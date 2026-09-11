شکارچی مینهای دریایی سپاه، شکار ندسا شد آیا ایران اسرار Dive LD را با چین در میان میگذارد؟
از زمان اعلام خبر اینکه یکی از شناورهای بدون سرنشین بهدست ایران افتاده، یکی از مباحث اصطلاحاً داغ شده در محافل نظامی این است که آیا ایران فناوریهای بهدست آمده از این سیستم را با چین به اشتراک خواهد گذاشت یا خیر. خود کشور چین دارای برنامه گستردهای در حوزه شناورهای بدون سرنشین زیرسطحی است اما مطالعه و بررسی این سامانه که اخیرا در مقابل آنها قرار گرفته قطعا میتواند برای متخصصان آن کشور یک فرصت مناسب باشد.
عصر روز سهشنبه ۱۷ شهریور ماه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از به تصرف درآوردن یک فروند شناور زیرسطحی بیسرنشین پیشرفته آمریکایی در ورودی تنگه هرمز خبر داد. بعد از ساعاتی با پخش تصاویر بیشتر از طرف نیروی دریایی سپاه از این غنیمت جدید مشخص شد که سامانه Dive LD در تور رزمندگان ندسا قرار گرفته است. آنچه با آن رو به رو هستیم یکی از نمونههای بارز بحث لبه فناوری عملیاتی زیرسطحی بیسرنشین نه فقط در نیروهای مسلح آمریکا بلکه در دنیا به حساب آمده و البته اثرات آن نه فقط در ایران و بلکه احتمالا در شرق آسیا نیز حس خواهد شد.
آشنایی کلی با شکار جدید ندسا
در خلیج فارس
در یک تعریف کلی باید بگوییم سامانه Dive LD در حقیقت یک زیردریایی بیسرنشین است که با طراحی موسوم به «ماژولار» و با قابلیت تعویض سامانهها با سرعت بالا و تغییر نوع ماموریت طراحی و ساخته شده است. از بحث نقشهبرداری از کف دریا، بررسی سازههای زیر آبی، قراردادن اشیاء مختلف در بستر دریا، بحث شناسایی مینها و عملیات مین روبی تا بحث جمعآوری اطلاعات از جمله ماموریتهای این شناور زیر سطحی محسوب میشود.
شناور بدون سرنشین زیرسطحی Dive LD
این سامانه در ابتدا در یک مجموعه استارت آپی در آمریکا به نام
Dive Technologies توسعه پیدا کرد. پروسه طراحی، ساخت و آزمایشهای اولیه این سامانه در این استارتآپ بین سالهای ۲۰۱۸ تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شد. در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی بود که این استارت آپ توسط شرکت صنایع نظامی Anduril خریداری شد. شرکت آمریکایی Anduril چندین سال است که در بحثهایی مثل تسلیحات موشکی و سامانههای بدون سرنشین شهرتی برای خود دست و پا کرده و از همان زمان زیرسطحی Dive LD جزو محصولات و برنامههای این شرکت قرار گرفت. یک نکته مهم درخصوص زیر سطحی بدون سرنشین Dive LD که در اختیار نیروهای مسلح کشورمان قرار گرفته این است که این سامانه از نظر بحث هدایت از نوع سیستمهای «خودران» محسوب میشود و شاید بتوان آن را یکی از اولین سیستمها در این کلاس به حساب آورد که در اختیار کشور ما قرار گرفته است. بحث هدایت خودران و حذف کردن کاربر انسانی حتی به صورت از راه دور از جمله مهمترین مباحث فناوری امروز در دنیای نظامی و حوزه بیسرنشینها به حساب میآید. اگر بخواهیم به صورت کلی از نظر ابعاد این زیر سطحی را معرفی کنیم، باید بگوییم که طول آن در حدود ۵.۸ متر، قطر آن در حدود ۱.۲ متر و وزن آن نیز در حدود تقریبا ۳ تن است. این سیستم توانایی پایین رفتن به اندازه ۶ کیلومتر در زیر آب را داشته و میزان باقی ماندن در آب نیز در حدود ۱۰ روز اعلام شده است.
