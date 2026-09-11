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کد خبر: ۳۳۷۷۸۴
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰
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هشدار درباره مواد مخدر جدید و باورهای غلط اعتیاد به خانواده‌ها

کارشناس پیشگیری از اعتیاد درباره مصرف مواد مخدر جدید به خانواده‌ها هشدار داد.
به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، عارف وهاب‌زاده در کارگاه آموزشی با عنوان «بایدها و نبایدهای رسانه‌ای در پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر صنعتی» با هشدار نسبت به گسترش مصرف موادمخدر و روان‌گردان‌های جدید در میان جوانان و دانشجویان گفت: خانواده‌ها باید مواد جدید و علائم مصرف آنها را بشناسند تا بتوانند در مواجهه با رفتارهای مشکوک فرزندان، به‌جای برخوردهای هیجانی، واکنشی آگاهانه و پیشگیرانه داشته باشند.
وهاب‌زاده با بیان اینکه اعتیاد مسئله‌ای پیچیده با علل و عوامل متعدد است، اظهار داشت: نباید تصور کنیم اعتیاد فقط برای دیگران است؛ این آسیب می‌تواند خانواده‌های مختلف را درگیر کند و به همین دلیل آموزش و پیشگیری باید از خود ما و خانواده‌های ما آغاز شود. 
وی با تأکید بر ضرورت شناخت موادمخدر جدید افزود: امروز مواد و ترکیباتی در بازار وجود دارد که بسیاری از خانواده‌ها حتی نام، ماهیت و عوارض مصرف آنها را نمی‌دانند؛ بنابراین اگر والدین با یک ماده مخدر ناشناخته مواجه شوند، باید این آگاهی و شناخت از ماهیت آن ماده مخدر و نحوه مصرف آن در میان والدین وجود داشته باشد.
این کارشناس پیشگیری از اعتیاد همچنین نسبت به سوءمصرف برخی داروها، به‌ویژه ریتالین، هشدار داد و گفت: ریتالین دارویی است که در موارد مشخص و تحت نظر پزشک مصرف می‌شود، اما مصرف خودسرانه و افزایش مقدار مصرف آن می‌تواند عوارض خطرناکی ایجاد کند.
وهاب‌زاده با اشاره به سوءمصرف ریتالین برای افزایش تمرکز و بیدار ماندن در میان برخی دانشجویان بیان داشت: مصرف این دارو برای شب‌بیداری و درس خواندن، بدون تجویز و نظارت پزشک، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. حتی مواردی از مصرف افراطی ریتالین گزارش شده که پیامدهای بسیار سنگینی برای فرد داشته است.
وی ادامه داد: خانواده‌ها باید تغییرات ناگهانی جسمی و رفتاری فرزندان خود را جدی بگیرند؛ برای مثال اگر فردی بدون سابقه قبلی دچار برخی علائم جسمی یا رفتاری شود، لازم است والدین نسبت به علت این تغییرات حساس باشند و در صورت نیاز از مشاوران و متخصصان کمک بگیرند.
باور «گل اعتیادآور نیست» را کنار بگذارید
این کارشناس پیشگیری از اعتیاد در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به افزایش مصرف «گل» هشدار داد و تصریح کرد: این باور غلط که گل و حشیش اعتیادآور نیست باید کنار گذاشته شود؛ گل می‌تواند اعتیادآور باشد و عوارض روانی قابل‌توجهی ایجاد کند.
وهاب‌زاده افزود: مصرف این مواد می‌تواند ادراک فرد را تحت تأثیر قرار دهد و در برخی موارد با اختلالات ادراکی و توهمات دیداری و شنیداری همراه شود؛ از این‌رو نباید مصرف گل را کم‌خطر یا تفریحی تلقی کرد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش خانواده‌ها گفت: بسیاری از والدین تنها زمانی متوجه مصرف مواد می‌شوند که وابستگی فرد شدت پیدا کرده است، در حالی که شناخت زودهنگام علائم و تغییرات رفتاری می‌تواند به مداخله سریع‌تر و پیشگیری از تشدید آسیب کمک کند.

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