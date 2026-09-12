اجرای طرح شهرداری تهران برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت از ابتدای مهر
معاون شهردار تهران در مراسم افتتاح چهار بازار جدید میوه و ترهبار جلفا، میخک، کرمان و مروارید از اجرای طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت از ابتدای مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داود گودرزی در مراسم افتتاح پنج بازار میوه و ترهبار در تهران اظهار داشت: بازار جلفا در منطقه ۳ با رویکرد توسعه و بهسازی، بازار میخک در منطقه ۷ با رویکرد احداث، بازار کرمان در منطقه ۸ با رویکرد بازسازی و توسعه و بازار مروارید در منطقه ۲۰ به بهرهبرداری رسیدند.
گودرزی افزود: بازار مروارید با ۳۴۵ مترمربع عرصه و اعیان، دارای بخشهای میوه، فرنگی و بازرگانی است و با افتتاح آن، میانگین فاصله ساکنان محلههای منطقه ۲۰ با بازارهای میوه و ترهبار به حدود ۵۰۰ متر رسیده است و بازار میخک نیز در محله گرگان منطقه ۷ احداث شده؛ محلهای که پیش از این بازار میوه و ترهبار محلی نداشت. این بازار ۳۷۰ مترمربع عرصه و ۴۱۰ مترمربع اعیان دارد و در بخشهای میوه، فرنگی و بازرگانی فعالیت
میکند.
وی ادامه داد: با افتتاح این چهار بازار، تعداد بازارهای میوه و ترهبار تهران به ۳۲۰ بازار رسیده است.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران گفت: از ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری تاکنون ۶۴ بازار به مجموعه بازارهای میوه و ترهبار تهران اضافه شده و از مجموع ۳۲۰ بازار، هشت بازار در مرحله بازسازی قرار دارند و فعال نیستند؛ بنابراین در حال حاضر ۳۱۲ بازار در پایتخت فعال هستند.
گودرزی با اشاره به ادامه توسعه بازارهای میوه و ترهبار بیان داشت: توسعه کمی بازارها همچنان ادامه خواهد داشت و تا پایان سال نیز بازارهای جدیدی به بهرهبرداری میرسد. در کنار توسعه کمی، ارتقای کیفیت بازارها نیز در دستور کار قرار دارد.
اختلاف 46 درصدی قیمت محصولات میادین با بازار
وی با تأکید بر نقش بازارهای میوه و ترهبار در حمایت از معیشت شهروندان افزود: براساس گزارش بانک مرکزی، میانگین اختلاف قیمت محصولات عرضهشده در میادین میوه و ترهبار با بازار حدود ۴۶ درصد است. هدف ما کمک به اقتصاد خانواده و افزایش قدرت خرید شهروندان است و تلاش میکنیم محصولات مورد نیاز مردم با قیمت مناسب عرضه شود.
معاون شهردار تهران همچنین از اجرای طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت از ابتدای مهر خبر داد و گفت: در این طرح، حدود ۹ تا ۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت و زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد و این قیمتها تا فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت. گودرزی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند همکاری دستگاههای مختلف است، ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور در اجرای این طرح همکاری خواهند داشت.
پذیرش کالابرگ
در اکثر غرفههای میادین میوه و ترهبار
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران نیز در این مراسم درباره وضع پذیرش کالابرگ در غرفهها گفت: از حدود سه هزار غرفه سازمان، اکثریت همچنان کالابرگ را میپذیرند. حدود ۵۵۰ تا ۵۶۰ غرفه به علت پرداختنشدن مطالبات خود، فعلاً پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند؛ چراکه ادامه این روند میتوانست در تأمین کالاهای این غرفهها اختلال ایجاد کند.
مهدی بختیاریزاده افزود: مطالبات برخی از این غرفهها از تیر باقی مانده و در برخی موارد به چند ده میلیارد تومان میرسد. پیگیری برای پرداخت و تسویه این مطالبات در حال انجام است. بختیاریزاده با اشاره به آغاز طرح ویژه عرضه کالا از اول مهر اظهار داشت: پیشنیازهای اجرای این طرح در حال آمادهسازی است و سازمان مدیریت میادین در زمینه عرضه کالا بهصورت ویژه وارد خواهد شد.