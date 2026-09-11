قالیباف: وانمود کنید که نمیدانید مرحله بعدی چیست!
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عبور کردن قیمت نفت از ۱۰۵ دلار با انتشار نموداری درباره بیاثر بودن اقدامات خزانهداری آمریکا برای مهار قیمت در آینده نوشت: وانمود کنید که نمیدانید مرحله بعدی چیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عبور کردن قیمت نفت برنت از ۱۰۵ دلار با انتشار نموداری که نشاندهنده بیاثر بودن اقدامات خزانهداری آمریکا برای مهار قیمت و افزایشی بودن قیمت نفت در آینده است با انتشار پستی به زبان انگلیسی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: اگر دنبال یک راهنمایی برای آینده بازار نفت میگردید و مقامات اقتصادی دولت آمریکا چیزی نمیگویند، بیایید به آینده نگاهی بیندازیم: وزارت خزانهداری برای کنترل قیمت نفت زرادخانه ابزارهای بیاثر خودش را (از قبیل دروغپردازی با آکسیوس، مداخله در بازار، آزادسازی ذخایر و...) خالی خواهد کرد ولی اثری در کاهش قیمت ندارد».
قالیباف در ادامه با انتشار نموداری تاکید کرد: «این نمودار را ببینید ولی وانمود کنید که نمیدانید مرحله بعدی چیست».