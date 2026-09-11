معاون صدای رسانه ملی گفت: تدوین چشم‌انداز روشن برای رادیو قرآن بایستی به‌گونه‌ای ترسیم شود که این رادیو، «صدای روایت قرآن» باشد.

احمد پهلوانیان‌، معاون صدای جمهوری اسلامی ایران در نشست هم‌اندیشی استادان ممتاز و برجسته قرآن کریم و نخبگان قرآنی که چهارشنبه ۱۸ شهریور و با حضور اساتید برجسته قرآنی کشور و مدیر شبکه رادیویی قرآن در سالن اجتماعات معاونت صدا در ساختمان شهدای رادیو در جام جم برگزار شد با گرامیداشت سخنان و تأکیدات رهبر شهید انقلاب در‌باره ترویج و تعلیم قرآن گفت: در معاونت صدای رسانه ملی چشم‌اندازی برای آینده رادیو تعریف شده است که بر اساس آن‌، رادیو تنها یک رسانه برای پخش برنامه نیست‌، بلکه باید به عنوان یک نهاد چند رسانه‌ای و پیشران در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی کند.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهادها و دیدگاه‌های اساتید و نخبگان قرآنی می‌تواند در تکمیل و اجرای مسیر به ما کمک‌ کند گفت: تشکیل شورای مشورتی رادیو قرآن با حضور استادان و صاحب‌نظران در این حوزه از ضروریات بود که می‌توانیم از ظرفیت‌های اساتید و نخبگان قرآنی و از دیدگاه تخصصی آنان برای ترسيم مسیر روشن آینده بهره ببریم.

معاون رئیس رسانه ملی در معاونت صدا همچنین افزود: تدوین چشم‌انداز روشن برای رادیو قرآن هم یک ضرورت است که به لطف الهی و همکاری اساتید برجسته قرآنی می‌بایست انجام شود تا رادیو قرآن به عنوان «صدای روایت قرآن» تلقی شود‌، رویکردی که رهبر شهید انقلاب نیز بر آن تأکید داشتند و باید منویات و تأکیدات ایشان در‌باره جایگاه قرآن را الگوی خود قرار دهیم و براساس آن مسیر تدوین و اجرای سند راهبردی رادیو قرآن را پیش ببریم.

گفتنی است در این نشست مسئولان، استادان و قاریان برجسته بین‌المللی قرآنی همچون عباس سلیمی، حمید محمدی، سید ناصرالدین نوری‌زاده، محمدرضا مسیب‌زاده، سید محسن موسوی بلده‌، محمدرضا صلح‌جو. محمدرضا پورمعین‌، ولی یاراحمدی، قاسم رضیعی‌، محمدتقی میرزاجانی، احمد ابوالقاسمی، محمدحسین حسین‌زاده، مجتبی ایزدی و حمیدرضا احمدی‌وفا حضور داشتند.