدیک محل خدمت معلمان پروژه مسکن به سرانجام برسد.
شهردار تهران با اشاره به اخذ مجوز پارک علم و فناوری از سوی شهرداری تهران، ادامه داد: شهرداری تهران پس از نیروهای مسلح، دومین مجموعهای است که موفق به دریافت مجوز پارک علم و فناوری شده است. این ظرفیت میتواند زمینه ارتباط بیشتر دانشآموزان با علم، فناوری و نوآوری را فراهم کند.
ساماندهی مراکز تربیت معلم در پایتخت
زاکانی همچنین از آمادگی شهرداری برای ساماندهی و تجمیع دانشکدههای تربیت معلم شهر تهران خبر داد و افزود: یکی از موضوعاتی که میتوانیم در آن خدمترسانی کنیم، ساماندهی مراکز تربیت معلم است. در این زمینه باید بهترین ظرفیتهای موجود برای معلمان آینده کشور مورد استفاده قرار گیرد و اخیراً زمینی حدوداً هفت هکتاری در محله پاسداران تهران برای این امر در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به وضعیت برخی مدارس در تهران بیان داشت: برخی از این مراکز نیازمند نوسازی و بهسازی هستند و شهرداری میتواند در حد توان خود برای ساماندهی و ارتقای شرایط این مراکز همکاری کند. همچنین ساخت مجتمعهای آموزشی بزرگ مقیاس و مجهز یکی از کارهایی است که شهرداری تهران میتواند با همکاری وزارت آموزشوپرورش پیش ببرد و هماکنون برنامهریزی برای ساخت ۲۰ مجتمع کردهایم.