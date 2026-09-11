نیروهای مسلح ماشین جنگی ۲ قدرت اتمی را به گل نشاندند
امام جمعه موقت تهران گفت: نیروهای مسلح ایران، ماشین جنگی دو قدرت اتمی را که یکی از آنها آمریکا بود و متحدان آنها را به گل نشاندند.
حجتالاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابیفرد در خطبههای نماز جمعه تهران که در دانشگاه تهران اقامه شد، طی سخنانی با اشاره به تحولات مهم منطقه غرب آسیا، اظهار کرد: تحولات اخیر در منطقه و اقدامات موفق و ویرانگر ایران، یمن و حزبالله در مقابله با تجاوزات آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها، عمق شکست راهبردی واشنگتن و تلآویو را به روشنی نشان میدهد.
امام جمعه موقت تهران افزود: جنگطلبی و تهاجم نظامی آمریکا به عامل تعیینکنندهای برای تغییر موازنه قدرت به نفع ایران، محور مقاومت و ملتهای منطقه تبدیل شده است. اگر جنگافروزی آمریکا نبود، ما قطعاً امروز در این نقطه از قدرت قرار نداشتیم، آبراه راهبردی هرمز در دستان قدرتمند نیروهای مسلح و سپاه مقتدر نبود و پایگاههای آمریکا در منطقه به بیغوله تبدیل نشده بود. در منطقه استراتژیک جنوب غربی آسیا، قدرت بر شبکهای از ظرفیتهای متکثر و بازیگران هماهنگ و متحد استوار است و ایران در این منظومه در جایگاه ستون مرکزی نظم و قدرت قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: امروز نقطه ثقل راهبرد دشمن، پس از تجربه شکست سخت در میدان نظامی و سیاسی، برهم زدن ثبات و کاهش تابآوری ملی است. دقت کنید؛ برهم زدن ثبات و کاهش تابآوری ملی با وحدت و انسجام ملی امکانپذیر نیست. تحکیم پیوند ملت و دولت و پیوند ملت و حاکمیت، ستون اصلی تابآوری است. بههمین دلیل، پرتکرارترین واژه در پیامهای رهبر معظم انقلاب، حراست از این سرمایه گرانبهای ملی و دینی است. ایشان در پیام اخیر خود تأکید فرمودند که بدخواهان و دشمنان اسلام، برنامه اصلی خود را بر برجستهسازی اختلافات برای تضعیف امت اسلامی متمرکز
کردهاند.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام و المسلمین ابوترابیفرد بیان کرد: دشمنان اختلافات را برجسته میکنند و اختلافات خود را پنهان میکنند. رهبر معظم انقلاب همچنین اشاره فرمودند که آحاد ملت ایران نباید به هیچ وجه اجازه بروز هیچ اختلافی را در میان خود بدهند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به جنگهای کشور در دوسال اخیر در برابر آمریکا و اسرائیل، اظهار کرد: نبرد مقدس 12روزه و پیروزی رمضان و هرمز نشان داد که اراده منسجم ملی، فتحالفتوح ما ایرانیان است و باید از این سرمایه عظیم ملی حراست کنیم.
حجتالاسلام و المسلمین ابوترابیفرد عنوان کرد: امنیت و ثبات در جغرافیای غرب آسیا، دریای سرخ، بابالمندب، خلیجفارس و تنگه هرمز با احترام به حقوق و کرامت ملت شریف و مقاوم یمن و ملتهای بزرگ و مقتدر منطقه که میراثداران تمدنی درخشان هستند، حاصل خواهد شد. کشورهای اسلامی، بهویژه کشورهای حاشیه خلیجفارس، باید با پاسداری از عزت و اقتدار خویش پرچمدار این تحول عظیم باشند و راه را برای آزادی، شرافت، استقلال و عظمت دولتها و ملتهای منطقه هموار کنند. این راهی است که به آنان و به ملت اسلامی عزت میدهد. همه دیدند پایگاههای آمریکایی عزتآور نیست توجه شد که رابطه با آمریکا بر عزت و اقتدار ایران نمیافزاید؛ بلکه رابطه با ملتهای مسلمان، تحکیم پیوند دولتها و ملتهای اسلامی با یکدیگر و فشردن دستها در دستان مقتدر ایرانیان، بر عزت و اقتدار شما میافزاید.
