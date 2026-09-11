مردم آمریکا نباید هزینه جنگهای اسرائیل را بپردازند
وزیر امور خارجه با اشاره به اظهارات سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در مورد نابودی ستاد نیروهای آمریکایی در بحرین نوشت: «مردم آمریکا واقعا نباید هزینه جنگهای اسرائیل را بپردازند.»
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز جمعه (20 شهریورماه) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «صراحت هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، جای تشکر دارد. او درست میگوید، نیروهای مسلح قدرتمند ما واقعاً ستاد ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را با خاک یکسان کردند؛ همان کاری که با دیگر پایگاههای پشتیبان تجاوز آمریکا هم انجام دادند.» وزیر امور خارجه نوشت: «مردم آمریکا واقعا نباید هزینه جنگهای اسرائیل را بپردازند.»
رایزنی عراقچی با همتایان عربستان، پاکستان و کره جنوبی
همزمان با این مواضع، دستگاه دیپلماسی گفتوگوهای فشردهای را با مقامات منطقهای و بینالمللی با محوریت بررسی آخرین وضعیت امنیت منطقهای پیش برده است. در همین راستا، عراقچی در گفتوگوی تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، با اشاره به تشدید ناامنیها در منطقه، بر ضرورت تداوم تلاشهای دیپلماتیک و همکاریهای دو کشور جهت جلوگیری از گسترش بحران و بازگرداندن ثبات تأکید کرد.
وی همچنین در رایزنی تلفنی با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، ضمن بررسی پیامدهای ناامنی بر صلح منطقهای، بر لزوم هوشیاری، هماهنگی و بهکارگیری ظرفیتهای مشترک کشورهای همسایه برای استقرار امنیت پایدار دست یافت. رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه ترافیک دیپلماتیک تهران، در تماس تلفنی با چو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز آخرین تحولات و مناسبات منطقهای را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.