جهان در حال تماشای زوال عقل ترامپ است

فشار جنگ نظامی و اقتصادی علیه ملت ایران، به سمت خود آمریکا کمانه کرده است.

ایرانی‌هایی که همه‌چیزشان بنابر ادعای ترامپ نابود شده بود، به اذعان وزیر خزانه‌داری ترامپ، سرگرم ایجاد مشکلات اقتصادی برای آمریکا هستند. بسنت دیروز گفت: ایرانی‌ها در تلاش‌اند تا در آمریکا مشکلات اقتصادی ایجاد کنند. اگر به حساب‌های کاربری ایرانی‌ها در توییتر نگاه کنید، می‌بینید آن‌ها تلاش می‌کنند در آمریکا مشکلات اقتصادی به وجود آورند؛ چه از طریق تغییر نرخ بازده اوراق قرضه و چه با دستکاری قیمت نفت. رسانه‌هایی مثل بلومبرگ، فایننشال‌تایمز و وال‌استریت‌ژورنال به «سندرم اختلال ترامپ» (حمله به سیاست‌های ترامپ) مبتلا شده‌اند که حاضرند به ایرانی‌ها تریبون بدهند تا علیه ما مانور بدهند.

در همین حال، جو کِنت، مدیر مستعفی دولت ترامپ، تأکید کرد: جنگ با ایران، انقلاب اسلامی را فراتر از مرزهای ایران تقویت کرد.

ایرانی‌ها می‌خواهند ما را در انتخابات شکست دهند

دونالد ترامپ در آخرین مهمل‌گویی‌هایش ادعا کرد: «قیمت نفت به محض آنکه در جنگ کنونی علیه ایران پیروز شویم، کاهش خواهد یافت... ما در جنگ با ایران پیروز خواهیم شد و در واقع همین حالا نیز در حال پیروز شدن هستیم. ما کنترل تنگه هرمز را در دست داریم و فکر می‌کنم باید آن را «تنگه ترامپ» بنامیم.

جنگ مدت کوتاهی پس از انتخابات پایان خواهد یافت و ایرانی‌ها به امید شکست ما در انتخابات، به مقاومت خود ادامه می‌دهند. ایرانی‌ها امیدوارند در صورت شکست ما، بتوانند با دموکرات‌های احمق و ضعیف تعامل کنند.»

کابوس ایران، ترامپ درمانده را رها نمی‌کند

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال درباره دعاوی جدید ترامپ نوشت: ترامپ گفت «فکر می‌کنم جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد. چون آن‌ها (ایران) دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند». حقیقت کاملاً برعکس سخنان ترامپ است، مقامات کاخ سفید و مشاوران ترامپ به او گفته‌اند که ایرانی‌ها مقاومت می‌کنند و جنگ احتمال دارد تا پایان ریاست‌جمهوری او، یعنی تا ۲۰۲۹، ادامه یابد. به گفته چند مقام مطلع، ونس و مارکو روبیو و دیگر مقامات به شکل محرمانه در کاخ سفید با ترامپ درباره اینکه ایران بتواند در برابر فشار آمریکا، محاصره و دیگر اقدامات نظامی مقاومت کند و درگیری حتی تا پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور بعدی در ژانویه ۲۰۲۹ ادامه یابد، گفت‌وگو کرده‌اند. ونس و روبیو، به‌عنوان دو نامزد محتمل بعدی، نگران وضعیت خود پس از ترامپ هستند. کاخ سفید، نگران مقاومت ایران و طولانی‌شدن جنگ است.

همچنین نشریه آتلانتیک گزارش داد: دونالد ترامپ ماه‌ها است تلاش می‌کند خودش را از جنگ با ایران خارج کند، اما اغلب، از اینکه نتوانسته ایران را به تسلیم وادار کند ناامید است. ترامپ همچنین از اینکه تهران به تهدیدات پرطمطراق او بی‌توجهی کرده، خشمگین است.

التهابات اقتصادی، ضد ترامپ کار می‌کنند

در حالی که ۵۳ روز تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره مانده، اوضاع اقتصادی در آمریکا به هم ریخته است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت به حدود ۵ درصد، قیمت نفت به ۱۰۴ دلار و میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا برای اولین بار به ۶ دلار رسیده است. نفت بالای

۱۰۰ دلار، یعنی بنزین، دیزل، حمل‌ونقل و هزینه تولید بالاتر و در نهایت فشار تورمی بیشتر. دیزل هم، سوخت اصلی کامیون‌ها، کشاورزی و بخش بزرگی از اقتصاد است. بازده اوراق ۱۰ساله نزدیک ۵ درصد، یعنی هزینه تأمین مالی در اقتصاد آمریکا بالا رفته و فشار بیشتری بر مسکن، شرکت‌ها و بازار سهام وارد می‌شود.

