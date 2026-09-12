اعلام برنامه‌ تیم ملی در فیفادی مهر

اردوی تیم ملی فوتبال ایران از 25 شهریور در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

جلسه هماهنگی برنامه‌های تیم ملی فوتبال کشورمان در فیفادی با حضور مهدی محمدنبی، حامد مؤمنی و جمعی از مسئولان و نمایندگان کمیته‌های مرتبط برگزار شد و آخرین اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مطلوب اردو و دو دیدار پیش‌ِروی تیم ملی مورد بررسی قرار گرفت. بخش مهمی از این جلسه به برنامه‌ریزی برای روند برگزاری اردو پیش از انجام دو دیدار فیفادی اختصاص داشت، در همین راستا، موضوعات مرتبط با زمان‌بندی اردو، ورود و استقرار اعضای تیم، شرایط اسکان بازیکنان و کادر فنی و همچنین هماهنگی‌های اجرائی میان بخش‌های مختلف فدراسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر همین اساس اردوی تیم ملی از 25 شهریورماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود، سپس ملی‌پوشان

31 شهریورماه تهران را به ‌مقصد شهر فراغنه در ازبکستان ترک می‌کنند و پس از انجام دیدار دوستانه برابر ازبک‌ها در تاریخ 2 مهرماه، روز 4 مهرماه به کازان روسیه سفر خواهند کرد. دومین دیدار دوستانه روز 7 مهرماه برگزار خواهد شد.

جدایی یار همیشگی مجتبی جباری

مربی سابق استقلال با باشگاه جزیره قشم قطع همکاری کرد.

پس از تغییر مالکیت باشگاه شناورسازی قشم و واگذاری امتیاز تیم فوتبال این باشگاه به منطقه آزاد قشم، نام نماینده استان هرمزگان به «جزیره قشم» تغییر کرد. پس از انتخاب احسان اصولی به‌عنوان مدیرعامل باشگاه جزیره قشم، مجتبی جباری هدایت تیم فوتبال این باشگاه را برعهده گرفت و همانند استقلال و مس رفسنجان، در کادر فنی خود از‌ هادی شکوری و جلال چراغپور استفاده کرد. حالا خبر می‌رسد که چراغپور طی روزهای اخیر، از کادر فنی تیم فوتبال جزیره قشم جدا شده و به شمال کشور بازگشته است. شاگردان مجتبی جباری روز 24 شهریور در هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال میهمان پارس جنوبی جم خواهد بود.

تراکتور راهی امارات ‌شد

تیم فوتبال تراکتور تبریز برای دیدار هفته اول لیگ نخبگان دیروز راهی امارات ‌شد.

اعضای تیم فوتبال تراکتور ایران برای برگزاری دیدار مقابل شباب الاهلی امارات، ساعت 16 دیروز از تهران عازم امارات ‌شدند. روادید اعضای تیم برای سفر به امارات صادر شده است و کاروان تراکتور طبق برنامه دیروز راهی این کشور شد تا خود را برای مصاف با شباب الاهلی از هفته اول لیگ نخبگان آسیا آماده کند. دیدار تراکتور- شباب الاهلی ساعت 19:30 روز 23 شهریورماه در امارات برگزار می‌شود.

سفر 2 پیشکسوت استقلال به عراق

با تصمیم باشگاه استقلال، دو پیشکسوت در سفر آبی‌پوشان به بصره عراق، این تیم را همراهی خواهند کرد.

با تصمیم مدیریت باشگاه استقلال، به‌ منظور افزایش روحیه تیم و حفظ جایگاه پیشکسوتان، قرار است در سفرهای برون‌مرزی استقلال، برخی چهره‌های نام‌آشنای آبی‌پوشان پایتخت، این تیم را همراهی کنند. بر این اساس، در سفر تیم فوتبال استقلال برای برگزاری دیدار هفته نخست بازی‌های لیگ نخبگان آسیا، نصرالله عبداللهی و منصور رشیدی، دو تن از پیشکسوتان خوش‌نام استقلال، کاروان آبی‌پوشان را در این سفر همراهی خواهند کرد. دیدار استقلال- السد قطر ساعت 21:45 دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه بصره عراق برگزار شود.

طارمی در کنار رونالدو در لیگ نخبگان

فصل جدید لیگ نخبگان آسیا از دوشنبه آغاز می‌شود؛ رقابت‌هایی که این بار با حضور ۳۲ تیم برگزار خواهد شد و ستاره‌های بزرگی از جمله کریستیانو رونالدو و مهدی طارمی در آن به میدان می‌روند.

