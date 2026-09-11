الجزایر روابط با امارات را قطع و حریم هوایی خود را به روی این کشور بست

دولت الجزایر به ‌دنبال قطع روابط دیپلماتیک با «امارات متحده عربی»، حریم هوایی خود را نیز به روی این کشور بست.

«الجزایر» روز پنجشنبه تصمیم خود را برای قطع روابط دیپلماتیک با امارات اعلام و با متهم کردن ابوظبی به افزایش اقدامات تحریک‌آمیز، سفیر امارات را احضار و به‌صورت رسمی وی را از این تصمیم آگاه کرد. در پی این تصمیم، الجزایر به سفیر امارات 48ساعت وقت داد که خاک این کشور را ترک کند. دیروز جمعه نیز وزارت دفاع الجزایر اعلام کرد در پی قطع روابط دیپلماتیک با امارات، حریم هوایی این کشور از بامداد ۱۱ سپتامبر(جمعه) به روی تمامی هواپیماهای غیرنظامی و نظامی ثبت‌شده در امارات بسته شده است. وزارت امور خارجه امارات در نخستین واکنش خود به این اقدام الجزایر، با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک بین ۲ کشور، ابراز امیدواری کرد که این تصمیم موقتی باشد.