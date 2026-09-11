براساس گزارش دو نهاد بین‌المللی که اخیراً منتشر شده، رژیم آپارتاید اسرائیل در تجاوز اخیر به لبنان از مهمات دارای فسفر سفید استفاده کرده است؛ در یک بازه زمانی 3ماهه، این رژیم 23بار از این تسلیحات استفاده کرده است.

گزارش ۴۵صفحه‌ای که با عنوان «سوختگی‌های خارج از کنترل: اثرات غیرانسانی ذخایر فسفر سفید و ضرورت قانونی قوی‌تر» به‌طور مشترک توسط سازمان دیده‌بان حقوق بشر (هیومن رایتس ووتش) و «کلینیک بین‌المللی حقوق بشر» در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد تهیه شده، ۲۳ مورد تأییدشده از کاربرد این تسلیحات توسط اسرائیل در جنوب لبنان طی بازه زمانی مارس تا می ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) را مستند کرده است. در این گزارش همچنین به تشریح خسارات هولناک ناشی از به‌کارگیری این مواد در درگیری‌های مسلحانه سال‌های اخیر پرداخته شده و یادآوری گردیده است که مهمات حاوی فسفر سفید، که با قرار گرفتن در معرض اکسیژن دچار احتراق شدید می‌شوند، در حال حاضر مشمول هیچ معاهده بین‌المللی مشخصی برای نظارت نیستند.

به گزارش ایرنا به نقل از الشروق، بونی دوکریتی، مشاور ارشد تسلیحاتی در دیده‌بان حقوق بشر و مدرس کلینیک حقوق بشر هاروارد، در این‌باره اظهار داشت: «فسفر سفید می‌تواند سوختگی‌های به‌شدت دردناک و آسیب‌های جسمی، روحی، اجتماعی و اقتصادی مادام‌العمر ایجاد کند. دولت‌ها باید استفاده مداوم از این تسلیحات را محکوم کرده، خواستار گفت‌وگوهای بین‌المللی بیشتر در این خصوص شوند و اطمینان حاصل کنند که حقوق بین‌الملل به‌درستی پاسخگوی هزینه‌های انسانی غیرقابل‌قبول این تسلیحات است.»

گوشه‌ای از سوابق استفاد از فسفر

براساس این گزارش، موارد دیگر استفاده از فسفر سفید از سال ۲۰۰۰ به این‌سو شامل مواردی چون به‌کارگیری آن توسط اسرائیل در غزه

(۲۰۰۸-۲۰۰۹ و ۲۰۲۳)، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه داعش در عراق و سوریه (۲۰۱۷)، ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن (۲۰۱۶)، نیروهای اتیوپی در سومالی (۲۰۰۷)، نیروهای ناتو (به‌ویژه آمریکایی) و گروه‌های ضدحکومتی در افغانستان (بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱)، و آمریکا در عراق (۲۰۰۴) بوده است که الگویی تکرارشونده و نگران‌کننده در سطح بین‌المللی را به نمایش می‌گذارد. مهمات حاوی فسفر سفید که در آسمان مناطق مسکونی منفجر می‌شوند، سلاح‌هایی کور و غیرقابل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان به‌شمار می‌روند و بنابراین قوانین بین‌المللی بشردوستانه عام را نقض می‌کنند؛ با این وجود، به‌رغم آثار سوزاننده مرگبارشان، در پروتکل سوم الحاقی به کنوانسیون تسلیحات متعارف (مصوب ۱۹۸۰) که به تنظیم تسلیحات آتش‌زا اختصاص دارد، گنجانده نشده‌اند.

ادامه نقض آتش‌بس

همچنین به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که جنگنده‌های اسرائیلی شهرک المنصوری را بمباران کردند. این منابع همچنین به انفجار بزرگی اشاره کردند که نظامیان صهیونیست انجام دادند. خبرگزاری لبنان نیز اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی بخش بزرگی از مدرسه‌ای را در شهرک المنصوری منفجر کردند و فقط بخش کوچکی از آن باقی مانده است. هم‌زمان خبر می‌رسد که دور جدید مذاکرات میان دولت غربگرای لبنان و رژیم اسرائیل روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آتی در رم برگزار خواهد شد.

شبکه الجزیره قطر نیز با بیان این‌که انفجارهای شدید در ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان در پی حملات ارتش رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست، افزود: «طول زیرساخت‌های تخریب‌شده در ارتفاعات علی‌الطاهر از

۲ کیلومتر فراتر رفته است.» این شبکه خبری افزود که‌ روزنامه معاریو به نقل از مؤسسه زمین‌شناسی رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک رویداد لرزه‌ای را در جنوب لبنان ناشی از یک انفجار کنترل‌شده رصد کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد که انفجارها در ارتفاعات علی‌الطاهر پس از آن رخ داد که ارتش سیطره عملیاتی بر منطقه، در سطح و زیر زمین اعمال کرد. براساس گزارش الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از منابع افزود که بیش از ۱۱۰۰ تن مواد منفجره برای تخریب تونل‌ها در ارتفاعات علی‌الطاهر استفاده شده است. نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم در بیانیه‌ای مدعی شدند که ارتش اسرائیل به دستور آنها، زیرساخت‌ها را منهدم کرده است.