دلایل تشکیل صف طولانی کامیونهای ایرانی در ریمدان
معاون سازمان راهداری با تشریح دلایل صف کامیونهای ایرانی در ریمدان از راهاندازی سامانه نوبتدهی خبر داد.
سیدمصطفی اکرامینیا در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت مرز ریمدان و دلایل افزایش ایستایی کامیونها در این مرز اظهار کرد: مرز ریمدان و همچنین بنادر گوادر و کراچی در سمت پاکستان، با توجه به شرایط حاکم در منطقه، جنگ تحمیلی رمضان، محاصره بنادر جنوبی و تنشهایی که در منطقه خلیج فارس وجود دارد موقعیت خاصی پیدا کردهاند.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، مرز میرجاوه را نیز داریم که بهدلیل مسائل امنیتی رخداده در طرف پاکستان، اکنون با حداقل ظرفیت فعالیت میکند. امیدواریم طرف پاکستانی بتواند مسائل امنیتی حوزه خود را برطرف کند و مرز میرجاوه نیز به روند عادی خود بازگردد.
تبدیل ریمدان به هاب ترانزیت
معاون دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری یادآور شد: افغانستان بهدلیل درگیری با پاکستان، مرزهای خود با این کشور را بسته است. همچنین کشورهای آسیای میانه مانند ازبکستان، قزاقستان و سایر کشورها را داریم که قبل از جنگ و محاصره، بسیاری از کالاهای آنها از طریق بنادر جنوبی ما جابهجا میشد. او افزود: بنابراین کالاهای کشورهای آسیای میانه که ترانزیت عبوری داشتند نیز به مرز ریمدان منتقل شدهاند و میبینیم حجم عمدهای از کالاها در حوزه ترانزیت، صادرات و واردات روی یک محور متمرکز شده است.
معاون دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری با اشاره به محدودیتهای زیرساختی در طرف پاکستانی مرز افزود: در مقابل، طرف پاکستانی نیز زیرساخت و امکاناتی برای چنین شرایطی نداشته است. پیش از جنگ و محاصره، تردد مرزی حدود 200 تا 220 دستگاه ناوگان تجاری بود و بین 150 تا 200 دستگاه نیز خروج به سمت پاکستان داشتیم. معادل همین میزان ورود از سمت پاکستان داشتیم و عملکرد ما در مجموع حدود 400 دستگاه بود.
اکرامینیا افزود: اکنون با توجه به حجم بالای کالا و امکاناتی که طرف پاکستانی برای یک شرایط عادی طراحی کرده بود، روند فعالیت ما با مرزهای پاکستان به این صورت است که ناوگان ما در داخل خاک پاکستان تخلیه میکنند و ناوگان پاکستانی کالاها را به عمق کشورشان منتقل میکنند. ناوگان ما نیز کالاهایی را که قرار است ترانزیت شود یا وارد کشورمان شود، به داخل کشور یا بهصورت ترانزیت به سایر کشورها منتقل میکند. او تصریح کرد: همین عملیات تخلیه و بارگیری در سمت پاکستان باعث افزایش زمان و در نتیجه ایستایی ناوگان میشود. بنابراین اولین و مهمترین دلیل افزایش حجم ترددها در مرز ریمدان، همین عواملی بود که باعث افزایش فعالیت در این مرز شده است.
راهاندازی سامانه نوبتدهی در ریمدان
معاون دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری درباره اقدامات انجامشده برای کاهش مشکلات رانندگان اظهار کرد: سازمان راهداری و حملونقل جادهای سامانه نوبتدهی را در مرز ریمدان تقریباً از اوایل شهریورماه راهاندازی کرده است تا ناوگان بتوانند از مبدأ نوبت بگیرند و با توجه به ترافیکی که در مرز وجود دارد، بر اساس فراخوان به سمت مرز حرکت کنند تا با کمترین ایستایی تشریفات آنها انجام شده و از مرز خارج شوند. اکرامینیا افزود: این اقدام کمک بسزایی به رانندگان میکند تا دیگر مجبور نباشند 20 یا 25 روز در مرز منتظر بمانند تا نوبت خروج آنها فرا برسد. زمانی که نوبت را از مبدأ دریافت میکنند، زمان تقریبی حضور در مرز برای آنها مشخص میشود و در بازه زمانی اعلام شده حرکت کرده، به مرز میرسند و با کمترین ایستایی از مرز عبور میکنند.
استقرار نماینده سازمان راهداری
معاون دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری اظهار کرد: سازمان راهداری و حملونقل جادهای نماینده خود را در مرز مستقر کرده است تا دستگاهها با تعامل و همکاری با یکدیگر بتوانند این روزها را، سپری کرده و خدمترسانی را به مردم عزیزمان انجام دهند.
اکرامینیا با اشاره به انتقاد رانندگان درباره امکانات موجود در منطقه آزاد گفت: انتقادی که رانندگان عزیز ما داشتند، بهدلیل نبود امکانات در منطقه آزاد بود. منطقه آزاد آنجا تازه تأسیس شده و زیرساختهای آن هنوز ایجاد نشده است. طبیعتاً در شرایط گرما و وضعیت مرز ریمدان، تحمل این شرایط برای رانندهای که مثلاً 10 یا 15 روز در آنجا در صف منتظر میماند، واقعاً سخت است.