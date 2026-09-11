لزوم توسعه استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان اعضای بریکس

رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین گام‌ها، توسعه استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان اعضای بریکس است، تصریح کرد: این گام باید همراه با ایجاد ابزارهای لازم برای مدیریت ریسک ارزی و تسویه متقابل باشد، زیرا نظام مالی کنونی به دلیل تمرکز بر چند ارز محدود، در برابر شوک‌های سیاسی آسیب‌پذیر است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز جمعه (20 شهریورماه) در همایش اقتصادی سران عضو بریکس که در دهلی‌نو برگزار شد، توسعه استفاده از ارزهای ملی را یکی از حیاتی‌ترین گام‌ها برای اصلاح ساختار تجارت بین‌المللی دانست و بر لزوم ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک ارزی و تسویه متقابل تأکید کرد.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری نظام مالی کنونی در برابر شوک‌های سیاسی به دلیل تمرکز بر چند ارز محدود، تصریح کرد: قدرت واقعی بریکس زمانی آشکار می‌شود که ظرفیت‌های اقتصادی اعضا به شبکه‌ای از تجارت، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مشترک تبدیل شود.

رئیس‌جمهور با تبیین رویکرد ایران در قبال چالش‌های موجود، تاب‌آوری اقتصادی را بدون تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و مسیرهای پرداخت غیرممکن خواند. وی با یادآوری فشارهای ناشی از تحریم‌ها و پیامدهای تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: امنیت اقتصادی پیوندی ناگسستنی با امنیت ملی و منطقه‌ای دارد و هرگونه فشار بر زیرساخت‌های یک کشور، تمام اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پزشکیان برای گذار از همکاری پراکنده به یکپارچگی زیرساختی، بر ضرورت دیجیتالی‌سازی، یکپارچه‌سازی فرآیندهای گمرکی، کاهش موانع اداری و تقویت استانداردسازی تأکید کرد تا بریکس از یک بازار مبادله مواد خام به شبکه‌ای از زنجیره‌های ارزش و تولید صنعتی تبدیل شود.

وی همچنین نقش‌آفرینی بانک توسعه جدید را به عنوان موتور اصلی تأمین مالی زیرساخت‌ها از طریق ارزهای محلی خواستار شد و در پیشنهادی ویژه، ایجاد شرکت بیمه اتکایی مشترک بریکس با سرمایه اولیه

۱۰ میلیارد دلار را برای پوشش ریسک پروژه‌های بزرگ کلیدی دانست.

وی در ادامه با اشاره به تحولات بنیادین فناوری، بر لزوم نقش‌آفرینی فعال بریکس در تولید دانش و تدوین استانداردهای هوش مصنوعی در کنار ارتقای امنیت سایبری تأکید کرد. رئیس‌جمهور امنیت غذایی و انرژی را دو ستون اصلی پایداری اقتصادی خواند و با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی و منابع غنی ایران، آمادگی کشور را برای ایفای نقش شریک راهبردی اعلام نمود.

پزشکیان در پایان خواستار تبدیل شورای تجاری بریکس به یک موتور اجرائی با شاخص‌های قابل سنجش شد تا همکاری‌های اقتصادی به شکلی ملموس در زندگی مردم اعضا منعکس گردد.

در همین رابطه، رئیس‌جمهور در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی‌نو در دیدار با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند تقویت و گسترش ارتباطات بین کشورهای منطقه را ضروری دانست و یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران و هند دارای مشترکات متعددی هستند و این اشتراکات می‌تواند به توسعه همکاری‌ها کمک کند.

مصمم به استفاده از ظرفیت علمی اساتید و دانشگاهیان برای مدیریت کشور هستیم

همچنین نشست پزشکیان روز جمعه (۲۰ شهریورماه) با رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور، با محوریت بررسی خدمات دانشجویی و درخواست کمک از نهاد دانشگاه به منظور حل مسئله سوخت برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رؤسای دانشگاه‌ها مسائل و چالش‌های موجود از جمله تامین منابع صندوق رفاه و تغذیه دانشجویان را مطرح کردند که با اتخاذ تصمیماتی همراه شد.

رئیس‌جمهور در این دیدار پیشنهاد مشارکت‌دهی بیشتر دانشجویان در تصمیم‌گیری امور دانشگاه‌ها از طریق نظرسنجی با نظارت دانشکدگان مدیریت را مطرح کرد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه این روند باید در اسرع وقت اجرا شود، تصریح کرد: در ماه نخست سال تحصیلی مطابق تصمیمات پیشین عمل می‌شود و پس از نظرخواهی، در صورت لزوم تغییرات اجرائی اعمال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین آزاد اشاره کرد و افزود: این اقدام با گفت‌وگو و هماهنگی تمام بخش‌ها از جمله اتحادیه‌های تاکسیرانی انجام شد تا مشکلی ایجاد نشود؛ چراکه اگر با صاحبان فرآیند گفت‌وگو شود، چالش‌ها به حداقل می‌رسد.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

از میراث‌های ماندگار انقلاب اسلامی است

خبر دیگر اینکه، پزشکیان روز جمعه (۲۰ شهریورماه) در پیامی به اجلاسیه دوم کنگره پانزدهم اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، این نهاد را از میراث‌های ماندگار انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت میدان دادن به نوجوانان و جوانان مؤمن و انقلابی برای نقش‌آفرینی در مدرسه و جامعه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در این پیام، تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و توانمند را از ضرورت‌های امروز کشور عنوان کرد و شعار «نسل سلمان، مثل چمران ایستاده پای ایران» را حامل پیامی درباره تربیت نسلی با الهام از ایمان، بصیرت، علم و شجاعت دانست. علاوه‌بر این، وی بر حمایت کامل دولت از نهادهای تعلیم و تربیت تأکید کرد.

رفع مشکلات مردم با جدیت و فوریت

در دستور کار باشد

پزشکیان روز پنجشنبه نیز (۱۹ شهریورماه) در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی استان‌های شمالی کشور، در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران استان‌های درگیر، در جریان آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده، میزان خسارات و روند امدادرسانی به مردم قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این تماس‌ها ضمن جویا شدن از شرایط مناطق متاثر، بر ضرورت حضور میدانی و هماهنگی کامل همه دستگاه‌های اجرائی، امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تأمین نیازهای ضروری مردم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود، از استانداران خواست روند امدادرسانی و اسکان را با جدیت دنبال کنند. علاوه‌بر این، پزشکیان بر لزوم هم‌افزایی میان همه نهادهای مسئول جهت صیانت از جان و مال مردم تاکید کرد.

دولت در مدیریت فرآیند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

علاوه ‌بر این، نشست کمیته سوخت روز پنجشنبه (۱۹ شهریورماه) به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزرای کشور، نفت، نیرو، صمت و سایر اعضای کارگروه برگزار شد. در ابتدای این جلسه، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، گزارشی از وضعیت ذخایر استراتژیک و شیوه‌های مدیریت مصرف انرژی ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، پزشکیان با تاکید بر تشکیل کارگروه حفظ ذخایر انرژی و اقناع افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و مساجد گفت: دولت در مدیریت اصلاح الگوی مصرف پیشگام است و شخصاً بر این روند نظارت دارم. ادغام ساختمان‌های دولتی، تعطیلی سالن‌های همایش و استخرها و تسریع در نصب پنل‌های خورشیدی در دستور کار قرار دارد.