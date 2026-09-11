فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۷۸۷
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
ایسلند

بحران خشونت جنسی علیه زنان

مطالعات نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد 
زنان ایسلندی تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی داشته‌اند و نرخ محکومیت در موارد خشونت جنسی پایین‌تر از دیگر جرایم است.
به گزارش خبرگزاری میزان، درپی بازدید رسمی جورج کاتروگالوس، کارشناس مستقل سازمان ملل از ایسلند در بازه ۱۹ تا ۲۸ مه ۲۰۲۵ (۲۹ اردیبهشت تا ۷ خرداد ۱۴۰۴) گزارشی درباره چالش‌ها و خلأ‌های مهم این کشور در زمینه حقوق بشر منتشر شد. خشونت خانگی و جنسی همچنان یکی از چالش‌های جدی در ایسلند است؛ کارشناس مستقل سازمان ملل از دولت ایسلند خواست تلاش‌ها را برای تحقیق سریع پلیس، تعقیب قضایی کامل مرتکبان و حمایت کافی از قربانیان تشدید کند. منابع تکمیلی این نگرانی را تایید می‌کنند؛ مطالعات نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد زنان ایسلندی تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی داشته‌اند و نرخ محکومیت در موارد خشونت جنسی پایین‌تر از دیگر جرایم است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

چگونه شیطان‌پرستی را ترویج می‌کنند؟

بیداری و توجه به معنویات اولین گام برای مبارزه با هوای نفس(سلوک عارفانه)

مسلمان قرآنی

آخرین سفارش اخلاقی حضرت خضر(ع)(حکایت خوبان)

داستان اصحاب فیل و شبهه ناسازگاری اقتضائات زیستی فیل با شرایط اقلیمی شبه جزیره عرب(شبهه ها و پاسخ ها)

نبردی که آینده فناوری و قدرت جهانی را هدف گرفته است

«صداوسیما را کسی نمی‌بیند» پس چرا این‌همه درباره‌اش تصمیم می‌گیرید؟

تفاوت راننده قانون‌مدار و راننده اخلاق‌مدار

پختن زباله در آشپزخانه کاسبان ابتذال!

راهکارهای مبارزه با هوای نفس و آرزوهای دراز(۱)(پرسش و پاسخ)