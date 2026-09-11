کارشناس پیشگیری از اعتیاد درباره مصرف مواد مخدر جدید به خانواده‌ها هشدار داد.

به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، عارف وهاب‌زاده در کارگاه آموزشی با عنوان «بایدها و نبایدهای رسانه‌ای در پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر صنعتی» با هشدار نسبت به گسترش مصرف موادمخدر و روان‌گردان‌های جدید در میان جوانان و دانشجویان گفت: خانواده‌ها باید مواد جدید و علائم مصرف آنها را بشناسند تا بتوانند در مواجهه با رفتارهای مشکوک فرزندان، به‌جای برخوردهای هیجانی، واکنشی آگاهانه و پیشگیرانه داشته باشند.

وهاب‌زاده با بیان اینکه اعتیاد مسئله‌ای پیچیده با علل و عوامل متعدد است، اظهار داشت: نباید تصور کنیم اعتیاد فقط برای دیگران است؛ این آسیب می‌تواند خانواده‌های مختلف را درگیر کند و به همین دلیل آموزش و پیشگیری باید از خود ما و خانواده‌های ما آغاز شود.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت موادمخدر جدید افزود: امروز مواد و ترکیباتی در بازار وجود دارد که بسیاری از خانواده‌ها حتی نام، ماهیت و عوارض مصرف آنها را نمی‌دانند؛ بنابراین اگر والدین با یک ماده مخدر ناشناخته مواجه شوند، باید این آگاهی و شناخت از ماهیت آن ماده مخدر و نحوه مصرف آن در میان والدین وجود داشته باشد.

این کارشناس پیشگیری از اعتیاد همچنین نسبت به سوءمصرف برخی داروها، به‌ویژه ریتالین، هشدار داد و گفت: ریتالین دارویی است که در موارد مشخص و تحت نظر پزشک مصرف می‌شود، اما مصرف خودسرانه و افزایش مقدار مصرف آن می‌تواند عوارض خطرناکی ایجاد کند.

وهاب‌زاده با اشاره به سوءمصرف ریتالین برای افزایش تمرکز و بیدار ماندن در میان برخی دانشجویان بیان داشت: مصرف این دارو برای شب‌بیداری و درس خواندن، بدون تجویز و نظارت پزشک، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. حتی مواردی از مصرف افراطی ریتالین گزارش شده که پیامدهای بسیار سنگینی برای فرد داشته است.

وی ادامه داد: خانواده‌ها باید تغییرات ناگهانی جسمی و رفتاری فرزندان خود را جدی بگیرند؛ برای مثال اگر فردی بدون سابقه قبلی دچار برخی علائم جسمی یا رفتاری شود، لازم است والدین نسبت به علت این تغییرات حساس باشند و در صورت نیاز از مشاوران و متخصصان کمک بگیرند.

باور «گل اعتیادآور نیست» را کنار بگذارید

این کارشناس پیشگیری از اعتیاد در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به افزایش مصرف «گل» هشدار داد و تصریح کرد: این باور غلط که گل و حشیش اعتیادآور نیست باید کنار گذاشته شود؛ گل می‌تواند اعتیادآور باشد و عوارض روانی قابل‌توجهی ایجاد کند.

وهاب‌زاده افزود: مصرف این مواد می‌تواند ادراک فرد را تحت تأثیر قرار دهد و در برخی موارد با اختلالات ادراکی و توهمات دیداری و شنیداری همراه شود؛ از این‌رو نباید مصرف گل را کم‌خطر یا تفریحی تلقی کرد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش خانواده‌ها گفت: بسیاری از والدین تنها زمانی متوجه مصرف مواد می‌شوند که وابستگی فرد شدت پیدا کرده است، در حالی که شناخت زودهنگام علائم و تغییرات رفتاری می‌تواند به مداخله سریع‌تر و پیشگیری از تشدید آسیب کمک کند.