مهدی طارمی که در فصل جدید پیراهن الوصل امارات را بر تن دارد، یکی از چهره‌های شاخص این دوره خواهد بود و در کنار ستاره‌هایی مانند رونالدو، گابریل مارتینلی و خولیان کوینیونس برای موفقیت تیمش تلاش می‌کند.در این دوره، پنج تیم برای نخستین بار در لیگ نخبگان حضور دارند و عربستان و ژاپن نیز با پنج نماینده، بیشترین تعداد تیم را در اختیار دارند. در منطقه غرب، استقلال و تراکتور دو نماینده ایران هستند. همچنین الاهلی عربستان که دو دوره اخیر را فتح کرده، به دنبال ثبت رکورد تاریخی و تبدیل شدن به نخستین تیمی است که سه دوره متوالی قهرمان لیگ نخبگان می‌شود. در مرحله لیگ، تیم‌ها برای قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر منطقه خود رقابت می‌کنند و راهیابی به مرحله یک‌هشتم نهائی را هدف قرار می‌دهند.

تاج: مشکل بسته ‌‌شدن مرز عراق جدی نیست

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: مشکل بسته‌شدن مرز ایران و عراق جدی نیست و در حال برطرف‌کردن مشکل اعزام تیم‌ها هستیم.

مهدی تاج درباره بسته‌شدن مرزهای هوائی و زمینی برای سفر تیم‌ها به کشور عراق از جمله استقلال به بصره اظهار داشت: این مشکل را حل می‌کنیم. آمریکا در شرایط محیطی دشوار جنگ در تلاش بود که بگوید هیچ چیز این کشور سرجایش نیست اما زهی خیال باطل! وقتی برای دیدن دربی 76 هزار نفر به ورزشگاه می‌روند دیگر آب در‌ هاون کوبیدن است که یک نفر بگوید این‌جا امن نیست. وی افزود: از آن طرف، کارهای جدی انجام می‌دهند تا به کشورهای دیگر دسترسی نداشته باشیم. عده‌ای با کارشکنی و انجام اقداماتی به‌دنبال عدم‌خروج تیم‌های ایرانی از کشور هستند، اما در شرایط دشوار تمامی تیم‌های‌مان را اعزام کردیم. فکر نمی‌کنم مشکل مرز عراق خیلی جدی باشد و از طریق AFC پیگیر هستیم، این اتفاق برای جمعه شب گذشته است و AFC امروز و فردا تعطیل است، اما صبح امروز(دیروز) نامه‌ای ارسال کردیم، یک تیم دیگر ما نیز باید به عمان برود و باید شرایط آن نیز بررسی شود.

دو دستیار سهراب از سفر به بصره بازماندند!

دو عضو کادر فنی استقلال نتوانستند کاروان این تیم در سفر به بصره را همراهی کنند.

کاروان استقلال پس از ساعت‌ها سردرگمی و حواشی مربوط به سفر، سرانجام عصر دیروز راهی عراق شد تا خود را برای دیدار پیش‌رو مقابل السد آماده کند. با این حال، دو عضو کادر فنی آبی‌پوشان نتوانستند تیم را در این سفر همراهی کنند. میلاد میداودی و نیما دهقان، از اعضای کادر فنی استقلال، به دلیل مشکلات به‌وجود آمده در روند سفر، در جمع بازیکنان و سایر اعضای کاروان آبی‌پوشان حضور نداشتند و نتوانستند همراه تیم راهی بصره شوند. استقلالی‌ها که پیش از این با سردرگمی و ابهام در برنامه سفر مواجه شده بودند، در نهایت مقدمات حضور خود در عراق را فراهم کردند و راهی بصره شدند. در حالی که قرار بود ساعت پرواز آبی‌پوشان 14 باشد، این پرواز با تأخیر همراه شد و شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در نهایت با پرواز ساعت 16:30 راهی بصره شدند. آبی‌پوشان اکنون باید تمرکز خود را روی آماده‌سازی برای مسابقه مقابل السد قرار دهند. غیبت میداودی و دهقان در سفر به بصره، اتفاقی است که می‌تواند دست سهراب بختیاری‌زاده در کادر فنی و بخش آنالیز را خالی بگذارد. به‌خصوص در شرایطی که تیم پس از یک سفر پرحاشیه باید هرچه سریع‌تر خود را برای دیداری حساس آماده کند.