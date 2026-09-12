برنامه رقابت ملیپوشان وزنهبرداری ایران در بازیهای آسیایی 2026
ملیپوشان وزنهبرداری ایران طی روزهای 5، 6 و 7 مهرماه، در بازیهای آسیایی 2026 به روی تخته میروند.
بازیهای آسیایی 2026 ناگویا از یک هفته دیگر به طور رسمی و با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز میشود. در این دوره 6 وزنهبردار از کشورمان به روی تخته خواهند رفت که برنامه رقابت آنها در ادامه آمده است: (ساعت اعلام شده به وقت تهران است)
* یکشنبه 5 مهر.......................... ریحانه کریمی دسته 69 کیلوگرم؛ ساعت 08:00
* دوشنبه 6 مهر...................... مصطفی جوادی دسته 85 کیلوگرم؛ ساعت 08:00
* دوشنبه 6 مهر........................... علی عالیپور دسته 95 کیلوگرم؛ ساعت 11:30
* سهشنبه 7 مهر........................... مهسا بهشتی دسته 86 کیلوگرم؛ ساعت 04:00
* سهشنبه 7 مهر.................... علیرضا نصیری دسته 110 کیلوگرم؛ ساعت 07:00
* سهشنبه 7 مهر........................ علی داودی دسته 110+ کیلوگرم؛ ساعت 13:40