این سامانه از سال گذشته میلادی یعنی ۲۰۲۵ میلادی وارد خدمت نیروی دریایی آمریکا شده است. اما یک مسئله جالب درخصوص Dive LD وجود دارد که میتواند در شرق آسیا و منطقه تنگه تایوان هم جالب و اثرگذار باشد.
آیا ایران Dive LD را
در اختیار چین قرار میدهد؟
به گزارش مشرق، در سال گذشته میلادی تایوانیها اعلام کردند که دو مدل از شناورهای زیر آبی بدون سرنشین شرکت Anduril یعنی یکی سری C۵۰۰M و دیگری مدل
Dive LD را در داخل این کشور با همکاری کمپانی Anduril تولید خواهند کرد. مسئله برای تایوانیها در ژانویه سال جاری میلادی یعنی اوایل زمستان سال ۱۴۰۴ بسیار جدی شد چرا یک فروند جنگنده اف ۱۶ این کشور از جدیدترین مدل سقوط کرده و آنها مجبور شدند برای بحث جستوجو در زیر آب برای یافتن لاشه جنگنده یک فروند از زیر سطحیهای Dive LD را به سرعت تحویل بگیرند.
شناور Dive LD در تایوان
تایوانیها موفق شدند تا بخشهای زیادی از لاشه جنگنده مورد نظر را کشف کرده و از زیر آب خارج کنند.
حالا و از زمان اعلام خبر این که یکی از این شناورهای بدون سرنشین بهدست ایران افتاده، یکی از مباحث اصطلاحا داغ شده در محافل نظامی این است که آیا ایران فناوریهای بهدست آمده از این سیستم را با چین به اشتراک خواهد گذاشت یا خیر. خود کشور چین دارای برنامه گستردهای در حوزه شناورهای بدون سرنشین زیر سطحی است اما قطعا مطالعه و بررسی این سامانه که اخیرا در مقابل آنها قرار گرفته قطعا میتواند برای متخصصان آن کشور یک فرصت مناسب باشد.
شکار Dive LD
چه ارزشی برای ایران دارد؟
در حال حاضر و با توجه به بحثهای مربوط به مین روبی در تنگه هرمز میتوان این مسئله و ایده کلی را مطرح کرد که احتمالا شناور مورد نظر که به تور نیروی دریایی سپاه افتاده از ماژول کشف و مقابل با مینهای دریایی بهره میبرد. مطالعه این ماژول و در عین حال اطلاعات استخراجی از این شناور زیر سطحی میتواند تصویر واضحتر برای نیروهای مسلح ما از بحث جنگ ضد مین دریایی آمریکا
ارائه دهد. به صورت کلی مین ریزی دریایی به عنوان یکی از نقطههای قوت نیروهای مسلح کشور ما محسوب میشود و از طرف دیگر ایالات متحده سالها به دنبال روشهای مختلف کشف و مقابله با مینهای دریایی بوده، پس مطالعه و داشتن یک نمونه از فناوری مدرن آمریکا در این زمینه بسیار مهم و قابل توجه خواهد بود. اما مسئله مهمتر که در اصل به عنوان یک بحث در آینده و طولانی مدت مطرح میشود مطالعه خود این شناور است. مطالعه بحث هدایت خصوصا بحث کار کردن در حوزه فناوری هدایت خودران، مطالعه بر روی آلیاژ و مواد به کار رفته در این شناور برای رفتن به عمقهای زیاد در دریا و همچنین بحث توسعه سیستمهای پیشران جدیدتر میتواند از جمله مسائل مهم باشد که بتواند توانایی زیرسطحی بدون سرنشین کشور را در آینده تقویت کند.