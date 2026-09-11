مقامات محلی جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند: دست‌کم

۲۴ دانش‌آموز حین تلاش برای فرار از آتش‌سوزی‌ وسیع دو مدرسه جان‌باختند.

به گزارش ایسنا، مقامات محلی جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند: دست‌کم ۲۴ دانش‌آموز حین تلاش برای فرار از آتش‌سوزی‌ وسیعی که دو مدرسه را در شرق این کشور فرا گرفت، بر اثر ازدحام و هجوم جمعیت جان‌باختند. این حادثه در شهر «بوکاوو» واقع در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو و تحت کنترل شورشیان رخ داده است. منابع محلی می گویند چندین فرد بزرگسال نیز در این آتش‌سوزی جان خود را از دست داده‌اند و بیم آن می‌رود که تعداد تلفات این حادثه در منطقه پرجمعیت «کادوتو» بیشتر شود. بازماندگان به بیمارستان‌های مجاور منتقل شده‌اند و فیلم‌های این صحنه کودکانی را نشان می‌دهد که از شدت درد در راهروی بیمارستان دراز کشیده‌اند. به گزارش بی‌بی‌سی، حدود ۳۰۰ خانه نیز در این آتش‌سوزی که علت آن هنوز مشخص نیست، تخریب شده است.