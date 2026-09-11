تحقیر رژیم جولانی از فاصله 35 کیلومتری توسط یسرائیل کاتس!

هم‌زمان با این‌که ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل غرب شهر «بیت‌جن» در حومه غربی دمشق را گلوله‌باران کرده است، وزیر جنگ رژیم خطاب به جولانی گفته است: «ما اینجا هستیم که فاصله‌اش تا کاخ ریاست‌جمهوری در دمشق ۳۵ کیلومتر است!»

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم آپارتاید اسرائیل خطاب به جولانی، رئیس خودخوانده دولتِ موقت، با لحنی تحقیرآمیز گفته است: «ما اینجا در جبل‌الشیخ هستیم، که فاصله‌اش تا کاخ ریاست‌جمهوری در دمشق ۳۵ کیلومتر است.» هم‌زمان، به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری المیادین، منابع سوری از تداوم حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه خبر دادند. الاخباریه سوریه گزارش داد نیروهای اشغالگر اراضی زراعی در غرب شهر «بیت‌جن» در حومه غربی دمشق را با توپخانه گلوله‌باران کردند. همچنین منابع سوری اعلام کردند نیروهای ارتش رژیم با خودروهای نظامی وارد شهرک «الرفید» در جنوب استان قنیطره شدند.