وضعیت فاجعهبار دهکده ورزشکاران بازیهای آسیایی ناگویا
انتشار ویدیویی از نشت آب در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، نگرانیها درباره کیفیت پایین اقامتگاههای کانتینری این مسابقات را تشدید کرده است.
کمیته برگزاری بازیهای آسیایی در ابتدا قصد داشت دهکده ورزشکاران را در نزدیکی بندر ناگویا برای این رقابتها بسازد اما این طرح را به دلیل صرفهجویی در هزینهها و ملاحظات زیستمحیطی لغو کرد. در عوض، حدود ۱۷ هزار ورزشکار و مقام از کشورهای شرکتکننده در اقامتگاههای موجود تقسیم شدهاند: هتلها (حدود ۹هزار نفر)، کشتی کروز بزرگ ایتالیایی «کوستا سرنا» (۴ هزار نفر) و واحدهای کانتینری موقت در بندر ناگویا (۲ هزار نفر). حالا تصاویری که صدها واحد کانتینری پیشساخته را در محوطهای آسفالتی در بندر ناگویا نشان میدهد، موجی از انتقادات را درباره شرایط نامناسب این اقامتگاهها برانگیخته است.
بر اساس گزارش رسانه چینی «رکورد چاینا»، تیم بسکتبال مردان چین در این مجموعه کانتینری، هر اتاق را به سه بازیکن اختصاص داده و افراد از توالت و دوش مشترک استفاده میکنند. مشکلات به همینجا ختم نمیشود.
روز سهشنبه، بارش بیسابقه باران در منطقه ناگویا رخ داد و باعث تخلیه اضطراری صدها ورزشکار و مقام شد که در اقامتگاههای موقت اقامت داشتند. تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، ورزشکاران اندونزیایی را نشان میداد که پس از فرار از سیل، روی کف یک پارکینگ طبقاتی نشسته و دراز کشیدهاند. اعضای تیم بسکتبال مردان کره در آن زمان در تمرین بودند، اما به مدت حدود چهار ساعت در محل تمرین گرفتار شدند.