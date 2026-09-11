قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر تحولات غرب آسیا افزایش یافت و برنت تا 110 دلار هم رسید. اما در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه، بخشی از رشد روزهای اخیر خود را از دست داد.

دیروز جمعه قیمت نفت خام برنت با ۸۱ سنت افزایش، به ۱۰۸ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت حتی در مقطعی تا سطح ۱۰۹ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از اوایل ماه مه (اردیبهشت) تاکنون بود.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۶۹ ‌سنت افزایش به ۱۰۳ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید.

در معاملات هفته گذشته، هر دو شاخص‌ بیش از ۱۲ درصد رشد کردند که بزرگ‌ترین افزایش هفتگی از دو ماه و نیم قبل بوده است.

ایسنا در این باره گزارش داد: منابع خبری روز پنجشنبه از حملات انصارالله یمن به خط لوله شرق- غرب عربستان سعودی خبر دادند. خط لوله شرق- غرب، نفت خام عربستان را از ابقیق به ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند و تنها مسیر صادراتی عربستان است که از تنگه هرمز عبور نمی‌کند.

در این بین، ترافیک خلیج‌فارس از طریق تنگه هرمز در پی وقوع حوادث امنیتی برای نفتکش‌ها در روزهای اخیر، همچنان محدود است.

تحلیلگران می‌گویند حملات یمن به تاسیسات انرژی عربستان سعودی، نشان‌دهنده تشدید تنش فراتر از ایران و تنگه هرمز بوده و ترس از اختلالات طولانی‌مدت در منطقه وسیع‌تر را افزایش داده است.

تحلیلگران شرکت «آی‌ان‌جی» در یادداشتی نوشتند: در حالی که حجم قابل توجهی هنوز از طریق تنگه هرمز در حال عبور است، جریان‌ها بسیار پایین‌تر از سطوح قبل از جنگ هستند که نشان می‌دهد وضعیت چقدر شکننده شده است. بانک اچ‌اس‌بی‌سی هم پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ را به ۹۰ دلار افزایش داد.

این بانک بین‌المللی با توجه به اینکه تجاوز نظامی دوباره آمریکا به ایران، عرضه از مسیر تنگه هرمز را محدود کرده و هیچ مسیر روشنی برای کاهش تنش‌ها دیده نمی‌شود، پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ را از ۸۰ دلار، به ۹۰ دلار در هر بشکه افزایش داد.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، «کیم فاستیر» تحلیلگر اچ‌اس‌بی‌سی، در یادداشتی نوشت: بعید است بازارهای نفت تا اواسط سال ۲۰۲۷ به تعادل برسند. او پیش‌بینی کرد که جریان نفت از طریق تنگه هرمز تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود هشت میلیون بشکه در روز افزایش یابد، که از شش میلیون بشکه در روز فعلی بیشتر است.

نفت ایران هم 100 دلاری شد

در این بین قیمت نفت ایران در بازار جهانی با گذشت بیش از سه ماه دوباره سه رقمی شد.

به گزارش تسنیم، بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده در سایت اویل پرایس که مربوط به روز پنجشنبه است، قیمت انواع نفت ایران در این روز چهار دلار و 12 سنت افزایش داشته است. قیمت نفت ایران در این روز پس از بیش از 3 ماه دوباره سه رقمی شد. آخرین بار در اول خرداد امسال قیمت نفت ایران بالای 100 دلار معامله شده بود.

بر این اساس قیمت هر بشکه نفت سبک ایران برای تحویل در منطقه شمال غربی اروپا 102 دلار و 45 سنت اعلام شد، نفت سنگین ایران و نفت فروزان نیز به‌ترتیب با قیمت‌های 100 دلار و 55 سنت و 100 دلار و هشتاد سنت در این منطقه معامله شد.

در منطقه مدیترانه هم نفت سبک ایران با قیمت 101 دلار و 80 سنت و نفت سنگین 99 دلار و 65 سنت ثبت شد، نفت فروزان نیز 99 دلار و 90 سنت به‌ازای هر بشکه قیمت خورد.

بالاترین قیمت نفت ایران مربوط به بندر سیدی کریر مصر است که قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در این منطقه 103 دلار و 70 سنت قیمت خورد، نفت سنگین ایران در این منطقه 101 دلار و 55 سنت و نفت فروزان 101 دلار و 80 سنت در هر بشکه اعلام شد.

باز هم خبر مذاکره!

اما در حالی که قیمت‌ها روند صعودی داشت، باز هم آمریکایی‌ها برای مدیریت قیمت انرژی سناریوی تکراری مذاکره را پیش کشیدند که این بار هم با «با سکوت مسئولان داخلی»، روند صعودی قیمت‌ها را آرام کرد.

گفته می‌شود قرار است روز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با وزیر خارجه ایران در شهر صلاله عمان دیدار کنند. بر اساس گزارش فایننشال تایمز این نشست با ابتکار عمان و ایران با هدف دستیابی به سازوکاری موقت برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز برگزار می‌شود.

در پی این خبرها و بر اساس آخرین معاملات، نفت خام سبک آمریکا به 99 دلار و 7 سنت در هر بشکه رسید. همچنین قیمت نفت برنت با 3 دلار و 85 سنت کاهش، 103 دلار و 80 سنت معامله شد.

به گزارش تسنیم، تحلیلگران نسبت به این اخبار با دیده تردید نگاه می‌کنند. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است هرگاه که قیمت نفت از 100 دلار عبور می‌کند میانجی‌ها دوباره فعال می‌شوند و با انتشار اخبار مذاکره قیمت نفت نزولی می‌شود بدون این که نتیجه مشخصی حاصل شود.

به هر حال هرگونه شکست در تلاش‌های دیپلماتیک یا تشدید دوباره تنش‌ها در منطقه می‌تواند ریسک عرضه را افزایش داده و بار دیگر قیمت نفت را به سطوح بالاتر از 100 دلار برساند. نفت با وجود افت دیروز، همچنان در مسیر ثبت رشد هفتگی بیش از 7 درصد قرار دارد.

رکوردشکنی قیمت گازوئیل در آمریکا

گفتنی است افزایش قیمت نفت، تبعات سنگینی برای آمریکایی‌ها دارد. طبق گزارش‌ها اختلال در عرضه نفت به دلیل جنگ علیه ایران، به همراه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، قیمت متوسط ‌گازوئیل آمریکا در سطح ملی را برای اولین بار در روز پنجشنبه از شش دلار در هر گالن فراتر برد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس داده‌های پلتفرم «گس بادی»، متوسط قیمت گازوئیل در آمریکا در حالی رکوردشکنی کرد که که قیمت نفت خام همچنان به دلیل تنش‌ها و درگیری میان آمریکا و ایران در حال رشد است.

«پاتریک دی‌هان» تحلیلگر این پلتفرم، در این باره گفت: هزینه هر کامیون، هر فرآیند تحویل، هر بسته و هر سفر برای خرید مایحتاج روزانه، گران‌تر شده است.

بر پایه اعلام این پلتفرم تخصصی رصد قیمت سوخت، متوسط قیمت گازوئیل در آمریکا نسبت به سطح سال گذشته حدود دو دلار و ۳۰ سنت افزایش یافته است.

همچنین ذخایر گازوئیل آمریکا در حال حاضر

۱۳ درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله است و به

106 میلیون و 300 هزار بشکه رسیده است.

این رکوردشکنی در قیمت گازوئیل همزمان با بازگشت رشد قیمت قراردادهای آتی نفت به بالای

۱۰۰ دلار برای هر بشکه اتفاق افتاده است.