نُهپاد...!(گفت و شنود)

گفت: این تسلیحات جدید چیست که به هر کدامشان یک دنباله «‌پاد‌» چسبیده؟ مثل پهپاد، شهپاد، زهپاد و‌....؟!

گفتم: ‌ای عوام! کاربرد هر کدام از آنها به اختصار در نامشان آمده است!

گفت: یعنی در یک کلمه این همه توضیحات آمده است؟!

گفتم: بله، مثلاً؛ پهپاد یعنی «‌پرنده هدایت‌پذیر از راه دور‌»، شهپاد یعنی «‌شناور هدایت‌پذیر از راه دور‌» و زهپاد یعنی «‌زیردریایی هدایت‌پذیر از راه دور‌» و‌...

گفت: پس «‌نُهپاد‌» چیست که در تجمعات شبانه‌ روی برخی از پلاکارد‌ها نوشته شده است؟!

گفتم: نُهپاد به افرادی گفته می‌شود که دوقطبی «‌دفاع» مشروع و قانونی ایران در مقابل تجاوزات دشمن را «‌جنگ‌طلبی»! معرفی می‌کنند! و «تسلیم‌» شدن را «‌صلح‌طلبی»! جا می‌زنند!

گفت: پس فریاد «‌صلح شرافتمندانه‌»! و «پایان عزتمندانه جنگ»! این جماعت یعنی تسلیم شدن در برابر دشمن؟! این که همان خواسته و آرزوی برباد رفته آمریکا و رژیم صهیونیستی است!

گفتم: به همین علت نام آنها را «نُهپاد»! گذاشته‌اند‌، یعنی نفوذی‌های هدایت‌پذیر از راه دور!