در انتظار ۱۲۰ دلاری شدن نفت

قیمت نفت دیروز در حالی تا ۱۱۰ دلار هم صعود کرد و سپس به خاطر انتشار برخی شایعات درباره رایزنی پاکستان با ایران برای مذاکره و کاهش تنش، پنج دلار کاهش یافت که ظرف کمتر از یک ماه، نزدیک سی دلار گران شده و تمام دعاوی ترامپ در این زمینه را به سخره گرفته است.

کانال صهیونیستی در این باره i24News گفت: حوثی‌های یمن به خط لوله نفت عربستان که منطقه «البقیق» واقع در سواحل خلیج فارس را به «ینبع» واقع در سواحل دریای سرخ متصل می‌کند، حمله کرده‌اند. این خط لوله، نفت خام را منتقل می‌کند و لوله جایگزین تنگه هرمز شده بود. در صورت صحت خبر، نفت

۱۲۰ دلاری قطعی است.

یک مقام صهیونیست هم به کانال ۱۲ عبری گفت: تسلط حوثی‌ها بر نقاط کلیدی باب‌المندب از نظر تهدید کشتیرانی حتی می‌تواند بدتر از تنگه هرمز باشد؛ زیرا در باریک‌ترین قسمت تنگه می‌توانند کشتی‌ها را با چشم ببینند و بدون نیاز به رادارهای پیچیده، آن‌ها را با موشک‌های ضدزره، قایق‌های انفجاری یا عملیات تصرف کشتی هدف قرار دهند. حدود ۲۰ درصد ترافیک کانتینری جهان و روزانه حدود ۶ میلیون بشکه نفت، عمدتاً نفت عربستان، از باب‌المندب عبور می‌کند؛ بنابراین اختلال در این تنگه می‌تواند تأثیر شدیدی بر بازار انرژی و تجارت جهانی داشته باشد.

کاهش ادامه‌دار ذخایر جهانی نفت

در حالی که شمار کشتی‌هایی عبوری از تنگه هرمز تک‌رقمی شده، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: ذخایر جهانی نفت در ماه اوت ۹۵ میلیون بشکه دیگر کاهش یافت. ما انتظار داریم که بهبود کامل عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان خلیج فارس تا سال ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد.

همچنین وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد: تولید نفت عربستان سعودی در ماه آگوست به میزان ۲۳ درصد کاهش یافت و به ۶.۲۴ میلیون بشکه در روز رسید، زیرا جنگ در ایران و تهدیدات انصارالله، مسیرهای کلیدی صادرات نفت را مختل کرد.

خاویر بلاس، خبرنگار بلومبرگ، می‌گوید: تولید نفت عربستان سعودی و روسیه، دومین و سومین تولیدکننده برتر نفت جهان، در اوت به دلیل جنگ‌های ایران و اوکراین، کاهش قابل‌توجهی متحمل شدند. در مجموع، تولید نفت خام ریاض و مسکو در ماه گذشته حدود

۵.۵ میلیون بشکه در روز کمتر از ژانویه ثبت شده است.

۴۰ دلار نفت گران‌تر به خاطر حماقت ترامپ

دیروز در حالی که رویترز می‌نوشت: «آمریکا در نبردی فرسایشی گرفتار شده»، تینا واکر، کاربر آمریکایی شبکه ایکس، نوشت: قیمت نفت خام سبک آمریکا امروز در سطح ۱۰۳.۹۷ دلار بسته شد. این در حالی است که وقتی ترامپ جنگِ انتخابی علیه ایران را آغاز کرد، قیمت هر بشکه نفت حدود ۶۲ دلار بود. ترامپ درباره وضعیت اقتصاد برای مردم آمریکا دروغ می‌گوید.

بریان کراسنستین، تحلیل‌گر آمریکایی، هم گفته است: ترامپ اعلام کرد که وقتی در جنگی که به گفته او جنگ نیست، پیروز شویم، قیمت بنزین به ۲ دلار در هر گالن کاهش پیدا می‌کند؛ این در حالی است که ما قبلاً ۶ بار در این جنگ پیروز شده‌ایم. آخه چطور مردم هنوز حرف‌های این کلاهبردار را باور می‌کنند؟

در همین حال، صحبت‌های وایرال‌شده کامیون‌دار آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی خطاب به ترامپ در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده که می‌گوید: من از تو حمایت کردم و هنوز هم حمایت می‌کنم؛ ولی التماست می‌کنم، جنگ با ایران رو تموم کن. گازوئیل همین الان از گالنی ۶ دلار هم رد کرده. این کامیون ۲۷۵ هزار دلار قیمتشه، ولی دیگه صرف نمی‌کنه از گاراژ ببریمش بیرون. این کامیون برای من هیچ پولی نمی‌سازه. بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم شاید بهتر بود می‌ذاشتن اونا بمب داشته باشن.

