استقبال جوانان عراقی از آثار رهبر شهید در نمایشگاه کتاب بغداد
بیستوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد امسال میزبان بیش از ۲۸۰ عنوان کتاب از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است؛ در این میان، حدود ۵۰ عنوان از آثار تألیفی رهبر شهید انقلاب نیز عرضه شده که با استقبال جوانان عراقی همراه شده است.
حیدر القریشی، نماینده رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد، با اشاره به حضور این رایزنی در بیستوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد گفت: امسال بیش از ۲۸۰ عنوان کتاب در حوزههای مختلف فکری، فرهنگی و ادبی در غرفه جمهوری اسلامی ایران عرضه شده است.
او افزود: یکی از ویژگیهای حضور ایران در نمایشگاه امسال، عرضه حدود ۵۰ عنوان از آثار تألیفی رهبر شهید انقلاب است که با توجه ویژه مخاطبان عراقی و بهویژه جوانان همراه شده است. به گفته القریشی، استقبال از آثار رهبر شهید در نخستین سال پس از شهادت ایشان، قابل توجه بوده و زمینهای برای آشنایی بیشتر مخاطبان عراقی با اندیشهها و آثار او فراهم کرده است.
در بخش دیگری از غرفه ایران، مجموعهای از آثار مرتبط با زبان فارسی و همچنین برنامههای فرهنگی و هنری معرفی شده است. رایزنی فرهنگی ایران همچنین از تدارک بورسیه ویژه برای حضور در جشنواره فرهنگی، هنری و رسانهای «فرماندهان پیروزی» در سال جاری خبر داده است.
حضور ایران در نمایشگاه کتاب بغداد در حالی ادامه دارد که این رویداد یکی از عرصههای مهم تبادل فرهنگی میان دو کشور به شمار میرود. مسئولان ایرانی حاضر در نمایشگاه، استقبال جوانان عراقی از کتاب و حضور پررنگ آنان در بخشهای مختلف نمایشگاه را نشانه تداوم علاقه مخاطبان این کشور به آثار فکری و فرهنگی ایران عنوان کردهاند.