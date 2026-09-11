دشمن از داروی بیماران خاص به عنوان سلاح استفاده میکند
رئیسکل سازمان نظامپزشکی گفت: دشمن از تحریم بهعنوان ابزاری برای فشار بر ملت ایران استفاده میکند و ادعای اینکه دارو از تحریمها مستثنی هستند، با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیسزاده در آیین یادمان سیوپنجمین سالروز تأسیس سازمان نظامپزشکی زنجان، با اشاره به شرایط دشوار کشور و تأثیر تحریمها بر حوزه سلامت اظهار داشت: دشمن از تحریم بهعنوان ابزاری برای فشار بر ملت ایران استفاده میکند و ادعای اینکه دارو و درمان از تحریمها مستثنی هستند، با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد. رئیسزاده افزود: وقتی بیماری به داروی تخصصی، تجهیزات پزشکی یا خدمات درمانی خاص نیاز دارد، هرگونه محدودیت در تأمین دارو و تجهیزات میتواند مستقیماً بر روند درمان او اثر بگذارد و در این میان، بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، بیماران پیوندی، مبتلایان به تالاسمی و سایر بیماران نیازمند داروهای تخصصی، بیش از دیگران در معرض پیامدهای این محدودیتها قرار دارند.
وی با تأکید بر اینکه تحریمها در عمل حوزه دارو و درمان را تحت تأثیر قرار داده است، ادامه داد: بیماران خاص، پیوندی، مبتلا به تالاسمی و دیگر بیمارانی که به داروهای تخصصی نیاز دارند، آثار و محدودیتهای ناشی از تحریمها را بهصورت مستقیم تجربه میکنند.
رئیس کل سازمان نظامپزشکی کشور با انتقاد از سکوت مجامع بینالمللی در برابر پیامدهای انسانی تحریمها تصریح کرد: ملت ایران این سکوتها و رفتارهای دوگانه را فراموش نخواهد کرد و تاریخ درباره این رفتارها قضاوت خواهد کرد.
جامعه پزشکی در سختترین شرایط
کنار مردم ایستاده است
رئیسزاده در ادامه با اشاره به نقش جامعه پزشکی در بحرانهای مختلف کشور گفت: جامعه پزشکی در همه شرایط در کنار مردم بوده و نمونههای فراوانی از ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای حوزه سلامت وجود دارد.
وی با اشاره به عملکرد کادر درمان در شرایط جنگی افزود: در جریان جنگ اخیر نیز نیروهای پزشکی در شرایط بسیار سخت و حتی زیر حملات مستقیم، خدمترسانی خود را متوقف نکردند و نمونههایی از ایثارگری پزشکان و متخصصان در این روزها به ثبت رسید که شایسته تقدیر است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه نظام سلامت یکی از ارکان اصلی تابآوری کشور است، گفت: در شرایط جنگی، دو نیاز اساسی کشور امنیت و سلامت است؛ همانگونه که نیروهای دفاعی از امنیت کشور صیانت میکنند، نیروهای حوزه بهداشت و درمان نیز وظیفه حفظ سلامت مردم را برعهده دارند. بنابراین تقویت نظام سلامت فقط یک موضوع صنفی یا مربوط به جامعه پزشکی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت، ثبات اجتماعی و توان کشور برای عبور از بحرانها ارتباط دارد.
جامعه پزشکی بیش از همیشه
به مردمداری و همدلی نیاز دارد
رئیسزاده با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه پزشکی اظهار داشت: هر فردی در هر جایگاه و حرفهای که قرار دارد باید یک قدم به سمت فداکاری، دگرخواهی و ایثار بردارد و جامعه پزشکی نهتنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه در اولویت قرار دارد. امروز بیش از همیشه نیازمند مردمداری، مهربانی و همدلی با مردم هستیم و جامعه پزشکی باید بیش از گذشته از خود بگذرد تا بتواند به مردم خدمت کند.
وی ادامه داد: این موضوع فقط در اتاق عمل یا بیمارستان معنا پیدا نمیکند، بلکه در داروخانه، مطب، بیمارستان، اتاق عمل، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و همه بخشهای نظام سلامت باید نمود داشته باشد.