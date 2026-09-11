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کد خبر: ۳۳۷۸۱۵
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
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نُهپاد...!(گفت و شنود)

گفت: این تسلیحات جدید چیست که به هر کدامشان یک دنباله «‌پاد‌» چسبیده؟ مثل پهپاد، شهپاد، زهپاد و‌....؟!
گفتم: ‌ای عوام! کاربرد هر کدام از آنها به اختصار در نامشان آمده است!
گفت: یعنی در یک کلمه این همه توضیحات آمده است؟!
گفتم: بله، مثلاً؛ پهپاد یعنی «‌پرنده هدایت‌پذیر از راه دور‌»، شهپاد یعنی «‌شناور هدایت‌پذیر از راه دور‌» و زهپاد یعنی «‌زیردریایی هدایت‌پذیر از راه دور‌» و‌...
گفت: پس «‌نُهپاد‌» چیست که در تجمعات شبانه‌ روی برخی از پلاکارد‌ها نوشته شده است؟!
گفتم: نُهپاد به افرادی گفته می‌شود که دوقطبی «‌دفاع» مشروع و قانونی ایران در مقابل تجاوزات دشمن را «‌جنگ‌طلبی»! معرفی می‌کنند! و «تسلیم‌» شدن را «‌صلح‌طلبی»! جا می‌زنند!
گفت: پس فریاد «‌صلح شرافتمندانه‌»! و «پایان عزتمندانه جنگ»! این جماعت یعنی تسلیم شدن در برابر دشمن؟! این که همان خواسته و آرزوی برباد رفته آمریکا و رژیم صهیونیستی است!
گفتم: به همین علت نام آنها را «نُهپاد»! گذاشته‌اند‌، یعنی نفوذی‌های هدایت‌پذیر از راه دور!

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