روسیه لیتوانی را به حمله اتمی تهدید کرد

سخنگوی دولت روسیه هشدار داد در صورت استقرار تسلیحات اتمی در لیتوانی، این کشور به هدف نظامی مشروع برای مسکو تبدیل خواهد شد.

در میانه تشدید جنگ اوکراین و حملات دنباله‌دار کی‌یف به زیرساخت‌های انرژی روسیه که با کمک ناتو انجام می‌شود، خبر رسیده است که کشور اروپایی لیتوانی که از اعضای ناتو نیز محسوب می‌شود، تصمیم به استقرار سلاح‌های هسته‌ای در خاک خود گرفته است. شبکه رادیو و تلویزیون لیتوانی (ال‌آرتی) پیش‌تر به نقل از «یووزاس اولیاکاس»، رئیس پارلمان لیتوانی، گزارش داده بود که دولت این جمهوری قصد دارد در آغاز سال ۲۰۲۷ متن قانون اساسی را که حضور سلاح‌های کشتار جمعی در خاک این کشور را ممنوع می‌کند، حذف کند.

به‌دنبال این تصمیم «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست‌جمهوری فدراسیون روسیه، روز جمعه کشور لیتوانی را تهدید به حمله نظامی کرد. پسکوف در مصاحبه با شبکه یک تلویزیون روسیه گفت که در صورت استقرار تسلیحات اتمی در لیتوانی، این کشور به هدف نظامی مشروع برای مسکو تبدیل خواهد شد. وی با بیان اینکه استقرار سلاح‌های هسته‌ای در لیتوانی قطعاً علیه طرف‌های خارجی خواهد بود، توضیح داد: «بدیهی است که این سلاح‌ها علیه غرب نیستند، بلکه به سمت شرق، یعنی روسیه نشانه می‌روند». سخنگوی کرملین ادامه داد: «اگر سلاح‌های هسته‌ای در خاک [لیتوانی] وجود داشته باشند که ما را هدف قرار دهند، آنگاه خاک این کشور نیز در تیررس سلاح‌های هسته‌ای ما خواهد بود». به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، پسکوف همچنین افزود که قصد لیتوانی برای لغو ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای، دور جدیدی از تشدید تنش‌ها را رقم خواهد زد. گفتنی است لیتوانی با منطقه کالینگراد روسیه همسایه است.

تصمیم لیتوانی در حالی اعلام شده است که پیش‌تر در ماه ژوئن(خرداد)، فنلاند نیز برای برطرف کردن منع استقرار تسلیحات اتمی در خاک این کشور اصلاحات قانونی انجام داد که آن را مجاز می‌سازد. این تدابیر کشورهای عضو ناتو به همراه دیگر ابتکارات همکاری‌های دفاعی، در سایه ارزیابی پایتخت‌های اروپایی از تهدید جدی روسیه برای حمله به دیگر نقاط اروپا انجام شده است. اگرچه مسکو هرگونه برنامه برای هدف قرار دادن کشورهای اروپایی را رد کرده است.

حملات متقابل

از وضعیت میدانی جنگ نیز گزارش‌ها از تداوم حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های یکدیگر حکایت دارد. به خبرگزاری «نووستی»، وزارت دفاع روسیه صبح دیروز(جمعه)گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور در طول حملات گسترده بامداد جمعه تعداد دیگری از اهداف نظامی، تأسیسات زیرساختی بنادر اوکراین و کشتی‌هایی را که محموله‌های نظامی برای نیروهای مسلح اوکراین حمل می‌کردند، هدف قرار دادند. طبق این اطلاعات، این حملات با استفاده از تسلیحات دقیق استقرار هوایی و زمینی بسیار دقیق و پهپادهای تهاجمی انجام شد. این وزارتخانه افزود که نظامیان روس تأسیسات زیرساختی بنادری در منطقه اودسا که برای تخلیه و نگهداری محموله‌های نیروهای مسلح اوکراین استفاده می‌شد، را منهدم کردند. طبق گزارش وزارت دفاع روسیه، نیروهای پدافند هوایی در حالت آماده‌باش رزمی این کشور طی جمعه‌شب 777 فروند پهپاد اوکراینی را در آسمان مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کردند. در مقابل اوکراینی‌ها هم دیروز با شهپاد به زیرساخت‌های انرژی روسیه در شهر بندری «سوچی» حمله کردند. حمله جمعه‌شب به این شهر در حالی انجام شده که هفته گذشته هم سوچی هدف حمله شهپادی اوکراین قرار گرفته بود.

دیروز همچنین رسانه‌ها گزارش دادند که سه‌شنبه هفته گذشته یک پهپاد روسی در آستانه برخورد با هواپیمای حامل زلنسکی در حریم هوایی مولداوی بوده است. به نوشته یورونیوز، هواپیمای ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در حال آماده‌شدن برای پرواز از «کیشیناو» پایتخت مولداوی به مقصد اسلو بود که ارتش مولداوی یک پهپاد را در حریم هوایی این کشور شناسایی کرد. آنچه در ابتدا نفوذ دیگری از پهپادهای روسی به نظر می‌رسید، روز بعد اهمیت بیشتری پیدا کرد، به‌ویژه زمانی که «یوناس گار استوره»، نخست‌وزیر نروژ فاش کرد که هواپیمای زلنسکی در آستانه برخورد با یک پهپاد بوده است. کانال‌های رصد اوکراینی مبتنی بر منابع عمومی، این پهپاد را از نوع «گرن-۴» شناسایی کرده‌اند که یکی از پهپادهای تهاجمی جت‌موتور جدید روسیه است.