انهدام یک تیم تروریستی در سراوان ۵ تروریست به هلاکت رسیدند

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی حرفه‌ای که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت شناسایی و منهدم شد.

بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی حرفه‌ای که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت شناسایی و سحرگاه شنبه مورد ضربه قرار گرفت.

به گزارش سپاه نیوز و به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، بر این اساس در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا، تعداد 5 نفر از تروریست‌های وطن‌فروش به هلاکت رسیدند. همچنین تعدادی سلاح و مقادیری مهمات و مواد انفجاری از مخفیگاه این تیم کشف

گردید.

لازم به یادآوری است آمریکا و رژیم منحوس صهیونی که در جبهه نظامی دچار شکست فاحش شده‌اند به گروه‌های تروریستی دستور داده‌اند که با ایجاد ناامنی در استان سیستان و بلوچستان؛ سرپوشی بر ناکامی‌های خود بگذارند.

در این عملیات که تا پیش از ظهر شنبه ادامه داشت ۳ نفر از پاسداران گمنام امام زمان (عج) نیز به شهادت رسیدند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، اعلام می‌دارد همان‌طور که در بیانیه قبلی تأکید شد خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم‌های تروریستی گروهک‌های وطن‌فروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب بر روی آن‌ها اقدام خواهد شد.

لازم به یادآوری است احتمال افزایش تعداد تروریست‌های به هلاکت رسیده وجود دارد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم