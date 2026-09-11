تلسکوپ فضایی «نانسی گرِیس رومَن»، جدیدترین و بزرگ‌ترین رصدخانه ناسا، سفر خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وبگاه اسپِیس در گزارشی آورده است: در ۳۰ اوت ۲۰۲۶ (۸ شهریور ۱۴۰۵)، تلسکوپ فضایی نانسی گرِیس رومَن سوار بر موشک فالکون هِوی شرکت فناوری‌های اکتشاف فضایی اسپِیس‌ایکس به فضا پرتاب شد. پس از آنکه موشک، تلسکوپ را در مدار قرار داد، پیشران‌های (بوسترهای) آن به‌طور ایمن بر روی زمین فرود آمدند.

تلسکوپ فضایی رومن، جدیدترین و بزرگ‌ترین رصدخانه فضایی ناسا است که پس از تلسکوپ‌های هابل و جیمز وب، راهی فضا شده است و قرار است نگاه به کیهان را متحول کند. این تلسکوپ مجهز به ابزارهایی مانند تاج‌نگار (کُرونوگراف) برای تصویربرداری مستقیم از سیارات فراخورشیدی و ابزار میدان‌وسیع (WFI) با میدان دید بسیار گسترده است. طراحی آن به‌گونه‌ای است که در کنار تلسکوپ‌های بزرگ دیگری مانند هابل و جیمز وب کار کند و جزئیات پیچیده جهان را در مقیاسی بزرگ آشکار سازد.