به گزارش مهر، وی اظهار کرد: خوشبختانه با همت دولت و شخص رئیسجمهور، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر افزایش یافته است. یکی از مدیران ارشد حوزه اقتصادی کشور در جلسهای با من جملهای گفت که کاملاً درست است؛ او میگفت ما هر کاری را اراده کردیم، انجام دادیم و این اراده رهبری شهید بود که محقق شد.
امام جمعه موقت تهران گفت: قائد شهید اراده کرد و نیروهای مسلح ایران، ماشین جنگی دو قدرت اتمی را که یکی از آنها آمریکا بود و متحدان آنها را به گل بنشاندند. میگفتند که ما هر کاری را اراده کردیم، در حوزه تولید برق انجام دادیم. این همان اراده رهبر شهید امام بود که محقق شد.
حقانی: رضا خان اگر فرار نمیکرد
مردم محاکمهاش میکردند
موسی فقیه حقانی، رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اظهار داشت: سوم شهریور ماه ۱۳۲۰ کشور ما توسط قوای شوروی و قوای انگلستان اشغال شد و بعدها آمریکاییان نیز به آنان پیوستند. ایران ظرف ۸۰ ساعت اشغال شد و ما هیچ مقاومتی نتوانستیم بکنیم. با وجود همه ادعاهای رضاخان مبنی بر اینکه ارتش نوین و ارتش مقتدر ایجاد کرده و ایران پیش از او ارتش نداشته است، متفقین ظرف ۸۰ ساعت، بدون اینکه جنگی جدی صورت بگیرد، از شمال و جنوب ایران وارد شدند، وارد پایتخت شدند و ایران به اشغال قوای متفقین درآمد.
رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ادامه داد: رضاخان در ۲۵ شهریور استعفا داد و از ایران فراری داده شد؛ زیرا اگر میماند، قطعاً مردم به حساب او میرسیدند، محاکمهاش میکردند و باید پاسخ جنایتهای خود را میداد. کشور چگونه اشغال شد؟ علت این بود که با وجود داشتن ارتش، یک مردم پای کار وجود نداشت؛ زیرا رضاخان اساساً مردم را تارومار کرده بود. دوم، رهبری شجاع و حاکم شجاع وجود نداشت و رضاخان فرار کرد و اساساً اهل ایستادگی نبود. سوم، نیروی نظامی مقتدر و مؤمن وجود نداشت؛ زیرا رضاخان ارتش را کاملاً برای خودش شخصی کرده بود.
وی با بیان آنکه اگر میخواهید مقتدر باشید، ابتدا باید مستقل باشید، اظهار داشت: ما این استقلال را در دوره پهلوی نداشتیم و وابسته بودیم. نه اختیار نفت خود را داشتیم، نه اختیار فناوری، صنعت، سیاست و اقتصاد خود را. همه چیز در دست آمریکا، صهیونیسم بینالملل، رژیم نامشروع و انگلیس خبیث بود. بنابراین آنها برای ما تصمیم میگرفتند و تعیین میکردند ایران از لحاظ سلاح چه چیزی میتواند داشته باشد و چقدر باید نفت بفروشد و نفت را به چه قیمتی عرضه کند.
محمدرضا پهلوی هم
اجازه نداشت موشک داشته باشد
حقانی گفت: وقتی چنین وضعیتی داشته باشید، اساساً نمیتوانید فکر اقتدار بکنید. آمریکا علیرغم اینکه رژیم پهلوی متحد او بود، اجازه نمیداد سلاحهای خاصی داشته باشد؛ برای مثال اجازه نداشت موشک داشته باشد، زیرا نباید توازن در این منطقه به نفع رژیم و به ضرر رژیم صهیونیستی رقم میخورد. حتی اگر محمدرضا پهلوی باشید، حتی اگر بنسلمان باشید و حتی اگر امیر قطر باشید، برای استکبار جهانی تفاوتی ندارد.
رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران عنوان کرد: علت اینکه ۴۷ سال است با ما درگیر هستند، همین است. ظرفیت دشمنکش ما و ظرفیتی که دشمن را شکست میدهد، استقلال و اقتدار ماست. موضوع هستهای بهانه است و بسیاری از موضوعات دیگری که مطرح میکنند نیز بهانه است. آنها ایران مستقل و مقتدر را نمیخواهند. دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی، استقلالی بود که به دست آوردیم و در پرتو آن استقلال، اقتداری رقم خورد که امروز شما در مقابل بزرگترین ارتش جهان، با همه حمایتهایی که از آن میشود، ایستادهاید و مانع رسیدن آن به اهدافش شدهاید.
وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی برای ما در حوزه سیاسی اقتدار آورد. رهبری شجاع، مردم مسلمان و دارای آرمان و پای کار و رزمندگانی که برای باورها، صیانت از ایران و صیانت از انقلاب ۴۷ ساله در مقابل استکبار جهانی ایستادهاند، باعث شد در حوزه نظامی نیز به اقتداری دست پیدا کنیم که امروز تمام کشورهای جهان، اعم از دوست و دشمن، به آن اعتراف و اذعان دارند و میگویند ایران به قدرت چهارم جهان تبدیل شده است.
حقانی تاکید کرد: اینکه گفته میشود ایران منزوی است و ایران با انقلاب دچار انزوا شده، نظریه باطلی است که توجهی به مردم دنیا ندارد. چند میلیارد انسان در جهان امروز خوشحال هستند که ایرانیها در مقابل آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی ایستادهاند. این ایستادگی به خاطر همان استقلالی است که با انقلاب اسلامی برای ما به ارمغان آمد.
ایران امروز
مقتدرترین نظام سیاسی دنیا را دارد
رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گفت: با نظامسازی که امام راحل انجام دادند و با تثبیت دستاوردهای انقلاب در دوره زعامت و امامت رهبر شهیدمان، این استقلال باقی ماند و اقتدار ما نیز هر روز روزافزون شد. از جهت سیاسی، ایران امروز مقتدرترین نظام سیاسی دنیا را دارد.
وی اظهار کرد: نباید به بعضی از علامتهایی که برخی متأسفانه در اوج نبرد نشان میدهند و پیام ضعف به دشمن میدهند، توجه کرد. یکی از صلح شرافتمندانه صحبت میکند، یکی از پایان جنگ عزتمندانه سخن میگوید و دیگری از اینکه باید به هر قیمتی که شده گفتوگو کنیم صحبت میکند و برخی دیگر نیز اساساً از تسلیم سخن میگویند.
دوگانه صلح و جنگ نداریم
اگر دوگانهای باشد، دوگانه جنگ و دفاع است
حقانی ادامه داد: ما دوگانه صلح و جنگ نداریم؛ اگر دوگانهای باشد، دوگانه جنگ و دفاع است. ما در مقابل تهاجمی که به کشورمان شده، در حال دفاع هستیم. زمانی که به شما تهاجم شده است، نباید بحث گفتوگو با فشاری که دشمن وارد میکند مطرح شود.
به گزارش مهر، رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران عنوان کرد: رهبر شجاع ما در مقابل این طرز تفکر ایستاده است و مردم نیز برای صیانت از انقلاب، صیانت از دستاوردهای انقلاب و صیانت از استقلال کشورمان ایستادهاند و انشاءالله با اقتدار، این مرحله را طی خواهیم کرد و استکبار جهانی را در رسیدن به آمال شیطانی خود با شکست مواجه خواهیم کرد.
وی بیان کرد: در حوزه علمی و فناوری نیز اقتداری به دست آوردهایم که در همه عرصهها، باز هم دوست و دشمن اعتراف میکنند ایران در جایگاه برتری ایستاده است. در برخی از حوزههای علمی و فناوری در ردههای اول و دوم جهان هستیم و در برخی حوزهها زیر رتبه ۱۰ قرار داریم؛ چه در حوزه اقتصادی، چه فناوری و چه دانشبنیان. این اقتدار به واسطه استقلال و انقلاب اسلامی به دست آمده است.
حقانی ادامه داد: اینها باورهایی بود که امامین انقلاب به ما دادند. این باور که ما میتوانیم و ایران و ایرانی این توانمندی را دارد که تمدن نوین اسلامی را ایجاد کند، باعث شده است که ما هیچ حدی برای توقف نشناسیم؛ بهخصوص در حوزه دانشاندوزی و فناوری که میتواند برای ما اقتدار به دنبال بیاورد.