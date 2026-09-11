بحران خشونت جنسی علیه زنان
مطالعات نشان میدهد حدود ۴۰ درصد
زنان ایسلندی تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی داشتهاند و نرخ محکومیت در موارد خشونت جنسی پایینتر از دیگر جرایم است.
به گزارش خبرگزاری میزان، درپی بازدید رسمی جورج کاتروگالوس، کارشناس مستقل سازمان ملل از ایسلند در بازه ۱۹ تا ۲۸ مه ۲۰۲۵ (۲۹ اردیبهشت تا ۷ خرداد ۱۴۰۴) گزارشی درباره چالشها و خلأهای مهم این کشور در زمینه حقوق بشر منتشر شد. خشونت خانگی و جنسی همچنان یکی از چالشهای جدی در ایسلند است؛ کارشناس مستقل سازمان ملل از دولت ایسلند خواست تلاشها را برای تحقیق سریع پلیس، تعقیب قضایی کامل مرتکبان و حمایت کافی از قربانیان تشدید کند. منابع تکمیلی این نگرانی را تایید میکنند؛ مطالعات نشان میدهد حدود ۴۰ درصد زنان ایسلندی تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی داشتهاند و نرخ محکومیت در موارد خشونت جنسی پایینتر از دیگر جرایم است.