# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

قدرتی بالاتر از بمب اتمی

آیت الله سیدحسن عاملی: «باب‌المندب و تنگه هرمز قبل از حمله آمریکا، هر دو باز و در خدمت اقتصاد جهان بود؛ حمله ترامپ هر دو را بست و حالا از این به بعد قیمت نفت را ایران تعیین خواهد کرد. قدرتی بالاتر از بمب اتمی این است، دستاورد ترامپ!»

عاشقان فرج

کاربری با انتشار این تصویر از جمعی از شهدا، خطاب به حضرت صاحب‌الزمان ارواحنا فداه نوشت: «عاشقانی که مدام از فرجت می‌گفتند؛ عکس‌شان قاب شد و از تو نیامد خبری»

دلم برای رئیسی سوخت

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم: «سکوت دستگاه‌های مسئول در برابر توهین به رئیس‌جمهور شهید، چراغ سبزی برای نانجیب‌های هتاک است. در لسان امام شهید ما بیش از صد صفت در مراتب فضل، دانش، کارآمدی و کفایت این شهید عزیز بیان شده است. وای به حال دروغگویان و حامیان‌شان از قیامت سختی که در انتظارشان است.»

شاهکار انصارالله

علیرضا تقوی‌نیا با اشاره به تصرف جزیره پریم و در دست گرفتن کنترل باب‌المندب توسط یمنی‌ها، نوشت: «این جزیره‌ای بود که اسرائیل و امارات برنامه ویژه‌ای برای کنترلش داشتند چون از لحاظ راهبردی مهم‌ترین جزیره دریای سرخ است. اما اکنون زمین آن زیر گام‌های رزمندگان انصارالله می‌لرزد. آلفرد ماهان می‌گفت هرکس بر سه تنگه مالاکا، هرمز و باب‌المندب سیطره یابد، می‌تواند تجارت دنیا را کنترل کند.»

دوستان استراتژیک

سفارت ایران در ترکیه این تصویر گرافیکی از تنگه هرمز و باب‌المندب را هم‌زمان با تسلط رزمندگان یمنی در تنگه مهم باب‌المندب منتشر کرد.

الگوی انصارالله

سید نظام‌الدین موسوی: «علاوه بر تبریک و خوشحالی از فتوحات یمنیه، کاش قدری در الگو و راهبرد انصارالله هم تأمل کنیم. این تجربه روشن نشان داد که رفع محاصره، با مذاکره ‌و تفاهم سست‌پایه آن‌هم با دشمن غدار و جنایتکار به دست نمی‌آید. محاصره یک نبرد موجودیتی است ‌و برای رفع آن باید با تمام توان جنگید. تمام!»

آخرین میخ بر تابوت آمریکا

برت اریکسون، کارشناس آمریکایی جرایم مالی و ژئوپلیتیک: «ایالات‌متحده به دردسر بزرگی افتاده. شما این را می‌دانید، من هم می‌دانم؛ اما مهم‌تر از همه، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم این را می‌دانند‌. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور ترامپ از کمک معنادار به محمد بن‌سلمان خودداری کرد، در حالی که حوثی‌ها یمن را تصرف کرده و عملاً کنترل باب‌المندب را به دست گرفته‌اند، این احتمالاً آخرین میخ بر تابوت آمریکا بود. به نظر می‌رسد ایرانی‌ها همچنان قصد دارند که ترامپ را در انتخابات میان‌دوره‌ای زمین بزنند؛ هر چقدر هم که ترامپ شدیداً به‌دنبال یک راه فرار از این وضعیت باشد. شاید اساساً چنین راه گریزی وجود نداشته باشد!»