بیاحتیاطیهای تکراری عامل مرگ ۵ شهروند در بزرگراههای تهران
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت پنج تصادف فوتی در هفته سوم شهریورماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور، با اشاره به ثبت پنج حادثه فوتی در معابر پایتخت طی هفته سوم شهریورماه گفت: بخش عمده این تلفات ناشی از بیتوجهی رانندگان به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و رفتارهای پرخطر موتورسواران و همچنین عبور غیرمجاز عابرین پیاده بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد بیاحتیاطیهای تکرارشونده همچنان مهمترین عامل مرگهای بزرگراهی در تهران است.
حواسپرتی با موبایل، پایان تلخ برای عابرپیاده
موسویپور افزود: حوالی ساعت ۲۰:۱۳ یکشنبه، راننده یک دستگاه وانت بهدلیل عدم توجه به جلو و اطراف ناشی از استفاده از تلفن همراه، با عابرپیاده ۴۶سالهای برخورد میکند که متأسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بود که عابر در صحنه حادثه جانباخت.
عبور غیرمجاز عابر در تاریکی شب
وی ادامه داد: بامداد دوشنبه ۱۶ شهریور، ساعت ۳:۳۰ در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان، راننده یک دستگاه سواری به علت بیتوجهی به جلو با عابر ۳۵سالهای که در حال عبور غیرمجاز و غیرایمن از عرض بزرگراه بود، برخورد کرد. شدت ضربه موجب فوت عابر در محل شد.
تغییر مسیر ناگهانی مرگ راکب را رقم زد
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره حادثه سوم اظهار داشت: حوالی ساعت ۲۳:۴۸ دوشنبه ۱۶ شهریور، برخورد یک دستگاه موتورسیکلت بهدلیل تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه سواری که در مسیر خود در حال تردد بود، موجب واژگونی موتورسیکلت شد. راکب ۳۷ساله بهدلیل استفادهنکردن از کلاه ایمنی و واردشدن ضربه مستقیم به سر، در محل حادثه جانباخت.
مرگ راکب جوان به علت تخطی از سرعت مطمئنه
موسویپور گفت: چهارشنبه ۱۸ شهریور حوالی ساعت ۹:۳۲ صبح، در بزرگراه شهید صیاد شیرازی، راکب ۱۹ساله یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه دچار واژگونی شد. در پی این حادثه، راکب بهدلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت صدمات وارده، در دم فوت شد.
مرگ راکب موتورسیکلت در بزرگراه شهید آبشناسان
وی درباره حادثه پنجم بیان داشت: شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور حوالی ساعت ۲۲:۵۲ در مسیر بزرگراه شهید آبشناسان، راننده یک دستگاه خودروی سواری به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد. در این حادثه، راکب ۲۱ساله موتورسیکلت بر اثر شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد.