* جمهوری اسلامی ایران با استفاده از موشک‌های کوتاه‌برد و پهپادها، تأسیسات نظامی آمریکا را هدف قرار داده و نشان داد پایگاه‌های بزرگ این کشور، به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی سواحل کشورمان، تا چه اندازه آسیب‌پذیر هستند. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد ترامپ با ناکام شدنش در جنگ با ایران، چه بسا به سرنوشت جيمی‌کارتر در اول انقلاب دچار بشود. یعنی در انتخابات شکست بخورد.

زیتونی

* ایران در سال‌های اخیر از رویکرد دفاعیِ صرف به‌سمت بازدارندگی پیش‌دستانه حرکت کرده است. فلذا مشاهده می‌کنیم امروز اقتدار نظامی ایران به‌گونه‌ای است که هرگونه خطای دشمن با پاسخی سریع و قاطع مواجه می‌شود.

فتاحی نسب

* کارشناسان و مقامات آمریکایی صراحتاً اذعان دارند که با قدرت نظامی ‌نمی‌توان ایران را شکست داد. از این‌رو راهبرد خود را به خسته‌سازی مردم از ایستادگی و هدف قرار دادن اراده جمعی تغییر داده‌اند.

هلالی

* ادعاهای رسانه‌های خارجی، درباره حجم بالای عبور نفت از کریدور جعلی موسوم به کریدور آمریکایی در ضلع جنوبی تنگه هرمز، کاملاً دروغ و فضاسازی است. آنچه به صورت محدود از تنگه عبور می‌کند یا نفت ایران است یا کشتی‌هایی است که پیشتر از سپاه مجوز گرفته‌اند و از کریدور اصلی و تحت کنترل ایران تردد می‌کنند.

مولائی

* پیش از جنگ، میانگین شناورهای عبوری از تنگه حدود ۱۳۰ فروند در روز بود. اما امروز این تعداد به کمتر از ۱۵ فروند در روز رسیده است. بخشی از این شناورها تحت نظارت و با اراده ایران عبور می‌کنند و مابقی اگر تخلف کرده باشند، با ضربات قاطع سپاه مواجه می‌شوند. سنتکام با ناوهای خود می‌تواند این ادعا را راستی‌آزمایی کند و یک بار به تنگه نزدیک شود تا مشخص شود در تنگه هرمز‌، کت تنِ چه کسی است.

بهاروند

* نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم از جوانان نسل‌ زد(Z) آمریکایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داده‌اند، اکنون از تصمیم خود ابراز پشیمانی می‌کنند. موضوعی که می‌تواند بر انتخابات میان‌دوره‌ای پاییز امسال تأثیرگذار باشد.

رزاقی

* فقط ادعای ما نیست. بلکه پایگاه خبری پالتیکو نیز در گزارشی با اشاره به پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران، نوشته این جنگ توان پنتاگون برای اعمال و نمایش قدرت نظامی آمریکا در دیگر مناطق جهان را تضعیف کرده است. در این گزارش آمده ناتوانی پنتاگون در وادار کردن تهران به تسلیم، باعث شکل‌گیری این اجماع فزاینده شده و ارتش آمریکا بخشی از نفوذ و قدرتی را که زمانی در میان متحدان خود داشت، از دست داده است.

دمیرچی

* بیشتر ناراحتی و عصبانیت ترامپ از این است که ترور رهبر شهید انقلاب و شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در روز اول جنگ رمضان، به تغییر نظام که ترامپ به دنبال آن بود منجر نشد و حکومت ایران همچنان پابرجاست و برعکس، جنگ حتی موجب تقویت احساسات ضدآمریکایی در جامعه نیز شده است.

عظیم‌پور

* ترامپ در حمله به ایران دنبال تسلیم ساختن ایران بود. اما در عمل برعکس اتفاق افتاد. باربارا لیف، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا گفته جنگ باعث شده حکومت ایران سخت‌تر و بسیار رادیکال‌تر شود و اعتمادبه‌نفس ایران در طول ماه‌ها افزایش یافته و این تصور را در تهران ایجاد کرده که نه‌تنها می‌تواند دوام بیاورد، بلکه می‌تواند پیروز شود و توازن منطقه‌ای را از نو تعریف کند.

یک پیام

* آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طول تعاملات خود با ایران، نه تنها هرگز به وظایف و تعهدات خویش در قبال جمهوری اسلامی ایران عمل نکرده، بلکه در مقابل حسن نیت و رویه مثبت تهران، هر بار با طرح بهانه‌هایی همچون راستی‌آزمایی، بر درخواست‌های غیرمنطقی خود افزوده و اتهامات علیه ایران را نیز تشدید کرده است. نباید به هیچ‌وجه به این عنصر فاسد و جاسوس صهیونی اجازه ورود به کشورمان را داد.

مُروتی

* مراکز قضائی و امنیتی نباید از کنار کسانی که خط سازش و تسلیم در برابر شیطان بزرگ را با آن همه جنایت که در کشورمان مرتکب شده است را تکرار می‌کنند، به آسانی عبور کنند.

مرادی

* جنگ ترکیبی دشمن نیازمند واکنش و پاسخ ترکیبی، نامتقارن و پرشدت است و آنچه تکبر و دیوانه‌نمایی حاکمان کاخ سفید را به‌سرعت به پذیرش قواعد جدید در تعامل با ایران سوق داده و متعادل می‌کند، تکمیل کردن راهبرد جدید نظامی با راهبرد‌های موازنه‌ساز، متعادل‌کننده و امنیت‌ساز در اهرم‌های اقتصادی و نفتی است.

قیداری

* تمام تلاش ترامپ احمق این است که اوضاع داخلی ما را به هم بریزد. اما طبق آخرین نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد اوضاع او به شدت به هم ریخته است و 80 درصد مردم آمریکا می‌گویند تجاوز آمریکا به ایران قیمت مواد غذایی و بنزین را به طور سرسام‌آور افزایش داده است!

گواری

* آمریکایی‌ها به دنبال اثرگذاری بر محیط داخلی ما به‌ویژه در حوزه فشار اقتصادی و جنگ روانی حاصل از آن هستند. اما هر چه تلاش می‌کنند با سد بصیرت و انسجام ملی رو‌به‌رو می‌شوند. ولی دولت محترم هم ضمن تثبیت قیمت ارز، نسبت به اصلاح وضعیت اقتصادی اهتمام جدی نماید.

عقیلی

* به فرزندان برخی از مسئولان که در هر موردی اظهارنظر کرده و پیام ضعف به دشمن می‌دهند توصیه می‌کنیم فرزندان امام شهید را الگوی خودشان قرار بدهند که از جهات علم و تجربه و جایگاه، بسیار جلوترند، اما در این ٣٧ سال، هیچ موضعی نگرفته و تابع امام جامعه بوده و هستند.

بطویی

* به گزارش گاردین اگر قیمت بالای نفت تا تابستان ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند، قیمت پروازهای کوتاه‌برد اروپا به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و برخی شرکت‌های هواپیمایی ممکن است حتی نتوانند زمستان را پشت سر بگذارند.

محمودی‌نوده

* یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که از منظر ایران باید مورد توجه قرار گیرد، کریدور ریلی پنج‌کشوری چین- قرقیزستان- تاجیکستان- افغانستان- ایران است. این پروژه در صورت تحقق می‌تواند چین و آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به ایران متصل کند و در نهایت دسترسی به بنادر چابهار و بندرعباس و مسیرهای غربی به ترکیه و اروپا را فراهم سازد.

عبدالواحدی

* دشمن متجاوز در دو جنگ تحمیلی، صدا و سیما را که دارای ضریب نفوذ بالا و بی‌نظیر در انسجام و همدلی و بسیج و مقاومت مردمی می‌دانست موشکباران کرده و اقدام به انهدام زیرساخت‌ها و ساختمان‌های آن کرد. اگر آن‌گونه که رسانه‌های بیگانه و معاند القا می‌کنند که فاقد مخاطب مردمی است، چه ضرورتی داشت دشمن مرتکب جنایت جنگی شود و خود را انگشت‌نمای افکار عمومی در جهان کند؟!

کیشانی

* گفته می‌شود استفاده از شرکت‌های تراستی‌ در فروش نفت، پیش از آنکه یک انتخاب مطلوب باشد، نتیجه فشار اقتصادی و محدودیت‌هایی است که از سوی آمریکا و متحدانش بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. البته این موضوع نباید به معنای نادیده گرفتن ضرورت نظارت بر عملکرد تراستی‌ها باشد. هنگامی که فعالیت اقتصادی به دلیل تحریم‌ها از مسیرهای غیرمتعارف انجام می‌شود، احتمال سوءاستفاده برخی افراد یا شرکت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و لذا باید نظارت و کنترل نیز مضاعف ‌شود.

ثروتی

* اظهارات آقای خاتمی در پوشش ‌صلح شرافتمندانه‌! و تأکید آقای روحانی در پوشش ‌پایان عزتمندانه جنگ! دقیقاً همان خواسته برزمین مانده و خواب تعبیر نشده آمریکا و رژیم صهیونی در جریان دو جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان است و این‌طور برداشت می‌شود که انگار از سوی آنها مأموریت دارند تا کار نیمه‌تمام آنها را که در گِل گیر کرده‌اند، تمام کنند!

فرجی

* دولت با تصمیم جدید بنزینی که از 17 شهریور اجرائی شد، گام مهمی در اصلاح توزیع بنزین برداشته است؛ انتظار می‌رود مجلس و دولت ساز و کار افزایش سالانه را منطقی در دستور کار خود داشته باشند تا نیازی به شوک ناگهانی مثل دولت 12 نباشد.

جوادی