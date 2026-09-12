ترویج روایت دروغین پهلوی با کوتاهی وزارت ارشاد!

عرضه چاپ بیست‌وهشتم کتاب «پاسخ به تاریخ» نوشته محمدرضا پهلوی و ترجمه حسین ابوترابیان در برخی کتابفروشی‌ها و سامانه‌های فروش اینترنتی، در حالی خبرساز شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده مجوز نسخه بدون حاشیه این اثر از سال ۱۳۹۲ لغو شده است!

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، ناصر افشارپور، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأکید کرده تنها نسخه دارای مجوز از این اثر، روایت حاشیه‌نویسی‌شده‌ای است که با عنوان «شهریار ماکان» منتشر شده و نسخه ترجمه ابوترابیان مجوز معتبر برای چاپ و توزیع ندارد. با این حال، نسخه‌ای با نام انتشارات زریاب و با قید سال انتشار ۱۴۰۳، با قیمت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شده است. بررسی اطلاعات سامانه خانه کتاب و ادبیات ایران نیز نشان می‌دهد انتشارات زریاب از سال ۱۳۹۲ فعالیت رسمی، درخواست مجوز یا اعلام وصولی ثبت نکرده و در زمره ناشران غیرفعال قرار دارد. همین مسئله این پرسش را ایجاد کرده که چاپ جدید کتاب بر چه مبنای قانونی و با چه سازوکاری وارد شبکه توزیع شده است. «پاسخ به تاریخ» خاطرات محمدرضا پهلوی است که پس از خروج او از ایران در مراکش نوشته و سپس به زبان‌های مختلف ترجمه شد. نسخه ترجمه حسین ابوترابیان در سال‌های گذشته بارها در ایران منتشر شده بود، اما پس از لغو مجوز، نسخه حاشیه‌نویسی‌شده و همراه با نقد اثر با عنوان «شهریار ماکان» به عنوان نسخه دارای مجوز در بازار نشر عرضه شد. شاه مخلوع در این کتاب سعی کرده با ادعاهای دروغین، کارنامه خودش را سفیدشویی کند!

اکنون عرضه نسخه‌ای که بنا بر اعلام وزارت ارشاد فاقد مجوز است، در فروشگاه‌های فیزیکی و بازارگاه‌های بزرگ اینترنتی، بار دیگر مسئله نظارت بر بازار کتاب و مسئولیت سکوهای فروش آنلاین در قبال اصالت و مجوز آثار را مطرح کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اعلام کرده برای جلوگیری از توزیع نسخه‌های فاقد مجوز، با مدیران سایت‌های فروش اینترنتی مکاتبه خواهد کرد و عرضه فیزیکی این کتاب نیز مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد.