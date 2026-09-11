هشدار فرماندهان نظامی آمریکا به ترامپ درباره خطرات ادامه جنگ با ایران

گزارش رسانه‌های آمریکایی مثل «وال‌استریت‌ژورنال» و «نیویورک‌تایمز»، فرماندهان نظامی پنتاگون و مشاوران ارشد ترامپ در گفت‌وگوهای خصوصی با «جی‌دی ونس» و ترامپ، خطرات ادامه جنگ علیه ایران را به رئیس‌جمهور متوهم آمریکا گوشزد کرده‌اند.

حماقتی که ترامپ 9 اسفند 1404 با حمله به ایران مرتکب شد؛ چنان بلایی بر سر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان آورده است که به گفته کارشناسان حتی اگر امروز جنگ تمام شود تبعات آن تا مدت‌ها اقتصاد جهانی را درگیر خود خواهد کرد. قیمت معاملات آتی نفت خام برنت در جریان معاملات روز جمعه با جهشی نزدیک به ۶ درصد به ۱۰۹.۹۷ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح آن در چهار ماه گذشته محسوب می‌شود. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی هم دیروز هشدار داد که اگر جنگ ایران ادامه پیدا کند با کاهش عرضه و کاهش ذخایر راهبردی، افزایش قیمت نفت همچنان ادامه خواهد یافت. در خود آمریکا نیز به نوشته رویترز، میانگین قیمت گازوئیل برای نخستین‌بار در تاریخ از مرز 6 دلار به ازای هر گالن عبور کرد؛ رکوردی که به گفته کارشناسان می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی در این کشور را افزایش دهد. به نوشته رویترز، گازوئیل نقش مهمی در بخش حمل‌ونقل آمریکا دارد و بخش عمده کامیون‌های حمل بار و وسایل نقلیه مورد استفاده برای جابه‌جایی کالا با این سوخت فعالیت می‌کنند. از این‌رو، افزایش قیمت گازوئیل می‌تواند هزینه انتقال کالا از مراکز تولید و انبارها به فروشگاه‌ها را افزایش داده و فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان وارد کند. تأثیر شدید جنگ بر وضعیت اقتصادی مردم آمریکا، جمهوری‌خواهان را به‌شدت نگران شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در آبان‌ماه کرده است، به طوری که ترامپ مجبور شده است برای پیروزی جمهوری‌خواهان وعده پرداخت پول به بزرگسالان آمریکایی را بدهد. دونالد ترامپ، در نخستین همایش انتخاباتی میان‌دوره‌ای حزب جمهوری‌خواه در دالاس، وعده‌ای جنجالی برای تقویت موقعیت حزبش در انتخابات نوامبر(آبان) مطرح کرد و گفت: در صورتی که جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان و سنا را حفظ کنند، ۵ هزار دلار به هر شهروند بزرگسال آمریکایی پرداخت خواهد کرد. ترامپ این پرداخت را «سود سهام ترامپ» نامید و خطاب به رأی‌دهندگان گفت: «اگر جمهوری‌خواهان پیروز شوند، شما هم با ما پیروز می‌شوید و ۵ هزار دلار دریافت می‌کنید». در همین حال، این وعده با واکنش‌های انتقادی و تمسخرآمیز در فضای مجازی مواجه شده و برخی آن را مصداق «خرید رأی» و «رشوه انتخاباتی» توصیف کرده‌اند. حتی برخی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا وعده ۵ هزار دلاری ترامپ واقعاً «سود سهام» است یا نوعی رشوه انتخاباتی.

هشدار مشاوران و فرماندهان

افزایش تاریخی قیمت سوخت در آمریکا در حالی است که در بین مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی آمریکا هیچ چشم‌اندازی از پیروزی در جنگ دیده نمی‌شود. «وال‌استریت‌ژورنال» در گزارشی که البته به خشم و عصبانیت ترامپ را به‌دنبال داشته، نوشته است: مشاوران ارشد دونالد ترامپ در محافل خصوصی احتمال ادامه درگیری تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او و حتی فراتر از ژانویه ۲۰۲۹ (دی-بهمن ۱۴۰۷) را با او مطرح کرده‌اند. به گزارش ایرنا، در گزارش وال‌استریت‌ژورنال آمده است: در نشست‌های محرمانه در دفتر بیضی و اتاق وضعیت کاخ‌سفید، جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه و دیگر مقام‌های دولت ترامپ با او درباره احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشار، محاصره و دیگر اقدامات نظامی آمریکا گفت‌وگو کرده‌اند. براساس این گزارش، این ارزیابی‌ها با وعده‌های علنی ترامپ درباره یک پیروزی سریع در جنگ ایران در تضاد است؛ چرا که رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه (۱۸ شهریور) به خبرنگاران گفته بود جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر(آبان) فوراً پایان خواهد یافت، زیرا به ادعای او ایران دیگر قادر به ادامه مقاومت نخواهد بود. در ادامه این گزارش آمده است: مقام‌های ارشد دولت آمریکا در جلسات خصوصی احتمال داده‌اند درگیری حتی از روز تحلیف رئیس‌جمهور بعدی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۹ (دی-بهمن ۱۴۰۷) نیز عبور کند.

