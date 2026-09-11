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کد خبر: ۳۳۷۸۰۴
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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جمهوری اسلامی ایران:

امنیت دریای سرخ بدون رعایت حقوق مردم یمن حاصل نخواهد شد

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای با اشاره به تحولات یمن تاکید کرد: بدون تردید امنیت و ثبات در غرب آسیا و منطقۀ دریای سرخ، بدون رعایت حقوق حقه و کرامت مردم بزرگ یمن حاصل نخواهد شد. 
وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای با اشاره به تحولات یمن تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر موضع اصولی و ثابت خود مبنی بر لزوم احترام به استقلال، حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی یمن و خاتمۀ محاصرۀ غیرقانونی و غیرانسانی این کشور تاکید می‌کند. 
این بیانیه می‌افزاید: بدون تردید امنیت و ثبات در غرب آسیا و منطقۀ دریای سرخ، بدون رعایت حقوق حقه و کرامت مردم بزرگ یمن حاصل نخواهد شد. 
وزارت امور خارجه ایران در ادامه اعلام می‌کند: آنچه در حال حاضر در یمن در حال وقوع است را نمی‌توان از تحولات بیش از یک دهه اخیر جدا دانست. ملت بزرگ و شریف یمن به‌عنوان میراث‌داران تمدنی درخشان و تاریخی که همواره نقشی تعیین‌کننده و پرافتخار در تاریخ منطقه و جهان داشته‌اند، حق دارند به دور از فشار و ارعاب و محاصره ظالمانه، زندگی عزتمندانه‌ای داشته باشند و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی آنها کاملاً محترم شمرده شود. 
همچنین در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر ضرورت توجه به مصالح امت اسلامی، به‌ویژه در وضعیتی که منطقۀ غرب آسیا با شرارت ظلم و توسعه‌طلبی بی‌سابقۀ رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا مواجه است، یادآور می‌شود که حل مسائل مرتبط با یمن از طریق ادامۀ محاصره و یارکشی نظامی ممکن نیست. 
به گزارش مهر، در پایان جمهوری اسلامی ایران بر لزوم از سرگیری فوری گفت‌وگو بر مبنای نقشه راه توافق‌شده و اجرای مفاد آن تأکید می‌کند و آماده هرگونه مساعی جمیله در این مسیر است. 

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