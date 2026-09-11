علی‌رغم آتش‌بس ادعایی در غزه، صهیونیست‌ها همچنان در حال کشتار فلسطینیان و تخریب خانه‌های آنها هستند، آن هم جلوی چشمان شورای صلح!

«باسم نعیم»، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد از بامداد چهارشنبه تا روز جمعه ۶ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیده‌اند. این کشتار از زمان امضای توافق آتش‌بس در شرم‌الشیخ در اکتبر (مهرماه) سال گذشته همچنان ادامه دارد. به گفته باسم نعیم، شمار شهدای غزه از زمان توافق آتش‌بس به بیش از یک‌هزار و 300 نفر رسیده و شمار مجروحان نیز از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر فراتر رفته است که

۴۰ درصد قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در این میان، نکته قابل‌تأمل همدستی شورای به‌اصطلاح صلح در کشتار غیرنظامیان بی‌گناه فلسطینی است.

باسم نعیم به عنوان یکی از مقامات برجسته حماس می‌گوید: با وجود ادامه این کشتارها، هیچ موضعی از سوی شورای صلح و نماینده آن، نیکولای ملادینوف شنیده نمی‌شود؛ گویی آنچه در غزه می‌گذرد ارتباطی با آنان ندارد. این سکوت به‌گونه‌ای است که گویی مذاکراتی که انجام شده تنها برای آن بوده که به بنیامین نتانیاهو پوششی برای ادامه کشتار و ویرانی غزه داده شود. گزارش‌های میدانی تأیید می‌کند از زمان استقرار آتش‌بس ادعایی در اکتبر گذشته، رژیم صهیونیستی به طور روزانه سراسر غزه را زیر آماج توحش خود قرار داده است.

ترور فرمانده تیپ خان‌یونس

دیروز منابع فلسطینی اعلام کردند محمد الیازوری، فرمانده تیپ خان‌یونس در گردان‌های قسام نیز در حمله رژیم صهیونیستی به المواصی به شهادت رسید. الیازوری این سمت را مدت کوتاهی پس از شهادت عزالدین الحداد و محمد عوده، که رژیم صهیونیستی پیش‌تر آنها را ترور کرده بود، برعهده گرفت. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است طی حمله شبانه در خان‌یونس، علاوه بر محمد یازوری، 2 عضو دیگر حماس را به شهادت رسانده است.

اما در تحولات دیروز در نوار غزه، نظامیان صهیونیست مناطق مختلف این باریکه را مثل همیشه آماج بمباران گسترده قرار دادند. منابع بیمارستانی در جنوب غزه شهادت دست‌کم یک نفر و مجروحیت 9 تن دیگر را تأیید کردند. همچنین تیم‌های امدادی از حمله هوایی به گروهی از فلسطینیان در منطقه المواصی در خان‌یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند. این منطقه که محل اسکان متراکم آوارگان است، همچنین هدف تیراندازی خودروهای نظامی مستقر در خط زرد قرار گرفت که طی آن یک فلسطینی زخمی شد. بیت‌لاهیا در شمال غزه و نیز مناطق دیگر این باریکه نیز شاهد بمباران هوایی و حملات توپخانه‌ای بوده که تلفات انسانی و ویرانی گسترده به بار آورده است.

کرانه باختری؛ تخریب، بازداشت و یورش

براساس گزارش خبرگزاری وفا، مقامات رژیم صهیونیستی دیروز به ساکنان دو خانه در شهر بیتا در کرانه باختری اشغالی نیز اعلام کردند که ۷۲ساعت برای ترک خانه‌های خود فرصت دارند. مقامات صهیونیست به بهانه‌های مختلف در حال تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری هستند. تنها در ماه میلادی گذشته 155 خانه فلسطینی توسط صهیونیست‌ها تخریب شد. در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد تمرینات نظامی در کرانه باختری اشغالی را آغاز کرده تا نیروهایش را پیش از تعطیلات یهودی آماده کند. این رزمایش با هدف تمرین سناریوهای غافلگیرکننده مختلف طراحی شده و و در سراسر کرانه باختری اجرا می‌شود. اکنون صهیونیست‌ها به‌شدت نگران هستند با نزدیک‌شدن به سالگرد حمله هفتم اکتبر (مهرماه)، نیروهای مقاومت بار دیگر اقدام به انجام عملیات‌های مشابه علیه اشغالگران کنند.

از آن‌سو شهرک‌نشینان و نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد دیروز اقدام به یورش‌های گسترده به سرتاسر کرانه باختری از جمله در مناطق بیت‌لحم و طولکرم کردند. طی این توحش به خانه‌های غیرنظامیان فلسطینی در شهر الخضر، در غرب بیت‌لحم، حمله شد. همچنین نظامیان صهیونیست در شهر طولکرم اقدام به شلیک گلوله جنگی کرده و پس از بازداشت شماری از غیرنظامیان، آنها را مورد بازجویی قرار دادند.