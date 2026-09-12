قرار بود پس از 5 سال، ایران اشغال شود

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

«... امکان نداشت برج‌های دوقلو با برخورد دو هواپیمای مسافربری به این شکلی که دیدید

فرو بریزد. سوختن سوخت هواپیماهای جت، دمای کافی برای ذوب کردن فولاد را تامین نمی‌کند و دود سفیدی که در اطراف این برج‌ها دیده شد، از نشانه‌های انفجارهای کنترل شده برای فروریختن آنهاست...»1

این بخشی از صحبت‌های پرفسور «استیون جونز»، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه بیرمنگام و رئیس‌«گروه روشنفکران حقیقت‌یاب» بود که همراه دیگر همکارانش بر روی دلایل ریزش برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک تحقیق علمی نمودند و اعلام کردند حرارت ناشی از سوخت هواپیما، به هیچ عنوان انرژی لازم برای فروریختن این ساختمان‌ها را ایجاد نمی‌کرد.

پرفسور جونز گفته بود: «ما باور نمی‌کنیم که این 19 هواپیما‌ربا و چند نفر دیگر در غارهای افغانستان به تنهائی این حملات را اجرا کرده باشند.»

بیش از 70 نفر فیزیکدان و محقق و استاد دانشگاه در «گروه روشنفکران حقیقت‌یاب» متشکل شده بودند و حتی خاک‌های باقیمانده از برج‌های فروریخته را مورد آزمایش‌های دقیق قرار داده و به این نتیجه رسیدند که در تخریب برج‌های دوقلو از نوعی ماده منفجره قوی موسوم به «نانو ترمیت» استفاده شده است.

ما آنجا بودیم

برج‌ها هنگام فرو ریختن مانند یک ساختمان چند طبقه به طور عادی خراب نشدند، یعنی طبقه به طبقه فرو ‌نریختند بلکه هر دو برج با سرعت سقوط آزاد و در طول فقط 2/9 ثانیه تخریب شدند! بنا به اعتقاد کارشناسان و متخصصان سازه و معماری، چنین تخریبی بدون انفجارهای کمکی در قسمت‌های مختلف آن برج‌ها امکان نداشته، یعنی یک سیستم تخریب‌، درون هر طبقه از آنها وجود داشته است.

کارگران درون ساختمان نیز این فرضیه را با مشاهدات خود تایید کردند. یکی از آنها به خبرنگاران گفت:

«... وقتی آمدیم بیرون و از ساختمان دور شدیم، به چشم دیدیم که طبقه به طبقه منفجر می‌شد. انگار در هر طبقه بمب گذاشته بودند تا ساختمان را منهدم کنند...» 2

نظافتچی‌هایی که در لحظه فرو ریختن برج‌ها، در محل حادثه بودند، اظهار کردند ابتدا انفجاری آنها را از زیر به بالا پرتاب کرده و سپس به طور مسلسل‌وار صداهای انفجار از اطراف شنیدند. ویلیام رودریگز یکی از همان خدمه برج‌های مرکز تجارت جهانی که به عنوان قهرمان ملی 11 سپتامبر هم نامیده شد، در فیلم مستند «ما آنجا بودیم» (ساخته مرحوم نادر طالب‌‌‌زاده) گفت:

«... در همان لحظه‌ای که من را از زیر آوار درآوردند، گفتم که من صدای انفجارها را شنیدم... هفده نفر از ماموران آتش‌نشانی هم که جان سالم به در بردند، همین را روایت کردند. وقتی ساختمان‌ها می‌سوختند، احدی فکر نمی‌کرد که فرو بریزند و این طور به نظر نمی‌رسید که مثل یک عملیات «مهندسی تخریب» از پیش طراحی شده، به آن ترتیب پایین بیایند....» 3

اعلام خبر 12 دقیقه زودتر از اتفاق!

اما گاف بزرگ ماجرا در خبر فروریختن ساختمان شماره 7 داده شد که در کنار دو برج یاد شده قرار داشت. گاف بزرگ این بود که آن خبر را شبکه‌های BBC و CNN دقیقا 12 دقیقه پیش از

فرو ریختن ساختمان شماره 7 اعلام کردند!

