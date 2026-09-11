ابراز رضایت امام شهید از اقدامات شهرداری تهران
شهردار تهران گفت: در آخرین دیداری که خدمت رهبر شهید رسیدیم، ایشان بهصورت بداهه از اقدامات شهرداری ابراز رضایت کردند که مهر مهمی بر پرونده عملکرد مدیریت شهری است.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی در نخستین نشست هماندیشی مدیران ارشد شهرداری تهران، با اشاره به مباحث مطرحشده در این نشست با تأکید بر ضرورت اثرگذاری مدیران در مسئولیتهای خود اظهار داشت: انتظار ما این است که تلاش کنیم کارمان اثر بگذارد و امور را به جلو ببریم. براساس تعالیم امام مجاهد و شهید، خواص اهل حق کسانی هستند که بصیرت بجا و بموقع دارند و در کنار آن، قدرت قیام و اقدام نیز دارند.
زاکانی با اشاره به شرایط کشور و تحولات منطقه گفت: امام مجاهد و شهید در سالهای گذشته تأکید کردند که این انقلاب به فضل الهی به سرمنزل مقصود خواهد رسید و اگر کسی در مسیر دچار خستگی یا انحراف شود هم جوانان اجازه نمیدهند بار انقلاب بر زمین بماند. معنای این سخن آن است که انقلاب در مسیر رسیدن به قله با سختیهایی مواجه خواهد بود و این سختیها روزبهروز بیشتر میشود. شرایط کشور امروز شرایط حرکت به سمت سختی است، نه گشایش و بنابراین باید خودمان را برای این شرایط آماده کنیم.
وی یکی از محورهای مهم فعالیت مدیریت شهری را فعالسازی قرارگاههای شهرداری عنوان کرد و افزود: برای تقویت تکافل اجتماعی و خدمتگزاری مستقیم، فعالسازی ۲۱ قرارگاه شهرداری موضوعیت دارد.
شهردار تهران با اشاره به شرایط اقتصادی مردم گفت: مردم در زندگی خود با مشکلاتی مواجه هستند، اما بخش زیادی از جامعه همچنان امید دارند که گشایشی در شرایط ایجاد شود و این امید بسیار مهم است. مجموعههای مختلف شهرداری از جمله مناطق، خدمات شهری، مالی و اقتصادی باید دستبهدست هم دهند تا بتوانند بار مردم را کاهش دهند. مجموعههای رسانهای، تبلیغی، فرهنگی، هنری و اجتماعی نیز باید این خدمت را به یک گفتمان عمومی تبدیل کنند.
زاکانی با اشاره به ضرورت پیگیری قراردادها و توجه به اقتصاد و معیشت مردم ادامه داد: موضوع اقتصاد و معیشت مردم باید در دستورکار جدی و اساسی مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد و همه بخشهای مرتبط برای کاهش بار مردم تلاش کنند.
وی با پرداختن به اقدامات شهرداری در ۵ سال اخیر به دیدار آخر خود با امام مجاهد شهید اشاره کرد و اظهار داشت: در آخرین دیداری که خدمت ایشان رسیدیم، آقای توکلیزاده نیز حضور داشت و ایشان بهصورت بداهه از اقدامات شهرداری ابراز رضایت کردند. این اظهار رضایت، مهر مهمی بر پرونده عملکرد مدیریت شهری است.