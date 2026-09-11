کد خبر: ۳۳۷۷۹۴
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰
بازیگر انگلیسی به شش مورد جرم جنسی متهم شد!
بازیگر و فیلمساز بریتانیایی، نوئل کلارک، پس از مطرح شدن اتهاماتی از سوی پنج زن، به اتهام ارتکاب شش مورد جرم جنسی، از جمله دو فقره تعرض جنسی، متهم شده است.
به گزارش فارس، اتهامات علیه این بازیگر سابق سریال «دکتر هو» همچنین شامل سه فقره چشمچرانی و یک فقره عمل منافی عفت در معرض دید دیگران است. دادستانی سلطنتی بریتانیا هنگام اعلام این اتهامات گفت جرایم ادعایی بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ رخ دادهاند و شامل اتهاماتی هستند که از سوی پنج زن مطرح شدهاند.
قرار است کلارک در تاریخ ۲۱ اکتبر در دادگاه بدوی وستمینستر حاضر شود. این اتهامات پس از تحقیقاتی مطرح شدهاند که در سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شده بود.