توانایی تولید ۷۰۰ قلم ماده مؤثره صنعت دارویی در ایران

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی از تولید ۷۰۰ قلم ماده مؤثره دارویی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، فرامرز اختراعی در مراسم اختتامیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی «فارمکس» خاورمیانه، با اشاره به رشد شتابان صنعت مواد اولیه دارویی کشور گفت: توسعه زیرساخت‌های حوزه دارو در سال‌های اخیر مایه افتخار است؛ چرا که تا چند سال پیش کسی باور نداشت صنعت ماده مؤثره دارویی ایران به جایگاه فعلی دست یابد. اختراعی با تأکید بر پیچیدگی‌های فنی در تولید مواد مؤثره دارویی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰۰ قلم ماده مؤثره دارویی در سطح جهان شناخته شده است که ایران توانسته ۷۰۰ قلم از این مواد را بومی‌سازی کرده و در داخل کشور تولید کند که این دستاورد، افتخاری بزرگ برای صنعت داروسازی محسوب می‌شود. وی ضمن قدردانی از نهادهای تحقیقاتی، علمی و صنعتی فعال در این حوزه برای تأمین نیازهای دارویی کشور، اظهار داشت: این مراکز توانسته‌اند با تلاش‌های مستمر، در مسیر خودکفایی دارویی گام‌های مؤثری بردارند.