هم‌زمان نیویورک‌تایمز هم نوشته است که فرماندهان نظامی پنتاگون در گفت‌و‌گو با معاون ترامپ حقایق جنگ ایران را به او گوشزد کرده‌اند. به نوشته این روزنامه، «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برای اطلاع از وضعیت واقعی جنگ با ایران، مستقیماً با فرماندهان ارشد ارتش این کشور تماس گرفته است.براساس این گزارش، ونس در ماه‌های گذشته با فرماندهان ارشد نظامی آمریکا گفت‌وگو کرده و از آنها خواسته است بدون ملاحظات سیاسی، ارزیابی واقعی خود از روند جنگ را در اختیار او قرار دهند. مقام‌های آمریکایی به نیویورک‌تایمز گفتند در این گفت‌وگوها درباره میزان تلفات، توان ایران برای ادامه جنگ، احتمال اقدامات تهران در تنگه هرمز و همچنین وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا صحبت شده است. به گزارش تسنیم به نقل از نیویورک‌تایمز، فرماندهان نظامی آمریکا در این تماس‌ها نسبت به کاهش شدید ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت هشدار داده‌اند. آنها همچنین گفته‌اند ذخایر برخی مهمات دیگر، از جمله موشک‌های مورد استفاده در سامانه‌های اتکمز، به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. به نوشته نیویورک‌تایمز، این گزارش‌ها باعث نگرانی جدی ونس درباره ادامه جنگ و احتمال موفقیت آن شده و ونس این ارزیابی‌ها را به دونالد ترامپ منتقل کرده است.این روزنامه در بخشی از گزارش خود نوشت: این ارزیابی‌های محرمانه با اظهارات علنی ترامپ تفاوت دارد. رئیس‌جمهور آمریکا بارها گفته است واشنگتن در جنگ پیروز شده و ارتش ایران آسیب جدی دیده است. او همچنین تأکید کرده بود آمریکا با مشکل جدی در تأمین تسلیحات روبه‌رو نیست. به نوشته نیویورک‌تایمز، تماس‌های مستقیم ونس با فرماندهان نظامی نشان می‌دهد در داخل دولت آمریکا نگرانی جدی درباره طولانی‌شدن جنگ، کاهش ذخایر تسلیحاتی و دشوار شدن ادامه عملیات نظامی وجود داشته است.

ترامپ ایران را قوی کرد

وزیر خارجه اسبق آمریکا هم با انتقاد شدید از عملکرد ترامپ در جنگ با ایران گفت: ترامپ «قهرمان المپیک دروغگویی» است. هیلاری کلینتون شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری «ام‌اس‌ناو» با اشاره به موفقیت‌های ایران در مقابله با زیاده‌خواهی‌های ترامپ و نتانیاهو گفت: ما کسانی هستیم که ایران را تقویت می‌کنیم. آیا از آنچه در 25 سال گذشته انجام داده‌ایم چیزی نیاموخته‌ایم؟ من فکر می‌کنم ایران نه‌تنها با تشویق، بلکه با کمک چین و روسیه، بازی بسیار هوشمندانه‌ای را برای کاهش ظرفیت ما برای دفاع از خود و متحدان‌مان انجام می‌دهد. وی در ادامه گفت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قهرمان المپیک دروغگویی است. او درباره همه‌چیز دروغ می‌گوید و فقط به خاطر دروغ گفتن دروغ می‌گوید! کلینتون افزود: اما وقتی این دروغگویی بر سلامت مردم تأثیر می‌گذارد، وقتی بر سربازان، نیروی هوایی، تفنگداران دریایی و ملوانان ما و همه در خاورمیانه تاثیر می‌گذارد و وقتی صرفاً دروغ می‌گوید، این چیزی است که مردم آمریکا نباید تحمل کنند. وی با انتقاد از سیاست‌های ترامپ گفت: در حال حاضر ما یک کشور جدی نیستیم. ما یک کشور خطرناک هستیم. ما انواع مشکلات را ایجاد می‌کنیم و مواضع مضحکی می‌گیریم. ما با بهترین دوستان‌مان دعوا می‌کنیم و بهترین دوستان‌مان را تهدید می‌کنیم.