کد خبر: ۳۳۷۷۹۱
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰
رئیس سازمان سنجش:
نتایج اولیه کنکور اوایل مهر اعلام میشود
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه کنکور، حداکثر در روزهای اول مهر اعلام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا محمدی اظهار داشت: تمام تلاش مجموعه سازمان سنجش بر این است که با حداقل تأخیر ممکن، نتایج اولیه کنکور را حداکثر تا پایان شهریور یا روزهای نخست مهر منتشر کند. محمدی افزود: هدفگذاری نهایی برای اعلام نتایج قطعی کنکور، نیمه دوم آبانماه در نظر گرفته شده است تا دانشگاهها برای آغاز نیمسال تحصیلی جدید و فرآیند ثبتنام دانشجویان با هیچگونه خلل یا مشکلی مواجه نشوند. وی گفت: براساس توافقات صورتگرفته با وزارت آموزشوپرورش، مقرر بود سوابق تحصیلی داوطلبان در تاریخ ۱۸ شهریور به سازمان سنجش ارسال شود، با این حال تا بیستم شهریور، این دادههای حیاتی هنوز به دست ما نرسیده است.