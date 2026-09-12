پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران برابر چین تایپه

تیم ملی بسکتبال ایران دومین دیدار خود در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی را با پیروزی برابر چین تایپه پشت سر

گذاشت.

تیم ملی بسکتبال مردان ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال ‌ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، برابر چین‌تایپه به میدان رفت و با نتیجه ۷۲ بر ۶۹ به پیروزی رسید.

چین‌تایپه کوارتر نخست را ۱۷ بر ۱۳ به سود خود به پایان رساند، اما ملی‌پوشان ایران در کوارتر دوم با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ به برتری رسیدند تا دو تیم با اختلاف یک امتیاز و نتیجه ۲۷ بر ۲۸ به سود چین‌تایپه راهی رختکن شوند.

در کوارتر سوم، چین‌تایپه ۲۳ بر ۲۱ پیروز شد، اما تیم ملی ایران در کوارتر پایانی با ارائه عملکرد بهتر، ۲۳ بر ۱۹ به برتری رسید و در نهایت با نتیجه ۷۲ بر ۶۹ نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها را به دست آورد. محمد جمشیدی با کسب ۱۸ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود.

ملی‌پوشان ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی، بامداد امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه به مصاف اردن خواهند رفت.