در تصویری که BBC پخش کرد، در حالی که خبرنگارش در حال گزارش فروریختن ساختمان شماره 7 بود، ساختمان یاد شده، صحیح و سالم پشت سر وی خودنمایی می‌کرد! در این‌جا بود که تصاویر خبرنگار فوق و ساختمان شماره 7 ناگهان قطع شد و مجری برنامه ناشیانه اعلام کرد ارتباطش با نیویورک قطع شده است. اما ده دقیقه بعد خبر فروریختن ساختمان شماره 7 دوباره پخش شد!

تی‌یری میسن، محقق و روزنامه‌نگار معروف فرانسوی و نویسنده کتاب «یازده سپتامبر، دروغ بزرگ» طی تحقیقاتی که به عمل آورد، معلوم نمود، هواپیماهایی که به برج‌های دوقلو برخورد کردند، اساسا مسافربری نبودند. 4 این ادعا را برخی از شاهدان عینی نیز تایید کردند. از جمله شاهدی در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس نیوز گفت: «یقینا هواپیمای مسافربری نبود، چون پنجره نداشت....دیدم که هواپیما ارتفاعش کم هست... یک پرواز عادی به نظر نمی‌رسید. مشابه این را ندیده بودم.» 5

تی‌یری میسن در کتاب خود به نام «دروغ بزرگ» نوشته است، امکان نداشت که آن هواپیماها بتوانند بدون زمینه‌سازی و کمک، به درون برج‌ها نفوذ کنند. او با تحقیقات مفصل و مستند، تصاویری را نشان داده که قبل از برخورد با برج‌ها، هر هواپیما با شلیک موشک، شکافی در بدنه برج ایجاد کرده که بتواند از درون شبکه آهن و فولاد و بتن به درون آن رخنه کند.

توجه کنید! یک موشک شلیک شد!!

میسن، تصاویر کانال یک تلویزیون نیویورک از حادثه 11 سپتامبر و برخورد هواپیمای دوم به برج‌های دوقلو را به دقت و فریم به فریم بررسی کرده و با نمایش آنها می‌گوید:

«... کسی به این تصاویر توجه نکرده، ولی اگر تصاویر را خیلی آرام نگاه کنیم، می‌بینیم که یک موشک از میان دودهای برخاسته از برج اول به طرف شما می‌آید...این تصاویر را به چند متخصص ارتشی نشان دادیم و آنها همه مطمئن هستند که این یک موشک است!»

براساس تحقیقات او که هرگز از سوی مقامات آمریکایی پاسخ داده نشد، در طی مدت زمان ربایش هواپیماهای یاد شده و برخوردشان به برج‌های نیویورکی، هیچ جنگنده آمریکایی به مقابله با آنها نرفت و حتی هیچ یک از جت‌های جنگی که در همان زمان در مانور نظامی شرکت داشتند، برای ردیابی هواپیماهای یاد شده اعزام نشدند!

اساتید دانشگاه‌های آمریکا در «گروه روشنفکران حقیقت‌یاب» معتقد بودند تعدادی از نومحافظه‌کاران آمریکا در گروهی با نام «پروژه قرن جدید آمریکا» که قرار بود سیطره این کشور را بر جهان تضمین کند‌، حملات به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون را به عنوان بهانه‌ای برای حمله به افغانستان و عراق طراحی کرده‌اند. آنها معتقد بودند حملات 11 سپتامبر سال 2001 که زمینه‌ساز حملات نظامی این کشور به عراق و افغانستان بود، در واقع توسط جنگ‌طلبان داخلی این کشور رهبری شد. به عقیده این اساتید، حملات به نیویورک و واشنگتن اقدامی داخلی بود که برای توجیه حمله و اشغال کشورهای نفت‌خیز انجام شد.

به جز امثال تی‌یری میسن و اساتید و کارشناسان «گروه روشنفکران حقیقت‌یاب»، جمع کثیری از متخصصان مختلف هواپیما و سازه و مواد منفجره نیز فیلم‌ها و تصاویر سانسور شده‌ای که تنها بر روی اینترنت انتشار یافته بود را در فیلم مستند افشاگرانه‌ای به نام «تغییر بی‌قاعده» تحلیل و بررسی کردند.