در حال تماشای زوال عقل ترامپ هستیم

یکی از دستیاران پیشین دونالد ترامپ، با اشاره به محتوای عجیب و نامتعارف پیام‌های او در شبکه اجتماعی، نسبت به وضعیت ذهنی وی هشدار داد. «سارا متیوز»، معاون سخنگوی کاخ سفید در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، با اشاره به پیام‌های متعدد و در فاصله زمانی کوتاهی که وی منتشر می‌کند، تأکید کرد: آنچه نگران‌کننده است نه‌تنها حجم بالای محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی است که رئیس‌جمهور آمریکا هر روز در فضای مجازی بازنشر می‌کند، بلکه نوع و ماهیت این محتواست. او آن‌قدر فضا را با این مطالب پر می‌کند که نسبت به میزان عجیب‌وغریب بودن آن‌ها بی‌حس شده‌ایم. یک رئیس‌جمهور ۸۰ ساله زمان به طرز مضحکی زیاد و غیرقابل‌باوری را صرف تماشا و بازنشر بی‌پایان داستان‌های تخیلیِ تولیدشده با هوش مصنوعی می‌کند که او را بزرگ‌ترین، قوی‌ترین و مهم‌ترین فرد روی زمین به تصویر می‌کشند. واقعاً احساس می‌کنم که داریم زوال عقل او را تماشا می‌کنیم. جمهوری‌خواهان نمی‌توانند همچنان این مسئله را نادیده بگیرند. کنگره، کابینه و تمام اطرافیان او وظیفه دارند که از دامن‌زدن به این رفتار خطرناک دست بردارند و شروع کنند به پرسیدن این سؤال که آیا او شایستگی تصدی این سمت را دارد یا خیر.

دیوانه، ترسو و متوهم

لارنس اودانل، مجری و تحلیلگر سیاسی شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی، نیز گفت: رئیس‌جمهور، دیوانه است. حتی یک جمهوری‌خواه منتخب در واشنگتن، رفتارهای عجیب و جنون‌آمیزی را که دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی و در تعطیلات آخر هفته روز کارگر با افتخار به نمایش گذاشت، توضیح نداده است. دونالد ترامپ هرگز شجاعت سوار شدن بر اسب را هم نخواهد داشت، چه رسد به اینکه در جنگی شرکت کند؛ اما او و ناتالی هارپ روز گذشته تصمیم گرفتند او را به‌عنوان یک فرمانده نبرد نیروی دریایی به تصویر بکشند. او در شبکه‌های اجتماعی رفتارهای عجیب و جنون‌آمیزی دارد.

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

پایگاه خبری آکسیوس می‌گوید: ترامپ تنها مانده است. برای نزدیک به یک دهه، جمهوری‌خواهان تقریباً به هر خواسته و ایده ترامپ تن دادند و با گفتن اینکه غرایز او از غرایز آن‌ها هوشمندانه‌تر بوده، آن را توجیه کردند. اکنون، بسیاری دیگر به این غرایز اعتماد ندارند. مقامات ارشد کاخ سفید و جمهوری‌خواهان تأکید می‌کنند که دیگر حتی در تلاش نیستند تا ترامپ را به انجام یا عدم انجام کاری متقاعد کنند.

وعده سر خرمن: سود ۵ هزار دلاری!

در حالی که همه نظرسنجی‌ها از سقوط شدید مقبولیت ترامپ خبر می‌دهند، او دیروز ادعا کرد: اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا پیروز شوند، به هر آمریکایی بزرگسال مبلغ ۵ هزار دلار به‌عنوان سود سهام پرداخت خواهم کرد.

در مقابل این رشوه انتخاباتی به رأی‌دهندگان، فرماندار کالیفرنیا گفت: ترامپ فاسدترین شخصی است که تاکنون در کاخ سفید حضور داشته است.

شبکه فاکس‌نیوز هم گفته است: این اولین بار نیست که ترامپ وعده پرداخت نقدی می‌دهد. او هم‌زمان با اجرای سیاست تعرفه‌ای خود، به آمریکایی‌ها وعده بازپرداخت ۲ هزار دلاری داده بود، اما این چک‌های ۲هزار دلاری تاکنون پرداخت نشده‌اند.

