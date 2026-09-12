درخشش بانوان پاراتیراندازی ایران در جهان

ملی‌پوشان پاراتیراندازی کشورمان موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره در ماده تپانچه بادی 10 متر بانوان جهان شدند.

در ادامه رقابت‌های پاراتیراندازی قهرمانی جهان در کره جنوبی، سه نماینده کشورمان در ماده تپانچه بادی 10 متر بانوان به مصاف حریفان خود رفتند. در مرحله مقدماتی نسرین شاهی با 572 امتیاز در جایگاه نخست و فائزه احمدی با 568 امتیاز در رده دوم ایستادند و ساره جوانمردی با 567 امتیاز در رده سوم شد و هر سه نفر راهی مرحله فینال شدند. در مرحله فینال، فائزه احمدی با 238.3 امتیاز توانست با ایستادن در سکوی نخست، ضمن کسب عنوان قهرمانی جهان و مدال طلا، سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس را از آن خود کند. نسرین شاهی دیگر نماینده کشورمان در این ماده با 233.7 امتیاز در رده دوم ایستاد و به مدال نقره رسید. ساره جوانمردی ملی‌پوش دیگر کشورمان با 194.1 امتیاز چهارم شد.

در ماده تپانچه بادی تیمی بانوان، تیم کشورمان متشکل از فائزه احمدی، ساره جوانمردی و نسرین شاهی توانستند با رکورد 1707 امتیاز در جایگاه نخست مسابقات قرار بگیرند و مدال طلا مسابقات را از آن خود کنند. در ماده تپانچه بادی 10 متر آقایان سید محمدرضا میرشفیعی، مصطفی خادم، علی گلوی ملی‌پوشان کشورمان از صعود به مرحله فینال بازماندند. مسابقات قهرمانی جهان با حضور 595 ورزشکار از 53 کشور در حال برگزاری است.