مجله تایم در گزارشی درباره مستند «تغيير بي‌قاعده»، آن را يكي از افشاگرترین فيلم‌هايي معرفی نمود كه درباره 11 سپتامبر ساخته شده است. در ادامه گزارش مجله تایم آمده بود:

«... فیلم یاد شده پر از آمار، تصاوير، مدارك و گفته‌هاي شاهدان عيني است. متخصصان در مصاحبه‌هایشان دلايل خود را ارائه می‌دهند و نواي موسيقي هيپ‌هاپ در سرتاسر فيلم به گوش مي‌رسد. آنها يازدهم سپتامبر را از نو بازسازي كرده‌اند. نقطه به نقطه و فريم به فريم. يك گوينده لحظه به لحظه ماجرا را شرح مي‌دهد. ‌آماتورها، شماري از انسان‌هاي سخت‌کوش (كه بعضي‌ حتي 20 ساله‌اند) با سرمايه شخصي و لپ‌تاپ‌هايشان و تصاویری كه در اينترنت موجود بوده، این فيلم را ساخته‌اند.» 6

روایت‌هایی که سانسور شد

كوري رووه، يكي از سازندگان فيلم كه تنها 23 سال داشت، در مصاحبه با همان شماره مجله تایم گفت:

«... آن 19 هواپيماربا در 2 ساعت، از تمامي بخش‌هاي امنيتي به راحتي گذشتند و 4 هواپيماي مسافربري را به چنين ساختمان‌هايي كوبيدند و در تمام اين مدت ارتش هيچ كاري براي متوقف كردن آنها انجام نداد، آن هم در محافظت‌شده‌ترين فضاي هوايي سراسر جهان در ايالات متحده. اين به نظر من توطئه دولت آمريكا است، دم و دستگاه بوش.»

این‌ها از جمله تصاویر، فیلم‌ها و مستندات متعددی بودند که در کنار روایت‌های رسمی دولت ایالات متحده و اف‌بی‌آی، انتشار یافته و کلیت آن روایت‌ها را زیر علامت سؤال بردند. گروه‌های متعدد علمی و تحقیقاتی، جزء به جزء حادثه را مورد بررسی و موشکافی مستند قرار داده و کارشناسان و متخصصان متعددی وارد ماجرا شدند.

این در حالی بود که تحقیقات دولتی این حادثه عجیب، بسیار با سرعت خاتمه یافت و «اف‌بی‌آی» بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر و قابل قبول، اعلام کرد ربایندگان هواپیماها، از گروه‌های اسلامگرا موسوم به القاعده به سرکردگی فردی با نام بن لادن بوده‌اند.

«کمیسیون بررسی وقایع 11 سپتامبر»، «سازمان مدیریت بحران فدرال» و «مؤسسه ملی استاندارد و فناوری» نیز این ادعا را تایید کردند. و اقدام اصلی از حدود یک ماه بعد آغاز گردید که ایالات متحده آمریکا به افغانستان حمله کرد و آن را‌ اشغال نمود و سپس یک سال و نیم بعد، در ‌آوریل 2003 به عراق یورش برد و آن کشور را نیز به ‌اشغال خود درآورد.

کوری رووه در ادامه حرف‌هایش افزوده بود:

«... دولت در اين فيلمنامه نقش وطن‌پرستي تحسين‌آميزش را به خوبي بازي كرد که اگر مي‌خواهيد سلاح‌هاي كشتار جمعي ساختگي را در يك كشور ديگر ريشه‌كن كنيد، بهترين كار راه انداختن چنين حملات تروريستي ساختگي به كشورتان است!»

او در این جملات به آغاز یک جنگ تاریخی ‌اشاره کرد که جرج بوش نام آن را جنگ صلیبی نوین گذارد. جنگی که قرار بود پس از لشکر‌کشی آمریکا و هم‌پیمانانش به عراق و افغانستان، به نتیجه‌ای برسد که قرن‌ها مدنظر تئوریسین‌های غرب صلیبی/ صهیونی قرار داشت. چنانچه وسلی کلارک، فرمانده سابق سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اروپا در یک برنامه تلویزیونی گفت:

«آمریکا در سال 2001 میلادی تصمیم گرفته بود به عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و ایران حمله کند و قرار بود طی 5 سال این کشورها ‌اشغال شوند. اما...»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه مستند «... و اینک آخرالزمان» - سعید مستغاثی و رضا جعفریان- قسمت 25- شبکه خبر- تیرماه 1391

2- فیلم مستند «جعبه سیاه»- محمدرضا اسلاملو – مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی - 1389

3- فیلم مستند «ما آنجا بودیم»– نادر طالبزاده

4- تییری میسن- 11 سپتامبر، دروغ بزرگ - ترجمه و ناشر: فریدون نوبهار – چاپ اول- 1382

5- فیلم مستند «جعبه سیاه»– پیشین

6- مجموعه مستند «... و اینک آخرالزمان»- پیشین