چند هزار میلیارد دلار خسارت به مردم آمریکا

جنگ احمقانه ترامپ، حدود صد میلیارد دلار هزینه نظامی به دنبال داشته است. همچنین به گزارش سی‌ان‌ان: «این جنگ صد میلیارد دلار هزینه انرژی روی دست مردم آمریکا گذاشته است. این رقم معادل ۷۷۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی است. مصرف‌کنندگان آمریکایی از زمان آغاز جنگ، برای بنزین ۵۵ میلیارد دلار بیشتر هزینه کرده‌اند؛ یعنی به طور میانگین

۴۲۲ دلار برای هر خانوار آمریکایی، هزینه اضافی گازوئیل هم

۴۶ میلیارد دلار است که به طور میانگین ۳۴۸ دلار بار مالی اضافی برای دوش هر خانوار آمریکایی گذاشته است».

جنگ ترامپ در عین حال، هزاران میلیارد خسارت در بازار بورس آمریکا به بار آورده است. وعده قبلی انتخاباتی ترامپ درباره بنزین ۲ دلاری، جای خود را به بنزین ۴.۲۷ دلاری داده است. پالایشگاه‌ها در تأمین نفت مورد نیاز به مشکل خورده‌اند و ذخایر راهبردی سوخت دائماً رو به کاهش است.

استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز، درباره تبعات سیاست‌های ترامپ نوشت: براساس نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس، فقط ۲۵ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند جنگ با ایران ارزشش را داشته است.

همچنین نشریه پولیتیکو می‌نویسد: جنگ علیه ایران ارزش هزینه‌هایش را نداشت. جنگ تا هفته گذشته حدود ۱۶۵۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته است؛ ترکیبی از هزینه‌های انرژی، نرخ بهره و مخارج جنگ که هر روز هم افزایش می‌یابد.

آمریکا در دفاع موشکی حریف ایران نیست

سرهنگ داگلاس مک‌گرگور، مشاور سابق پنتاگون، گفت: آمریکا فقط تحریم بیشتر و تهدید بیشتر می‌کند، ولی در نهایت به جایی نمی‌رسد و ایران، کنار گذاشته نخواهد شد. آمریکا قادر نیست با ایران بجنگد؛ چون نیروی انسانی کافی، کشتی کافی و حتی موشک و هواپیمای کافی، دیگر ندارد. آمریکا در نگاهِ جهان، به‌عنوان متجاوز و تروریست دیده می‌شود، تا کسی که بخواهد مثلاً صلح و رفاه به ارمغان بیاورد. ایران به زانو درنخواهد آمد؛ آمریکا منزوی‌تر از همیشه شده است!

فکر می‌کنم پیام واقعی این است که ما در دفاع موشکی حریف ایران نیستیم. ما در جنگ موشکی نیز حریف آن‌ها نیستیم. ایرانی‌ها این را می‌دانند و از آن علیه ما استفاده خواهند کرد. ما نمی‌توانیم این درگیری را برای مدت نامحدود ادامه دهیم؛ همین حالا هم برای حفظ آن مشکل داریم. نیروی انسانی کافی نداریم، کشتی کافی نداریم و قطعاً موشک و هواپیمای کافی نداریم که بتوانند چنین درگیری‌ای را ادامه دهند.

ایران را دست‌کم گرفتیم

نشریه فارن‌پالیسی در تحلیلی خاطرنشان کرد که آمریکا آمادگی ایران را دست‌کم گرفت: چند هفته پس از آغاز جنگ، ترامپ اعتراف کرد دولت او پیش‌بینی نکرده بود که ایران برای تحمیل هزینه به ایالات متحده، تنگه هرمز را ببندد؛ این در حالی بود که طی چند دهه، بازی‌های جنگی متعدد آمریکا بارها به چنین سناریویی منتهی شده بود. کاخ سفید به‌سادگی میزان آمادگی ایران برای انجام این اقدام را دست‌کم گرفته بود.

شاید لازم باشد که کنترل تنگه را به ایران بدهیم

رابرت مالی، مذاکره‌کننده پیشین آمریکایی، معتقد است که شاید لازم باشد که کنترل تنگه هرمز را به ایران بدهیم: راهبرد کاخ سفید برای فلج کردن اقتصاد ایران با واکنش پیش‌بینی‌پذیر تهران روبه‌رو شده و واشنگتن را در یک بن‌بست راهبردی قرار داده است. نقطه‌ضعف اصلی این طرح، نادیده گرفتن واکنش طرف مقابل بود؛ چرا که احتمال نشستن و تماشای این وضعیت از سوی ایران صفر بود. پذیرش کنترل ایران بر تنگه هرمز ممکن است بهای لازم برای پایان دادن به این «جنگ غیرقانونی و نادرست» باشد.

