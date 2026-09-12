برخاستن برای شکستن بتها (حدیث دشت عشق)
بسیجی شهید جواد اخوان گوران، هشتم آذر سال ۱۳۵۰ در تهران چشم به جهان گشود. یکم مهر سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت ترکش بر کمر به فیض شهادت نائل آمد و هشتم مهر سال ۱۳۶۶ پیکر مطهرش در قطعه ۱۵ گلزار شهدای علیبنجعفر(ع) قم آرام گرفت.
شهید جواد اخوان گوران در وصیتنامهاش نوشت: «سلام بر توای اباعبدالله(ع)، از آغاز زندگی و از کودکیام با عشق تو بزرگ شدم و کام مرا با تربت پاک و مطهر تو برداشتند و خمیرمایه من با نام تو رشد کرده است، تو برخاستی چون برخاستن یک اصل اساسی در مکتب تشیع و در مکتب توحید است. آنجا که ابراهیم(ع) ناپاکیها و بتها را پاک کرد. همه قیام بر علیه نابرابریها بود. اما همیشه بتها سنگی نیستند. گاهی هوای نفس بت میشود و گاهی دنیا و زرق و برق آن بت میشود و انسان دنیا و هوای نفس را میپرستد؛ خدایا تو میدانی برای شکستن این بتها بهپا خاستم و میدانی ضعیفم، پس از تو کمک میخواهم؛ میخواهم از این قفس تنگ و تاریک بهسوی تو پر بگشایم. ای برادران دنیا چه کس ماندنی بود که برای ما بماند دنیا محل رفتن است نه ماندن. از برادران دینی خود تقاضا دارم نسبت به خون شهدا احساس وظیفه کنند و پرچم اسلام را حفظ کنند. از ولایت فقیه بیچون و چرا پیروی کنید و دست از حمایت روحانیون برندارید که اسلام خالص را به شما معرفی میکنند و هدف دشمن جدا کردن شما از روحانیت و امام است، اگر خداوند متعال مرا لایق دانست، شهادت این فوز عظیم را نصیب من میکند.»