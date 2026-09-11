المپیاد سواد رسانهای برگزار میشود
رئیس مرکز کودک و نوجوان صداوسيما گفت: المپیاد سواد رسانهای هماکنون به یک زیستبوم آموزشی میان معلمان و دانشآموزان تبدیل شده و از جایگاه ویژهای در بین المپیادهای کشور برخوردار است.
محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان صداوسيما و رئیس کمیته علمی المپیاد سواد رسانهای کشور در گفتوگو با کیهان ضمن تشریح فعالیتهای این المپیاد و برگزاری دهمین دوره آن گفت: امسال ۸ هزار دانشآموز در رشتههای مختلف تحصیلی در مرحله نخست این المپیاد شرکت کردند که این رویداد دانشآموزی در بین ۱۴ المپیاد علمی کشور از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده است.
وی با بیان اینکه دهمین دوره المپیاد سواد رسانهای پس از برگزاری دو مرحله آزمون به مرحله سوم رسیده است افزود: دانشآموزان حاضر در این مرحله برای کسب نشانهای طلا، نقره و برنز با هم رقابت خواهند کرد و در این مسیر در موضوعات چند رشتهای و به روز رسانهها همچون سواد هوش مصنوعی، سوادشناختی رسانه، سواد بصری، دانش الگوريتم در عصر رسانههای تعاملی، سواد اطلاعاتی و اخبار جعلی، سواد بازیهای رایانه ای، اینفلوئنسرها و سلبریتیسم، آموزش میبینند.
رئیس مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسيما با اعلام این مطلب که در مرحله پایانی دهمین دوره المپیاد سواد رسانهای، ۴۰ دانشآموز برتر به این مرحله رسیدهاند گفت: برگزیدگان امسال از استانها و شهرهای مختلف کشور از جمله تبریز، قائن، آمل، قم، اصفهان، نجفآباد، مشهد مقدس، چهارمحال و بختیاری و تهران در مرحله پایانی حضور دارند و این تنوع جغرافیایی، نشاندهنده گستردگی ظرفیت دانشآموزان ایرانی در حوزه سواد رسانهای است.
وی با بیان اینکه یکی از فعالیتهای عملی دانشآموزان در این دوره از المپیاد سواد رسانهای، تولید محتوا مبتنی بر هوش مصنوعی بوده است گفت: دانشآموزان، آموزش عملی تولید محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی را دریافت کردند و یکی از فعالیتهای آنان تولید يک آهنگ و انیمیشن کاملا مبتنی بر هوش مصنوعی با موضوع بهینهسازی مصرف انرژی بود.
رئیس مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسيما همچنین افزود: برخی از آثار تولیدی دانشآموزان از تلویزیون پخش شده و قرار است در آینده نیز بخشهایی از تولیدات دانشآموزان از رسانه ملی پخش شود که چنین تجربههایی به دانشآموزان کمک میکند تا توانمندیهای خود را در مسیر تولید حرفهای محتوا آزمایش کنند.
باطنی همچنین گفت: برگزیدگان دهمین دوره المپیاد سواد رسانهای پس از پایان این رقابتها در باشگاه امید مرکز کودک و نوجوان صداوسيما، مسیر فعالیتهای رشدی و توانمندسازی خود را ادامه خواهند داد تا زمینه ورود آنان به چرخه حرفهای فعالیت در فضای رسانه فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: زنجیره حمایتهای آموزشی، بورسهای تحصیلی، قرار گرفتن در موقعیتهای تولیدی و آموزشهای متنوع از جمله فرصتهایی است که در ادامه مسیر در اختیار این دانشآموزان قرار خواهد گرفت.