نابودی ۱۸ پایگاه آمریکا با توهم گشت ‌و گذار!

ترکش‌های جنگی که ترامپ آن را «گشت‌وگذار چندروزه» می‌پنداشت، جای سالم در قدرت نظامی و حیثیت و اقتدار و اعتبار آمریکا باقی نگذاشته است. ترامپ می‌خواست ایران را در داخل جغرافیای خود خفه کند. اما اراده ایران غلبه کرد، جنگ، منطقه‌ای شد، و درماندگی‌های پنهان آمریکا را پدیدار کرد.

۱۸ پایگاه آمریکا در منطقه، در اثر ضربات دقیق و قدرتمند ایران از کار افتاده است. به اعتراف سرپرست نیروی دریایی آمریکا: حملات ایران خسارت گسترده‌ای به تأسیسات نیروی دریایی آمریکا در بحرین وارد کرده است. نیروهای ایرانی بحرین را به‌شدت درهم کوبیدند. خدمه ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن جایی برای پهلو گرفتن نداشتند.

ضربات سنگین ایران به پایگاه پنتاگون در اردن

فاکس‌نیوز (رسانه‌های حامی ترامپ)، دیروز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی تأیید کرد: موشک‌های بالستیک ایرانی در جریان حمله گسترده سه‌شنبه گذشته، به هواپیماهای جنگی آمریکا در اردن آسیب زده‌اند.

به گزارش رویترز و سی‌بی‌اس، در جریان حمله ایران به پایگاه موفق‌السلطی، یک فروند هواپیمای A-10 Thun و ۸ فروند جنگنده F-15 آسیب دیدند.

همچنین فیلمی از چهار بالگرد آسیب‌دیده بلک هاوک منتشر شده که در حال انتقال از پایگاه هوایی هستند. این ضربت کاری، در حالی وارد آمد که نیروهای آمریکایی، بیش از ۳۰ موشک پاتریوت شلیک کردند.

در همین حال، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره‌شده از سر گرفته است. به گزارش این روزنامه، با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع از سر گرفته شده است.

جنگ، انقلاب اسلامی را فراتر از مرزها تقویت کرد

جو کِنت، مدیر مستعفی مرکز ملی مبارزه با تروریسم دولت ترامپ، تأکید کرد: پیشروی سریع حوثی‌های یمن فقط آغاز پیامدهای معکوسی است که حالا در نتیجه سیاست‌های مخرب و ضدنتیجه ما در خاورمیانه و همچنین این جنگ بی‌معنای ما علیه ایران، با آن مواجه خواهیم شد.

توانایی حوثی‌ها در تصرف مناطق کلیدی و بنادر راهبردی در امتداد ساحل دریای سرخ، فقط نشان‌دهنده توانمندی نظامی آن‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد آن‌ها توانسته‌اند حمایت قبایل مناطق دور از پایگاه‌های سنتی حوثی‌ها در شمال یمن را نیز به دست آورند. این مسئله بسیار مهم است؛ چراکه این قبایل عمدتاً سنی هستند، در حالی که حوثی‌ها شیعه زیدی هستند. اما اکنون حوثی‌ها در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌عنوان بخشی از «محور مقاومت»، علیه عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل می‌جنگند.

یمنی‌ها دیده‌اند عربستان سعودی با حمایت آمریکا چه بر سر مردمشان آورده و اسرائیل با حمایت آمریکا چه بر سر مردم غزه آورده است؛ همچنین دیده‌اند که ایرانی‌ها پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، چگونه در حال مقابله و پاسخ دادن هستند. حالا آن‌ها در برابر دشمن مشترک خود متحد شده‌اند تا مقابله کنند.

جنگ آمریکا علیه ایران، حمایت هم‌زمان ما از جنگ عربستان در یمن و همچنین حمایت دولت ما از نسل‌کشی اسرائیل در غزه، به انقلاب اسلامی ایران یک تقویت عظیم داده که بسیار فراتر از مرزهای ایران گسترش یافته است. هرچه جنگ ما علیه ایران طولانی‌تر شود، شاهد نمونه‌های بیشتری از این وضعیت خواهیم بود؛ به‌ویژه در عراق، لبنان و احتمالاً بحرین.