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تیم ملی والیبال ایران با صعود به فینال مسابقات قهرمانی آسیا‌، سهمیه حضور در مسابقات جهانی را کسب کرد.

مرحله نیمه نهائی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 2026 دیروز شنبه 21 شهریور با دو دیدار در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری شد. تیم ملی والیبال ایران نیز از ساعت 14 به وقت تهران در دومین دیدار این مرحله به مصاف استرالیا رفت و سه بر یک حریف خود را شکست داد.شاگردان روبرتو پیاتزا در ست دوم این دیدار 25 بر 17 نتیجه را واگذار کردند اما در سه ست اول، سوم و چهارم این دیدار به ترتیب با امتیازهای 25 بر 21، 25 بر 17 و 25 بر 22 به پیروزی رسیدند تا فینالیست شوند. مردان والیبال ایران که در سال 1970 برای نخستین بار در رقابت‌های جهانی شرکت کردند، امروز با شکست استرالیا برای نهمین بار سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند تا سال 2027 به عنوانی یکی از نمایندگان قاره کهن در این مسابقات که در لهستان برگزار می‌شود، شرکت کنند.

تیم ملی والیبال ایران که جمعه شب رتبه هفدهم جهان را به بلژیک داده بود، با کسب پیروزی مقابل استرالیا 2.52 امتیاز در رده‌بندی جهانی کسب کرد تا با 218.40 امتیاز در جایگاه هجدهم باقی بماند. قضاوت دیدار ایران و استرالیا را داورانی از امارات و هنگ کنگ برعهده داشتند.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال از جمله تماشاگران این مسابقه بود که به مدت 117 دقیقه در جریان بود. پوریا حسین خانزاده در این دیدار سرویس‌هایی با سرعت 129، 117 و 115 کیلومتر بر ساعت زد. دو تیم ایران و استرالیا در سال 1987 برای نخستین بار به مصاف یکدیگر رفتند که تیم ملی والیبال ایران سه بر یک به پیروزی رسید. مسابقه دیروز نیز بیست و نهمین دیدار دو تیم در رویدادهای مختلف بود که بیست ‌ودومین برد را برای والیبال مردان ایران به همراه داشت. بر اساس برنامه اعلام شده والیبال ورلد، تیم ملی والیبال ایران از ساعت 14 امروز یکشنبه 22 شهریور در فینال مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف برنده دیدار ژاپن و

کره جنوبی می‌رود.

پیاتزا: هرچه جلوتر می‌روید، کار دشوارتر می‌شود

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی پس از پیروزی شاگردانش برابر استرالیا و صعود به فینال مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 2026، درباره تفاوت این دیدار با بازی روز گذشته گفت: اولین چیزی که باید بگویم، تفاوت حریف امروز با حریف دیروز بود. استرالیا خیلی بهتر بازی کرد. بازیکنان این تیم قدبلند، قدرتمند و باتجربه هستند و مجبور بودیم در زمین همه توان، اراده و میل به پیروزی خودمان را بگذاریم، در هر توپ و در هر لحظه. امروز بعد از ست دوم واقعاً خوب بودیم. برای من، ست دوم نقطه حیاتی بازی بود. معمولاً تیم ایران بعد از از دست دادن ستی مثل آن، نمی‌تواند به‌راحتی احساساتش را بازیابی کند، اما این بار ست سوم را با احساس درست شروع کردیم.

پیاتزا درباره واکنش شاگردانش پس از ست دوم اظهار داشت: انگار ذهنمان را کاملاً از ست دوم پاک کردیم و شروع کردیم به بازی کردن یک ست دیگر، یک بازی دیگر. وی در ادامه درباره فینال و حریف احتمالی ایران گفت: فینال آخرین قدم است. وقتی از یک کوه بالا می‌روید، 10 متر آخر سخت‌ترین بخش است و هرچه جلوتر می‌روید، کار دشوارتر می‌شود. بنابراین باید به موقعیت خودمان فکر کنیم، ببینیم کجا به اندازه کافی قدرتمند هستیم و حریف در چه شرایطی می‌تواند به ما حمله کند. پیاتزا تأکید کرد که تمرکز تیمش باید روی جزئیات بازی باشد و گفت: باید درباره بازی فکر کنیم، درباره جایی که آن‌ها می‌توانند سرویس بزنند و درباره هر توپ.

بازگشت شاگردان پیاتزا به رده هفدهم

پیروزی ایران مقابل استرالیا در رنکینگ جهانی والیبال نیز برای ملی‌پوشان کشورمان اهمیت داشت. ایران با کسب نزدیک به سه امتیاز رنکینگی، بار دیگر به جایگاه هفدهم رده‌بندی جهانی بازگشت و جای بلژیک را در این رده گرفت. البته ایران با واگذاری یک ست به استرالیا، بخشی از امتیاز رنکینگی که می‌توانست با پیروزی قاطع‌تر به دست آورد را از دست داد، اما حالا مهم‌ترین دیدار این رقابت‌ها پیش روی شاگردان پیاتزا قرار دارد. تیم ملی والیبال ایران در دیدار فینال به مصاف ژاپن خواهد رفت و کسب عنوان قهرمانی آسیا برای ایران اهمیتی فراتر از امتیازات رنکینگ جهانی دارد؛ چرا که قهرمانی در این مسابقات، سهمیه حضور ایران در بازی‌های المپیک را قطعی خواهد کرد.

ژاپن- ایران در فینال رؤیایی آسیا

در دیگر بازی مرحله نیمه نهائی، دیروز ژاپن توانست با نتیجه 3 بر صفر کره جنوبی را شکست دهد تا بدون از دست دادن حتی یک ست، دومین بلیت فینال را از آن خود کنند. به این ترتیب، فینال رؤیایی والیبال آسیا میان ایران و ژاپن قطعی شد؛ مسابقه‌ای که از مدت‌ها قبل بسیاری از کارشناسان و هواداران آن را محتمل‌ترین سناریوی این تورنمنت می‌دانستند. حالا دو قدرت اول و دوم والیبال آسیا باید برای کسب عنوان قهرمانی مقابل یکدیگر صف‌آرایی کنند.

دیدار نهائی بدون تردید مهم‌ترین مسابقه سال والیبال آسیا خواهد بود. ژاپن با بهره‌گیری از امتیاز میزبانی و کیفیت بالای ترکیب خود، روی کاغذ شانس بیشتری دارد، اما تیم ملی ایران نیز با هدایت روبرتو پیاتزا برای فتح جام و کسب سهمیه مستقیم المپیک لس‌آنجلس با تمام توان وارد میدان خواهد شد. فینال رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا امروز از ساعت ۱۴ به وقت ایران در فوکوئوکای ژاپن برگزار می‌شود؛ مسابقه‌ای که قهرمان جدید آسیا و یکی از مهم‌ترین سهمیه‌های مسیر المپیک را مشخص خواهد کرد.