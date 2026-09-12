فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۸۲۳
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه خبر داد

انهدام یک تیم تروریستی در سراوان ۵ تروریست به هلاکت رسیدند

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: 
بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی حرفه‌ای که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت شناسایی و منهدم شد.
بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی حرفه‌ای که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت شناسایی و سحرگاه شنبه مورد ضربه قرار گرفت.
به گزارش سپاه نیوز و به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، بر این اساس در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا، تعداد 5 نفر از تروریست‌های وطن‌فروش به هلاکت رسیدند. همچنین تعدادی سلاح و مقادیری مهمات و مواد انفجاری از مخفیگاه این تیم کشف 
گردید.
لازم به یادآوری است آمریکا و رژیم منحوس صهیونی که در جبهه نظامی دچار شکست فاحش شده‌اند به گروه‌های تروریستی دستور داده‌اند که با ایجاد ناامنی در استان سیستان و بلوچستان؛ سرپوشی بر ناکامی‌های خود بگذارند.
در این عملیات که تا پیش از ظهر شنبه ادامه داشت ۳ نفر از پاسداران گمنام امام زمان (عج) نیز به شهادت رسیدند.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، اعلام می‌دارد همان‌طور که در بیانیه قبلی تأکید شد خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم‌های تروریستی گروهک‌های وطن‌فروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب بر روی آن‌ها اقدام خواهد شد.
لازم به یادآوری است احتمال افزایش تعداد تروریست‌های به هلاکت رسیده وجود دارد.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

معجزه مقاومت! یمن یک‌روزه ورق را برگرداند

نُهپاد...!(گفت و شنود)

درس‌های یمن برای دانشگاه‌های نظامی جهان(یادداشت روز)

چگونه شیطان‌پرستی را ترویج می‌کنند؟

پختن زباله در آشپزخانه کاسبان ابتذال!

آیا هنوز نوبت خروج ایران از NPT فرا نرسیده است؟!

آخرین سفارش اخلاقی حضرت خضر(ع)(حکایت خوبان)

نشست بی‌حاصل شورای امنیت درباره ایران از مخالفت روسیه و چین تا ادعاهای آمریکا و حامیانش

«صداوسیما را کسی نمی‌بیند» پس چرا این‌همه درباره‌اش تصمیم می‌گیرید؟

سودمند نبودن بستگان و فرزندان در قیامت(در پرتو وحی)