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کد خبر: ۳۳۷۸۲۸
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۶
سرویس کیهان » اخبار
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رئیس اتاق ایران و چین:

آمریکا با تلفیق فشار نظامی و اقتصادی هم کاری از پیش نمی‌برد

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: زمانی که ترامپ دید که از راه نظامی نمی‌تواند خللی در ایران ایجاد کند، دوباره به وضعیت تلفیقی از شرایط فشار نظامی، محاصره اقتصادی و تحریم‌های شدیدتر برگشته است که باز هم کاری از پیش نخواهد برد.
«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که تاب‌آوری ایران در جنگ اقتصادی و نظامی با آمریکا چقدر است؟ گفت: طی همه این سال‌ها ما با آمریکا مناقشاتی داشته‌ایم که ابتدا آمریکا این مناقشات را با ما شروع کرد. به این صورت که در صحنه اقتصاد مبارزه را شروع و ما را تحریم کرد.
وی ادامه داد: این یک مسابقه معمولی فوتبال نیست که تا دقیقه ۹۰ باشد و مثلا آمریکا چهار گل به ایران زده و ایران بازی را باخته است، بلکه این یک مسابقه بوکس ۱۲ راندی است که احتمالا یک کشور در ۱۱ راند ببازد، اما در راند ۱۲ حریف را ضربه فنی کرده و به زانو دربیاورد.
حریری افزود: احتمال دارد ایران در راند دوازدهم با یک ضربه متناسب، حریف را ضربه فنی کند و مسابقه را برنده شود. این مسابقه، مسابقه تاب‌آوری است. یعنی چه کسی تحملش برای دریافت ضربات بیشتر از طرف مقابل بیشتر است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه در شرایطی هستیم که فشار بسیار سنگینی روی دو طرف وجود دارد، گفت: ایران از نظر محاصره و تحریم‌ها تحت فشار است. به هر حال فشار‌های نظامی روی ما بود، تلفات دادیم، تخریب شدیم، هزینه دادیم، اما آمریکا پیروز نشد و به هیچ کدام از اهدافش نرسید. در مقابل همان‌طور که روی ما فشار است، روی آمریکا هم فشار جهانی و داخلی است.
حریری افزود: تفاوت ما با آمریکا این است که این تاب‌آوری در آمریکا از ناحیه حکومت است. باید ترامپ و حزب جمهوری‌خواه و نزدیکان ترامپ طاقت نقد‌ها و گرانی بنزین و فشار‌هایی که از آن جهت پیش می‌آید را داشته باشند، زیرا باید به تمام دنیا بابت گرانی مواد غذایی و سایر اقلام همانند سوخت، حمل و نقل و... پاسخگو باشد.
 به طور مثال، در جنگ نظامی به ظاهر این بود که آمریکا از نظر تکنولوژی، اسلحه، تسلیحات نظامی و قدرت نظامی برتری دارد، اما توانستیم مقاومت کنیم؛ بنابراین اگر دست مردم و حاکمیت و دولت در دست هم باشد، آمریکا در این مرحله نیز به مقصودش نخواهد رسید.

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